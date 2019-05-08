«Суперджет» не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за поломки

Новый инцидент с лайнером марки Sukhoi Superjet 100 произошел в среду, 8 мая, рано утром в аэропорту «Платов».

- Рейс SU-1167 (Аэрофлот) из Ростова-на-Дону в Москву был отменен из-за технической неисправности, - сообщили «Комсомольской правде» в ростовской воздушной гавани. - Он должен был вылететь в 5.40 и приземлиться в Шереметьево 7.45, однако после того, как выяснилось в ходе обследования, что есть поломка, пришлось отправку отменять.

По словам нашего собеседника, на борту находились порядка семидесяти человек — о том, что лайнер не полетит им сообщили, когда они уже прошли регистрацию и процедуру посадки и расселились по своим местам в салоне.

- Паники не было, - отметил он. - Однако когда кто-то из пассажиров спросил, мол, есть ли шанс, что полетит именно этот борт и не лучше ли подождать, все остальные категорически выступили против этой идеи, объявив, что готовы подождать, пока им не дадут другой самолет. Правда, пассажиров отмененного рейса пришлось лететь разными бортами.

Другой источник «КП» уточнил, что под «технической неисправностью» имеется в виду поломка датчика положения руля высоты, это выяснилось, когда экипаж стал проводил уже непосредственно предполетную проверку оборудования.

Так это или нет, официальных комментариев не поступало. «Комсомольская правда» направила запрос в департамент общественных связей ПАО «Аэрофлот», ответа на момент публикации не получено.

Внимание именно к "Суперджетам" приковано после трагедии с самолетом этой марки в аэропорту Шереметьево, когда в минувшее воскресенье, 5 мая, при посадке лайнер загорелся, ударившись об землю. В результате ЧП погиб 41 человек.