2019-05-01T10:51:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Северном во время пожара обрушилась крыша многоэтажного дома

Крупное возгорание тушили 48 человек [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Белорусской загорелся строящийся дом.На Белорусской загорелся строящийся дом.Фото: Оксана АРТЕМОВА
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Сотни ростовчан стали свидетелями масштабного пожара на улице Белорусской. По неизвестной пока причине загорелась крыша строящегося дома. Огонь быстро распространился по кровле, после чего она частично обрушилась.

- Сообщение о возгорании поступило 1 мая в 8:46, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В тушении участвовали 48 человек, которые задействовали 12 единиц техники.

В Ростове-на-Дону на Белорусской тушили крупный пожар-1.

Уже известно, что сильно пострадала крыша. По словам очевидцев, проход на стройку был свободным, там часто бегали подростки, появлялись бездомные и разводили костры.

Ростовчане предполагают, что они могли случайно поджечь здание, а потом сбежать.

В Ростове-на-Дону на Белорусской загорелся дом - 3.

- В причинах будем разбираться после полной ликвидации, - добавили в службе спасения.

В Ростове-на-Дону на Белорусской загорелся дом - 2.

Пожар потушили за два часа Фото: Оксана АРТЕМОВА

Пожар потушили за два часаФото: Оксана АРТЕМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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