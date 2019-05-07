«Проповедь священника в соцсетях - это как смотреть Пасху по телевизору»: Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий откровенно ответил на вопросы журналистов

После светлого праздника Пасхи митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провел традиционную встречу с журналистами, на которой рассказал о предстоящем визите патриарха Кирилла на Дон, о сроках завершения реконструкции главного Кафедрального собора и когда в Ростов-на-Дону прибудет частичка мощей святого Сергия Радонежского.

Кстати, за год Владыка успел написать книгу воспоминаний, посвященную своему 55-летнему юбилею. Она начинается с фазы: «Замечайте события вашей жизни, во всем есть глубокий смысл. Сейчас вам непонятны они, а впоследствии многое откроется».

- И так было в моей жизни, - говорит Владыка Меркурий.

Традиционное фото на память. Фото: информационный отдел Ростовской-на-Дону епархии.

«ЛЮДИ СТАЛИ ГЛУБЖЕ ДУМАТЬ»

- Ведется ли какая-то статистика по количеству прихожан ростовских храмов?

- Церковь не занимается социологией приходов, но они открываются в новых районах городов и в селах. И это говорит о том, что деятельность РПЦ востребована среди населения. Среди прихожан есть и дети, начиная с дошкольного возраста, и люди среднего возраста, и пенсионеры. Сейчас я наблюдаю не очень хороший опыт: отрыва молодой семьи от семьи своих родителей. Это когда молодые переезжают от отцов-матерей, рожают детей, которые мало общаются с дедушками, бабушками и прабабушками. На мой взгляд, это неправильно и негативно сказывается на подрастающем поколении. Почему? Потому что часто родителям некогда, они заняты зарабатыванием денег, а кто будет передавать опыт их детям? Опыт всегда передавали старики. Недаром говорят: бабушки любят внуков больше детей. Это потому что у них есть время, им не надо кормить семью. Этим и хорош приход: здесь люди старшего возраста могут позаботиться о малышах. Приход - это не то, что понимали под этим словом в советское время. Сейчас это очень динамичная структура - сегодня это община, основой которой является молитва, а важным дополнением жизни является служение.

- Но все же есть какая-то тенденция?

- Людей преклонного возраста в приходах становится меньше. Они очень сильно разбавляются людьми среднего возраста и молодежи. При этом четверть наших прихожан - это дети раннего возраста.

Все это происходит вопреки духовной компании, которая развернута против церкви. Молодежь идет в церковь. Она приходит сюда, решает вопросы и совершенно по-другому ее воспринимает. Если раньше было так: нам запрещают, а мы пойдем; запрещали не веровать, а мы веруем. И это была протестная вера. То сейчас это рассудительная глубокая вера, религиозное образование начинается в школах, в том числе, и воскресных. Люди стали глубже думать.

- Сколько новых приходов появилось в городе?

- За последнее время в Ростове-на-Дону открыты 72 прихода, а было 28. И все же этого мало. Город, в котором - вместе с гостями - живут порядка полутора миллиона человек, я считаю, должен насчитывать около сотни приходов. Например, в западной церкви есть такая тенденция: на каждые 15-20 тысяч человек должен быть свой приход и своя община. В наших реалиях хороший собор должен быть на 30 тысяч человек по проживанию. И тогда это дает возможность построить красивый храм, который не будет убогой копией отдельно взятого маленького храмика. Большее количество людей дает больше возможностей для самого прихода. По сути, приход - это место для социокультурный деятельности, это кружки, секции и студии, в которых могут заниматься дети. Хорошо, когда строятся не типовые храмы, а уникальные.

Владыка рассказал, когда завершится реконструкция главного Кафедрального собора. Фото: информационный отдел Ростовской-на-Дону епархии.

«БУДЕТ И КОПИЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ»

- Есть уже такие примеры?

- Приведу один: в новом микрорайоне Ростова-на-Дону Левенцовском есть храм Сергия Радонежского, в его основание уже заложен камень и уже есть своя община. Мы планируем, что он станет точной копией храма Троице-Сергиевой Лавры, в том числе, максимально приближен к его росписям и иконостасу. Батюшка сам иконописец. Уверен, у него все получится. И, кстати, я обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой благословить передачу части мощей Сергия Радонежского в этот храм. Он счел это возможным. И уже в середине мая ковчег с мощами преподобного прибудет в Левенцовку.

Сам проект мы условно называем «Сергиев Посад». Там будет не только храм и здания корпуса с набором соответствующих помещений, но и парк, школа, в которой педагоги будут профессионально заниматься с детьми. Это и пение, и художественное чтение, и вышивание, и танцы. Этого не будут кружки привычных домов культуры, но они будут работать с детьми и их родителями. Это очень важно, когда вокруг храма создается своя особая среда. Город от этого только приобретает. И было бы неплохо, чтобы государство поморгало этими вопросами.

- Расскажите, как идет реконструкция Кафедрального собора?

- Реконструкция длится уже шесть лет, основные работы планируем закончить перед визитом Святейшего Патриарха, - он запланирован на 27 октября. Но вы должны понимать, что реставрация собора - это не только восстановление росписей и куполов. Это огромная работа, в том числе, научная. Мы планируем издать книгу об истории собора и о том, как он восстанавливался. Это было очень непросто: свою лепту внесли бомбежки времен Великой Отечественной войны, в здании не работали воздуховоды, была нарушена система ливневой канализации. Дождевая вода текла прямо под основание храма. Нам пришлось укреплять фундамент, колокольню и соборную плиту. Была сделана естественная принудительная вентиляция. Мы полностью восстановили архитектуру, наружную и внутреннюю колонны, поменяли окна и сделали штукатурку наружных стен. Провели систему отопления: она будет осуществляться через воздуховоды. Будет система охлаждения и кондиционирования. Долгая работа велась и над иконостасом. Была создана иконописная система. Художникам пришлось работать по эскизам, которые были созданы еще Константином Тоном: нам необходимо было вплести резьбу иконостаса в общий стиль и дух собора. Чтобы у него не было вида начищенного самовара, будут использованы три оттенка позолоты. Мы постарались сделать его таким, чтобы он сохранил свой первозданный стиль.

- А вокруг Собора планируются какие-то изменения?

- Будем перебирать площадь напротив, делать заново ливневую канализацию. Вокруг храма появится и новый забор - уберем каменные столбы, появятся красивая легкая ограда высотой около двух метров. Собор связывает исторический центр с Доном. И после реставрации площадь будет преобразована и использоваться горожанами для прогулок. Я даже предложил казакам, чтобы примерно в полдень здесь по праздникам устраивались конные разводы. Чтобы можно было проводить на площади, например, концерты классической музыки, которые бы на приставных стульчиках слушали горожане. При этом наружная подсветка собора была бы замечательной декорацией.

- Сейчас в Интернете много разговоров о том, чтобы всем миром помочь восстановить собор Парижской Богоматери. Как Вы на это смотрите?

- Помощь должна быть разумной, но Россия не должна полностью восстанавливать собор. Если русские помогут, слава Богу. Но у нас самих есть чем заняться. Около пяти тысяч храмов России находятся в критическом состоянии, через пять-семь лет от них ничего не останется. И с этим тоже нужно что-то решать. Есть и на Дону памятники, которые требуют серьезного и грамотного вмешательства. Многие из них, в том числе регионального значения. Например, тот же храм в Обуховке, который никогда не закрывался. Он нуждается в капитальном ремонте и профессиональной реставрации. Тем более, что областной закон позволяет выделять бюджетные средства на реставрацию памятников независимо от того, кто является собственником. Я считаю, что верующие жители Дона такие же налогоплательщики. Поэтому государство вправе заботиться о памятниках, которые людям близки и дороги.

Когда говорим о пасхальном настроении, это не куличики-пасочки, вербочки или крашенные яйца. Фото: информационный отдел Ростовской-на-Дону епархии.

«ДО БОГА НЕ ДОПЛЮНЕШЬ»

- Громкая история с девочкой-подростком, которая ради хайпа плюнула на дверь храма. Вы сказали, что не нужно ее наказывать. Но не будет ли такое снисхождение немым разрешением другим: плюнешь, и ничего за это не будет?

- Это очень неприятный инцидент. Я не знаю, что бы сделал, увидев это. Может, взял за шкирку и вышвырнул, а может сказал: «Иди с Богом». Я понимаю, что у этих ребят, которые пришли в церковь, было юношеское желание похвастаться, показать - какой я крутой! Но на добром примере это очень сложно сделать, а вот на гнусном и вызывающем - другое дело. Да и потом: можно сколько угодно плевать в небо, но до Бога не доплюнешь. Меня поразило другое: никто из них ни письменно, ни устно не извинился. Страшно не то, что она плюнула, а то, что ее родители не пришли в храм и не извинились за такое воспитание. Не сказали: «Мы с ней поговорили, она все осознала» или что-то в этом роде. Это правила элементарного приличия, уровень культуры и отношения между людьми. А он в данном случае - предельно низкий. Но я все же жду, что эти люди придут. Нет, не для того, чтобы их воспитывать. Мы с ними поговорим. Мне бы хотелось посмотреть в глаза этим ребятам.

- А как вы относитесь к соцсетям?

- У меня к ним негативное отношение. Я считаю, что это дело священника недостойное, у него масса задач, которые он должен выполнять: молиться, служить, общаться с прихожанами, а не с людьми в масках. Насколько эффективна проповедь священника в соцсетях? Это то же самое, что смотреть Пасху по телевизору. Важен опыт жизни человека. А соцсети затягивают. Это огромная трата времени и душевных сил. Человек, который узнает о жизни церкви из соцсетей, мало посещает храм. Это какой-то новый вид молитвенного извращения - например, поставить свечку в Иерусалиме через Интернет. Да, ты можешь пожертвовать, но прийти и поставить свечку ты должен сам. Это действительно воспитывает. Узнавать о храме человек должен в самом храме. И Интернет никогда не передаст его атмосферу. Да и общение со священником через Интернет - это все равно, что делать утопающему искусственное дыхание. Батюшка и прихожане должны общаться лично: это общение ничто не заменит.

- Что вас обнадеживает?

- Когда говорим о пасхальном настроении, это не куличики-пасочки, вербочки или крашенные яйца. Это чувство абсолютной уверенности в победе Бога в этом мире. Он пришел в этот мир, жил как человек и показал, как человек может жить и страдать, Он принял смерть и воскрес. И, если человек будет жить достойной жизнью, он также может перейти в жизнь вечную. Воскреснет, как часть Господа. Вот эта окончательная победа добра меня восхищает. Господь сказал своим ученикам: идите и проповедуйте. И они столкнулись с очень сильным неприятием веры. Кто-то считал их полоумными, кто-то был враждебно настроен. И мы говорим о тех реалиях, которые существуют в жизни. Представлять Христа как красивую сказку - неправильно. Мы верим не в сказочного Бога, а в реального, который живёт в нашей жизни, откликается на наши молитвы и помогает найти выход из сложных жизненных ситуаций.