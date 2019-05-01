В Ростове-на-Дону на Северном во время пожара обрушилась крыша многоэтажного дома
Сотни ростовчан стали свидетелями масштабного пожара на улице Белорусской. По неизвестной пока причине загорелась крыша строящегося дома. Огонь быстро распространился по кровле, после чего она частично обрушилась.
- Сообщение о возгорании поступило 1 мая в 8:46, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В тушении участвовали 48 человек, которые задействовали 12 единиц техники.
В Ростове-на-Дону на Белорусской тушили крупный пожар-1.
Уже известно, что сильно пострадала крыша. По словам очевидцев, проход на стройку был свободным, там часто бегали подростки, появлялись бездомные и разводили костры.
Ростовчане предполагают, что они могли случайно поджечь здание, а потом сбежать.
В Ростове-на-Дону на Белорусской загорелся дом - 3.
- В причинах будем разбираться после полной ликвидации, - добавили в службе спасения.
В Ростове-на-Дону на Белорусской загорелся дом - 2.
Пожар потушили за два часаФото: Оксана АРТЕМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU