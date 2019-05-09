2019-05-09T08:06:12+03:00
Победа

Парад Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: горожане празднуют День Победы
Ольга ГОПАЛОИлья БОГОМОЛОВ
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9 Мая в Ростове-на-Дону.9 Мая в Ростове-на-Дону.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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С Днем Победы! Начинаем онлайн-трансляцию из Ростова-на-Дону, где проходит празднование 9 Мая. Сегодня торжественным маршем по городу пройдут более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО. В состав механизированной колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники.

Предупреждаем, что сегодня до конца суток главная площадь донской столицы - Театральная - перекрыта для проезда транспорта. А вместе с ней и улицы Большая Садовая (от Театральной площади до Ворошиловского проспекта), Советская (от площади Карла Маркса до Театральной), а также на проспекте Театральном (от улицы Максима Горького до улицы Социалистической). Участок Горького-Ченцова перекрыт от переулка Крепостного до улицы Каяни.

Также до полудня будет ограничено движение транспорта по 19-ой и 20-ой Линиях. И до 14 часов (на время прохождения колонны военной техники) - по проспектам Шолохова, Ворошиловскому, Кировскому, площади Карла Маркса и Красноармейской.

Если вы сделали удачное фото празднования 9 Мая или парада - выкладывайте его в Twitter или Instagram с хештэгом #Ростов. Мы поделимся им в нашей трансляции. В подписи поздравьте ветеранов и всех граждан с этим великим праздником.

Парад Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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