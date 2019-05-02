2019-05-02T20:22:44+03:00
Общество

"Не любовница - жена!": Виктория Лопырева не скрывает счастья рядом со своим возлюбленным

Поклонники считают, что они органично дополняют друг друга
Ольга КУПОРОВА
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Виктория светится от счастья. Фото: lopyrevavikaВиктория светится от счастья. Фото: lopyrevavika
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Немного утихли страсти вокруг ухода бизнесмена Игоря Булатова от первой супруги к красавице из Ростова Виктории Лопыревой, как поклонники пришли к выводу, что на самом деле возлюбленные стали прекрасной парой. Фолловерам очень понравился последний снимок, который Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграме - не постановочный, а живой, где видны эмоции и общее настроение.

- Не любовница - жена! - написал один из подписчиков. - Вы прекрасная пара!

Тем временем Виктория призналась, что некоторое время еще побудет в США, где они успели обосноваться и даже завести новых друзей.

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Я легко меняю города и страны и никогда не скучаю по месту, только по людям...
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- На хороших людей мне всегда везёт, и не было ещё ни одного места на планете, где я побывала, чтобы не увезти оттуда в сердце впечатления и позитивные эмоции от общения, - написала красавица.

Напомним, Виктория Лопырева долгое время скрывала имя своего возлюбленного и отца ребенка, но вездесущие папарации все-таки выяснили — это Игорь Булатов. После публикации совместных снимков пара перестала скрывать отношения. Возлюбленный был рядом с Викторией, когда на свет появился их общий сын. Это случилось в феврале.

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Wishing all our Jewish friends a Chag Sameach p.s. thank you
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Блондинка до сих пор там находится вместе со своей семьей. Несмотря на многочисленные нападки хейтеров, телеведущая продолжает выкладывать совместные снимки, доказывая, что, несмотря на злопыхателей, она каждый день радуется своему счастью, готова дарить теплоту и внимание окружающим. В одном из своих интервью телеведущая и красавица так прокомментировала свое отношение к возлюбленному: "Это такое сильное чувство, что ему невозможно было сопротивляться."

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Every day is special Happy #2month baby Mark Leo V #KeyWest
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ИСТОЧНИК KP.RU

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