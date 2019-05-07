«Красавица Вселенной-2019»: Главную корону конкурса получила ростовчанка Халимат Айбазова

В Турции завершился конкурс красоты «Красавица Вселенной-2019». Известно, что за этот почетный титул боролись около 40 девушек из разных стран мира. В числе них и 20-летняя ростовчанка Халимат Айбазова. После серии дефиле, в том числе в национальном костюме и вечерних платьях, а также интеллектуальном конкурсе, члены жюри не сомневались: корона достанется именно ей. Так и произошло. Тем более, что во время показов от дизайнеров (они проходили в отдельный день) Халимат открывала или закрывала выходы, а это очень ценится в модельной сфере.

hali_aibazova Чистая, ни раз не тронута руками грязными -Девушка, чьё сердце в двери не пускало зла.Змеи врали страннику, что с ней не станет счастлив он,Но он упрямо верил, что найдёт покой в её глазах.

- Хорошая традиция побеждать в конкурсах продолжается, - сразу после конкурса поделилась эмоциями Халимат, в копилке которой уже несколько громких побед, в том числе «Донская красавица», «Супербрюнетка Ростова» и даже «Мисс Черкесск». - Везу невероятной красоты корону в Россию и новый титул Miss UNIVERSE BEAUTY. Я счастлива! Каждый раз это эйфория и по сей час она не проходит.

hali_aibazova А давай мы уедем завтра?

Уже завтра красавица возвращается в Ростов-на-Дону.

- Перед этим финалом были промежуточные этапы в Сочи и Москве, - рассказала руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура, которая готовила ростовчанку к конкурсу красоты. - И, надо сказать, Халимат успешно прошла все испытания до единого. И это не удивительно: ее энергетика обволакивает. В общении она добрая, искренняя и очень трудолюбивая. Эмоциональная, но без ярких всплесков. Она берет тем, что она очень теплая, уютная и положительна. Не просто юная красавица, которая достойна аплодисментов, а мечта настоящего мужчины.

hali_aibazova 20 Прекрасно, вот и подкрался тот возраст, о котором какой-то промежуток времени назад я думала, что это уже взрослые тети

Известно, что ростовчанка учится в Южно-российском институте управления РАНХиГС. А ее жизненный принцип - всегда добиваться поставленных целей.

В Турции завершился конкурс красоты «Красавица Вселенной -2019». Фото: Архив Халимат Айбазовой.

- Само слово женщина говорит в первую очередь о женственности, нежности и волшебном обаянии, - говорит об эталоне современной женщины Халибат. - А уже современная леди должна совмещать в себе не только все выше перечисленные черты, но и быть коммуникабельной и трудоспособной. Я люблю постоянно чему-нибудь учиться. И обычно, за что бы я не взялась, у меня получается довольно хорошо. Я танцую, отлично готовлю, занималась волейболом и добровольческой деятельностью. Обожаю активный отдых, причем это может быть как волейбольная площадка, так и танцевальный зал. И вообще, я считаю, если ты тратишь свое время на что-то, ты обязан любить это.

hali_aibazova Я думаю, что всё в жизни искусство.

- Чего вы хотите добиться в жизни?

- Как примерная девушка, стать прекрасной женой и матерью. А еще реализовать себя в конкурсах красоты.

hali_aibazova Доброго времени суток, друзья, знакомые и те, кто случайно на меня подписался!

БЛИЦ-ОПРОС

- Вы находите отвратительным, когда...

- Отступают перед трудностями, ищут себе оправдания. Ведь в своих проблемах виноваты только мы сами.

Вы находите смелым, когда...

- Идут на риск. Это же так романтично!

- Вы находите престижным, когда...

- Не ты говоришь о себе, а другие.

hali_aibazova Мисс Черкесск

ТТХ

Халимат Айбазова, 20 лет

Объем груди - 86 см,

Объем талии - 62 см,

Объем бедер - 92 см.

Рост - 175 см.