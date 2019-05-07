Ливни, грозы, шквалистый ветер: спасатели Ростова-на-Дону распространили штормовое предупреждение

На Ростов-на-Дону надвигается непогода. Согласно прогнозу синоптиков, ближайшие три дня ожидается целый комплекс неблагоприятных природных явлений: ливни, грозы и шквалистый ветер (до 23 метров в секунду), то есть зонтики лучше носить с собой.

- Возможны подтопления низменных участков местности и расположенных на них строений, обрывы ЛЭП, падения деревьев и конструкций, повреждения крыш, - говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, в Ростове-на-Дону есть ряд улиц, которые во время дождей затапливает в первую очередь - это пересечение Пушкинской и Буденновского, Привокзальная площадь. Спасатели рекомендуют во время непогоды их избегать, а также не переходить бурные потоки воды и, на всякий случай, не спускаться в подземные переходы. Специалисты по безопасности также не рекомендуют прятаться под одиноко стоящими деревьями, в которых может ударить молния (по этой же причине во время грозы лучше не говорить по мобильному телефону).

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях звоните на номер «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.

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