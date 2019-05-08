2019-05-08T11:45:25+03:00
Общество

Больше тысячи человек подписали петицию ростовчанина о награждении бортпроводника Максима Моисеева «Золотой Звезды» Героя России посмертно

С таким предложением выступил известный блогер Вадим Манукян
Ольга ГОПАЛО
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Погибшему Максиму Моисееву было всего 20 лет.Погибшему Максиму Моисееву было всего 20 лет.
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В Интернете появилась петиция о награждении бортпроводника Максима Моисеева - молодой человек ценой своей жизни спасал людей из горящего самолета в Шереметьево 5 мая, «Золотой Звездой» Героя России посмертно. Всего за несколько часов ее уже подписали больше 1,5 тысячи человек. Ее автор - Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, известный ростовский блогер Вадим Манукян.

- Надо сказать, что петиции я уже давно не писал, - рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» Вадим Манукян, - потому как немного разуверился в этом инструменте. Но эта история с Максимом тронула меня настолько, что я не мог остаться равнодушными. При этом она затронула чувства очень многих людей, и я понял, что все-таки нужно попытаться достучаться до властей. Я понимаю, что самого Максима уж не вернешь, но, как мне кажется, это будет большим облегчением его семье, в том числе будут и какие-то материальные выплаты за этот героический поступок.

- Что лично вас тронуло в этой истории?

- Он находился не в хвостовой части, но в какой то момент поменялся с другой стюардессой, которая испугалась внезапно возникшей ситуации, самого пожара. Я думаю, что он уже понимал, что жертвовал своей жизнью. Но это поступок настоящего мужчины. Он пошел до конца: пытался открыть дверь, а когда не получилось - пытался выводить людей. Он остался с людьми и это меня тронуло.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, известный ростовский блогер Вадим Манукян. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, известный ростовский блогер Вадим Манукян. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

- Число подписывающих петицию увеличивается с каждой минутой...

- Я думаю многих людей тронула эта история, поэтому и такое количество подписей. Наверное, еще и потому, что это история близка каждому из нас, в современном обществе нам не хватает героев. Я, наверное, не должен этого говорить. Но, согласитесь, у нас особенно на ТВ много псевдогероев и псевдокультуры. А здесь это настоящая история, это так редко и, действительно, трогает. Хорошо, что наши люди неравнодушны к таким вещам, чему-то серьезному, чему можно подражать в жизни каждому человеку и понимать: «А мог ли так на его месте поступить я?». Поступок Максима у каждого человека с одной стороны вызывает гордость,с другой - вопросы лично к себе.

Вадим уверен, что чем больше людей подпишут эту петицию, тем быстрее на нее обратят внимание и примут решение.

КОНКРЕТНО

Подписать петицию можно здесь (перейти)

ИСТОЧНИК KP.RU

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