В канун Дня Победы ветерану вручили орден за подвиг, совершенный 75 лет назад при освобождении Крыма

- Проходите-проходите, не стесняйтесь, - приглашает гостей в свой небольшой, но очень аккуратный, утопающий в кустах сирени, дом на окраине Сальска ветеран Великой Отечественной Николай Высторопец.

...А у самого 91-летнего фронтовика голос предательски подрагивает — от волнения, которое он тщательно пытается скрыть.

Николай Петрович крепится, опираясь на свою трость, то и дело поправляя фетровую шляпу и пиджак поверх выглаженной рубашки.

У него сегодня очень важный день. Может быть, вообще - самый ответственный день за все последние три четверти века.

Потому что в канун Дня Победы ему должны вручить награду, к которой он был представлен еще в далеком декабре 1943-го — за подвиг, совершенный при освобождении Крыма от немецко-фашистских оккупантов. Но орден затерялся где-то по пути к своему обладателю — чтобы «найтись» только сейчас, перед 9 Мая 2019-го, то есть 75 лет спустя.

"ДА, БЫЛО СТРАШНО, НО ЕЩЕ СТРАШНЕЕ - ОКАЗАТЬСЯ ТРУСОМ"

...Вообще-то на фронт он рванул, когда ему еще не было восемнадцати, сразу после того, как освободили ту часть Ростовской области, где он жил, — сражаться за Родину. Ушел из своего села вслед за наступающими вперед частями, вместе со сверстниками, такими же пацанами, как и он сам, чтобы записаться на фронт.

Тогда никто не задавал вопросов — зачем и почему. Все знали ответ: надо гнать врага прочь, очищать землю от гитлеровской нечисти, и точка.

- Кто-то сказал, что лучше пойти в минометчики — мол, служба интересная там, ну наши все туда и попросились, и я, конечно, тоже, - вспоминает сам ветеран.

Ветеран со своими близкими. Фото: управление информполитики правительства РО.

А дальше была война.

Он воевал на страшном Миус-фронте — сильно укрепленном оборонительном рубеже, созданном немцами еще в 1941-м, когда наши войска впервые освободили Ростов-на-Дону и пытались развить успех дальше, но этот напор захлебнулся и пришлось снова отступать. А рубеж — остался. И уже в 1943-м он вновь им пригодился: противник, перебросив туда из-под Харькова, где тоже шли жестокие бои, танковые дивизии СС «Дас Райх» и «Тотенкопф», стоял насмерть.

Потом было освобождение Донбасса — и там он получил первую свою боевую медаль: «За Отвагу».

«Наводчик 1-й минометной роты, ефрейтор Высторопец Николай Петрович (награждается) за то, что он 30.08.1943 г. в бою за населенный пункт Степановка (Донецкая область, УССР), огнем из своего миномета уничтожил вражескую огневую точку и рассеял группу немецких солдат, из которых шесть человек взято в плен нашей пехотой. 8 сентября 1943 г. огнем из того же миномета в районе с. Орловка рассеял и частично уничтожил обоз и батарею противника», - говорится в представлении в награждению.

Первая боевая медаль - "За Отвагу". Фото: портал "Память народа".

Затем — короткая передышка на учебу, и снова фронт.

Осенью того же 43-го его 126-я Горловская Краснознаменная стрелковая дивизия выступила к Крымскому перешейку, где находится знаменитый Турецкий вал, тоже превращенный вгрызавшимися в каждую пядь советской земли германскими войсками в оборонительную линию.

- Штурмовали. Было страшно? Да, было, - коротко роняет слова Николай Петрович, отвечая на расспросы журналистов. - Но, знаете, сынки, что было еще страшнее? А я вам скажу: показать себя трусом перед своими товарищами. Вот так вот. И мы стреляли, и шли вперед.

Он вообще, это хорошо заметно (и близкие говорят то же самое), не любит применительно к себе этих слов - «подвиг», «герой», «самоотверженность». Так было надо, ни на секунду не сомневается он и сейчас.

Тем более, говорит, все за него уже сказали командиры.

Более того — за то, что он сделал за одну первую неделю ноября того года на Турецком валу, его представили к высшей награде Советского Союза — Золотой звезде Героя.

"ГЕРОЯ" НЕ ДАЛИ, КОМАНДОВАНИЕ РЕШИЛО, ЧТО ПОДВИГ ДОСТОИН "КРАСНОГО ЗНАМЕНИ"

«1.11.43 г. в бою за Турецкий вал под ожесточенным артиллерийско-минометным огнем противника, одним из первых подобрался к исходному положению для штурмования. Перед штурмом войска значительно выдвинулись со своим пулеметом впереди роты, поддержали наступающую пехоту пулеметным огнем, уничтожив в этот раз пулеметную точку противника и 8 солдат. После взятия вала противник на район батальона нашей пехоты предпринял ожесточенные контратаки, поддерживаемые сильным арт.огнем. Тов. Высторопец, выдвинувшись вперед, при отражении контратаки уничтожил из своего пулемета 13 солдат противника. 6.11.43 года в бою за Турецкий вал противник предпринял на район батальона нашей пехоты 9 контратак, при сильной поддержке их арт.огнем соседний полк стал отходить, противник частично отрезал батальона от рот и пытался по валу окружить роты, находящиеся за валом, в это время тов. Высторопец с пулеметом выдвинулся на пути удара противника и пулеметным огнем уничтожил 34 солдата противника, 1 станковый пулемет, в результате контратаки противники были отбиты. Тов. Высторопец достоин правительственной награды Героя Советского Союза», - написал в наградном листе командир 550 стрелкового полка, гвардии подполковник Иванищев.

Комполка написал в наградном листе - "Достоин звания Героя"... Фото: портал "Память народа".

Визу «Достоин» на представлении поставили и комдив, и командир корпуса, и даже Военсовет 51-й армии дал добро, но почему-то на более высоком уровне распорядились иначе: командующий войсками 4-го Украинского фронта подписал приказ о награждении Высторопца Н.П. орденом «Красного Знамени».

...И все вроде бы согласовали, но в руководстве фронта решили по-иному: наградить орденом. Фото: портал "Память народа".

Однако случилось это уже за три дня до нового, 1944 года, когда отважного бойца уже вез в тыл, в госпиталь в г. Орджоникидзе (сейчас Владикавказ), санитарный эшелон — он был тяжело ранен 2 декабря, и орден ему вручить не успели.

Из воинской части его отцу в феврале 1944-го начальник штаба полевой почтой отправил письмо с уведомлением о награждении, прося в нем «срочно сообщить его адрес, если он известен». Да вот только и близкие не знали еще, где Николай: лишь спустя полгода, когда его комиссовали из армии по ранению, он попал домой в Сальск.

"КОНЕЧНО, БЫЛО ОБИДНО: У ВСЕХ ОРДЕНА, А У МЕНЯ - МЕДАЛИ"

Дважды, уже после войны, Николай Петрович пытался прояснить судьбу своего ордена, да не вышло: в первый раз ответили, что награда, мол, ему была отправлена и обратно не вернулась, во второй — что с этим вопросом надо разбираться в военкомате.

В итоге он махнул рукой, и погрузился с головой в мирную жизнь: работал шофером, таксистом. У него появилась семья (сегодня уже есть и правнуки)...

- Конечно, обидно бывало, - признается ветеран. - Идешь по городу в День Победы — у всех ордена. А у меня - только медали, а орден — по бумагам вроде как где-то он есть, а на самом деле нет.

Письмо из части, где отца ефрейтора просят срочно сообщить его адрес, чтобы вручить награду. Фото: управление информполитики правительства РО.

Только недавно, когда невестка Любовь взялась за дело, обратилась в военкомат, процесс сдвинулся с точки: был направлен запрос в Главное управление кадров Минобороны России, оттуда связались с Центральным архивом ведомства и, наконец, все выяснилось.

- По итогам работы весь пакет документов был незамедлительно передан в Управление Президента РФ по госнаградам, в кратчайшие сроки они все документы были проверены, - сообщил командующий войска Южного военного округа, Герой России Александр Дворников, вручая долгожданный орден «Красного Знамени» ветерану. - Учитывая, что с большой долей вероятности награда была утеряна при пересылке, было принято решение о вручении Николаю Петровичу дубликата ордена.

Вообще Николай Петрович совсем не любит применительно к себе слова «подвиг», «герой», «самоотверженность». Фото: управление информполитики правительства РО.

- Сегодня на самом деле важный день: это тот самый случай, когда можно сказать, что награда нашла Героя, - отметил в свою очередь замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. - К сожалению, поиск затянулся на долгие десятилетия, но тем не менее это все же случилось.