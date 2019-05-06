Внеплановых проверок «Суперджетов», аналогичных тому, что загорелся в Шереметьево, в Ростове-на-Дону не будет

«Азимут» - базовый перевозчик ростовского международного аэропорта «Платов», которая на сегодняшний день обладает одним из самых больших в России парков Sukhoi Superjet 100 (таких точно, какой загорелся в Шереметьево накануне), не собирается проводить внеплановых проверок своего воздушного флота из-за трагедии в Москве, в которой погиб 41 пассажир.

Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в самой авиакомпании.

- Наши самолеты всегда проходят предполетную подготовку, каждый борт тщательно осматривается перед рейсом, - заявили «Комсомольской правде» в «Азимуте». - Внеплановых проверок на данный момент не предусмотрено.

В аэропорту «Платов», к слову, не подтвердили появившуюся информацию в соцсетях о том, что пассажиры начали массово сдавать билеты на «Суперджеты», из-за чего якобы стали отменять рейсы.

- Нет, это не так, - отметил наш источник в ростовской авиагавани. - Да, есть такие случаи, но это единичные факты. В очереди у касс никто не выстраивается. Такое всегда происходит после таких трагедий, здесь чистая психология — люди проецируют ситуации на себя, они беспокоятся о себе и своих близких. Однако массовости не наблюдается на данный момент. Поймите - «Азимут» обслуживает специфичные направления, она летает в те города, куда иных альтернатив, кроме железнодорожного транспорта (но не всегда прямого сообщения, кстати), и нет. Допустим, билет на столичный рейс, действительно, можно сдать, обменять. Однако же — как, например, улететь в Минводы или Уфу из Ростова-на-Дону без пересадок? Альтернатив нет. Поэтому даже те, кто обеспокоен произошедшим, не отказываются от билетов.

К слову, один борт, и именно «Суперджет», в московский аэропорт Шереметьево рано утром в понедельник, 6 мая, на самом деле был отменен. Между тем, на горячей линии «Азимута» подчеркнули, что с трагедией это, по крайней мере, напрямую, не связано.

- Не тревожьтесь, причина отмены в другом — это связано с корректировками прилетов-вылетов аэропортами, - заверил оператор. - Наши самолеты летают в штатном режиме, изменений в расписании нет. Плановые проверки проводятся, за час до вылета в обязательном порядке все лайнеры проходят техосмотр. Причин для паники нет.

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 человек, выполнявшим рейс из Москвы в Мурманск, напомним, произошла в воскресенье, 5 мая.

При пожаре в "Суперджете" в Шереметьево погиб 41 человек.Фото: REUTERS

Началось все с того, что в лайнер, когда он уже взлетел, ударила молния, из-за чего на борту отрубилась радиосвязь и стали происходить сбои в оборудовании. Экипаж принял решение возвращаться в Шереметьево.

В момент посадки самолет несколько раз подпрыгнул на полосе, а потом загорелся — по предварительным данным, шасси пробили наполненные горючим баки, отчего и вспыхнула от искры задняя часть SSJ-100. Во время пожара погиб 41 человек.

ТТХ Sukhoi Superjet 100

Тип: ближнемагистральный пассажирский самолет.

Длина: 29,9 м.

Размах крыла: 27,8 м.

Компоновка салонов: эконом-класс, 100-103 кресла.

Максимальная взлетная масса лайнера: 49,45 т.

Двигатели: два турбореактивных двигателя.

Крейсерская скорость: 840 км/ч.

Максимальная высота полета: 12,2 км.

Максимальная дальность полета: 4200 км.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Базовый авиаперевозчик аэропорта «Платов» авиакомпания «Азимут» обладает парком из девяти воздушных судов типа Sukhoi Superjet 100.

Эти лайнеры обеспечивают прямые рейсы из Ростова-на-Дону, в частности, в Москву, Минводы, Волгоград, Симферополь, Ереван, Самару, Уфу, Сочи, Астрахань, Владикавказ и т. д.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик намерен расширить парк и закупить еще ряд таких же самолетов.

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