В Батайске девочки-маугли восемь лет жили в плену у пьяной матери

Трудно представить, как в современном мире человек может всю жизнь прожить без документов. Более того - родить двух детей и несколько лет прятать их так, что даже соседи не догадывались о том, кто живет у них за стенкой.

«КОНТИНГЕНТ - НЕ ЭЛИТА»

Именно с такой ситуаций пришлось столкнуться батайским полицейским. Сначала на карандаш им попалась 28-летняя мать Татьяна (имена изменены, - прим. автр.). Говорят, около двух лет назад женщина была замечена пьяной на одной из городских улиц. Документов при себе у нее не оказалось (только позже станет известно, что паспорта у нее вообще никогда и не было. Он был ей просто не нужен: учиться или работать коренная горожанка не спешила, - прим. автр). Чтобы установить личность, приехали к ней домой.

Покосившиеся домишки барачного типа на несколько квартир на окраине небольшого городка. Контингент - не элита, но наши люди живут везде. В домах - картонные стены-перегородки, за которыми можно расслышать, казалось бы, любой шорох. Только жильцам этой квартиры - пожилым родителям Татьяны, соседский шум-гам и их жизнь были без надобности: оба они глухонемые.

«НИ РАЗУ НЕ БЫЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ»

Но подобрать слов, как обозвать «глухоту» их соседей, пока не может никто. Иначе как объяснить то, что почти за пять лет ни один из них якобы ни разу (!) не услышал то, что у них за стенкой живут две девочки-погодки. За это время малышки успели не только родиться, но и повзрослеть: тогда старшей из них было шесть, младшей - пять лет.

- Это мои дочки, - призналась мать, показывая на Алену и Машу, которые забились в угол, завидев людей в погонах.

Оказалось, что женщина тщательно прятала девочек ото всех: за эти годы детей, если и выводила на улицу, то под покровом ночи, а еще они ни разу не были в поликлинике, не общались со сверстниками. У них не было ни свидетельств о рождении, ни других документов. Их единственными собеседниками - пока мать якобы была в загулах, были или они сами, или те самые глухонемые дедушка с бабушкой. А вся семья из пяти человек жила на пенсии инвалидов по слуху.

Сестренки привыкли общаться только друг с другом. Фото: Александр Кондратьев, газета "Вперед".

«НЕ ИСПРАВИШЬСЯ - ДЕТЕЙ ЗАБЕРЕМ »

Чиновники говорят, что формально забрать девочек из семьи у них не было оснований. Несмотря на весь ужас ситуации, девочек никто не обижал, они худо-бедно питались - в холодильнике и на полках была хоть и самая простая, но еда. Было в квартире и что-то похожее на кровать: импровизированный топчан со старенькими подушками, а у каждой из сестер по измученной и видавшей виды игрушке. Они даже умели считать до десяти. Видимо, мать как-то с ними все-таки общалась.

В итоге, семью поставили на учет как неблагополучную. Женщине наказали: не исправишься, заберем детей. Поставили срок, в течение которого она должна была перестать выпивать, выправить все документы, обратиться в поликлинику, определить дочек в садик и устроиться на работу. Но время уже к школе, а мать никак не хотела исправляться.

На комиссии по делам несовершеннолетних - где не единожды поднимался вопрос по ней и девочкам, она пришла всего один раз.

Тогда со всем ворохом документов и доказательств чиновники из органов опеки направились в суд: лишать ее родительских прав. По закону, сделать это можно только там. Татьяна не явилась и на заседание. Девочек вместе с судебными приставами забрали в приемно-карантинное отделение батайского центра помощи детям. Пока они там.

Сейчас девочкам ищут любящую семью: Маше - восемь, Алене - семь лет. Фото: предоставлено отделом образования г. Батайска.

«ХОТИМ ДОМОЙ: ТАМ ТИХО!»

Почти два года длился бой за малышек. Сейчас девчушкам - семь и восемь лет. Уже почти месяц они живут вдали от родных. За это время к ним не пришли ни мать, ни бабушки-дедушки. И теперь сестренкам-маугли, так их между собой ласково называют те, кто знаком с этой историей, ищут новую семью.

- На удивление девочки относительно здоровые, они ласковые и, в принципе, идут на контакт, - говорят специалисты. - Сейчас они проходят тщательное медицинское обследование, различные прививки - те, которые не были сделаны за всю жизнь: в то время, когда было положено. Скорее всего, сестренки вместе могут пойти в школу и в один класс. Им еще предстоит работа с психологом.

Правда, их новым родителям придется проявить все свои чуткость, любовь и заботу. Весь ужас в том, что привычный спутник этих детей - тишина. А девочек нужно позвать в мир людей так, чтобы не испугать. Пока же они общаются только между собой. А раз даже признались: «Хотим домой подальше ото всех, потому что там тихо».

Однако опыт показывает: научить читать и писать - всего лишь дело времени. И отогреть можно любое сердце. Главное, чтобы оно у их новых родителей не было таким же, как у тех соседей, с которыми девочки прожили стенка в стенку всю свою еще маленькую, но такую незаметную ни для кого жизнь.

АЛЛО!

Если вы хотите подарить детям тепло и ласку обращайтесь в отдел опеки: пер. Книжный, 8. Телефоны: 8 (86354) 6-29-14, 2-36-06, 2-36-38 и по электронной почте bataysk.opeka@yandex.ru.