"Не любовница - жена!": Виктория Лопырева не скрывает счастья рядом со своим возлюбленным

Немного утихли страсти вокруг ухода бизнесмена Игоря Булатова от первой супруги к красавице из Ростова Виктории Лопыревой, как поклонники пришли к выводу, что на самом деле возлюбленные стали прекрасной парой. Фолловерам очень понравился последний снимок, который Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме - не постановочный, а живой, где видны эмоции и общее настроение.

- Не любовница - жена! - написал один из подписчиков. - Вы прекрасная пара!

Тем временем Виктория призналась, что некоторое время еще побудет в США, где они успели обосноваться и даже завести новых друзей.

lopyrevavika Я легко меняю города и страны и никогда не скучаю по месту, только по людям...

- На хороших людей мне всегда везёт, и не было ещё ни одного места на планете, где я побывала, чтобы не увезти оттуда в сердце впечатления и позитивные эмоции от общения, - написала красавица.

Напомним, Виктория Лопырева долгое время скрывала имя своего возлюбленного и отца ребенка, но вездесущие папарации все-таки выяснили — это Игорь Булатов. После публикации совместных снимков пара перестала скрывать отношения. Возлюбленный был рядом с Викторией, когда на свет появился их общий сын. Это случилось в феврале.

lopyrevavika Wishing all our Jewish friends a Chag Sameach p.s. thank you

Блондинка до сих пор там находится вместе со своей семьей. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему счастью, готова дарить теплоту и внимание окружающим. В одном из своих интервью телеведущая и красавица так прокомментировала свое отношение к возлюбленному: "Это такое сильное чувство, что ему невозможно было сопротивляться."

lopyrevavika Every day is special Happy #2month baby Mark Leo V #KeyWest

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Лопырева - о своем новом избраннике: Когда узнала, что жена Игоря беременна, предложила расстаться

Тайна раскрылась недавно, когда в сеть попали папарацционные фотографии, на которых беременная Лопырева и ее спутник, бизнесмен Игорь Булатов, отдыхают на пляже в Майами. Виктория подтвердила, что Булатов, который ранее был женат на Татевик Карапетян - дочери владельца компании «Ташир», - тот самый мужчина, от которого она ждет ребенка (подробности).

И ЕЩЕ

Николай Басков пообещал, что проведет свадьбу Виктории Лопыревой

В Сеть попали фотографии беременной Виктории Лопыревой, которая отдыхала на пляже Майами с бизнесменом Игорем Булатовым, который ранее был женат на дочери владельца компании «Ташир». Виктория подтвердила, что Игорь Булатов тот самый мужчина, от которого она ждёт малыша (подробности).

ЕЩЕ

Виктория Лопырева впервые рассказала о своей беременности

В конце октября «Комсомолка» сообщила о том, что посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева беременна. И отец будущего ребенка вовсе не Николай Басков, за которого красавица собиралась замуж (подробности).