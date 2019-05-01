2019-05-01T11:45:51+03:00
Общество

Ливни с грозами и сильный ветер: спасатели Ростова-на-Дону объявили штормовое предупреждение

Жителей просят не забывать дома зонтики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Ростов идут дождиНа Ростов идут дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Желающим отправиться на природу не стоит забывать о зонтиках. Спасатели Ростова-на-Дону распространили штормовое предупреждение из-за непогоды. Оно действует с 1 по 5 мая.

- Ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий, а именно - дождь, гроза, во второй половине 1 и 2 мая - ливни и ветер при грозе с порывами до 18-20 метров в секунду, - пояснили в службе спасения.

Помимо зонтиков специалисты по безопасности рекомендуют не прятаться под одиноко стоящими деревьями, при подтоплении помещений перейти на верхние этажи, на улице - подняться на возвышенность. Напомним, в Ростове-на-Дону есть ряд улиц, которые во время дождей затапливает в первую очередь - это пересечение Пушкинской и Буденновского, Привокзальная площадь. Спасатели рекомендуют во время непогоды их избегать, а также не переходить бурные потоки воды, не спускаться в подземные переходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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