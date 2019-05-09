2019-05-08T22:06:36+03:00
Победа

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: прямая онлайн-трансляция

Тысячи людей встали в ряды Бессмертного полка в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 года
Ирина ПОТЕРЯИлья БОГОМОЛОВ
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Тысяч ростовчан встанут в Бессмертный полк, укрепляя память поколений.Тысяч ростовчан встанут в Бессмертный полк, укрепляя память поколений.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Акция "Бессмертный полк" проходит сегодня, 9 мая, в Ростове-на-Дону. "Комсомолка" ведет онлайн-трансляцию из центра города, где ростовчане собрались торжественно пронести портреты своих фронтовиков. Место сбора прежнее - площадь Карла Маркса. Здесь с самого раннего утра начнут работу пункты выдачи солдатской каши, а на сцене грянет концерт с песнями военных лет. Сбор вместо 8 утра на этот раз будет длиться с 9 до 10 часов, чтобы встать в строй полка успели жители удаленных районов города. Начало шествия - в 11 часов.

Никакой предварительной регистрации не требуется, у организаторов одна просьба - прибыть с портретом своего фронтовика, участника Великой Отечественной войны или труженика тыла, заранее. Ведь перед шествием все должны пройти через рамки металлоискателя, которые установлены на площади. По нормам безопасности, нельзя будет присоединиться к "Бессмертному полку" по мере продвижения колонн.

В связи с тем, что желающих принять участие довольно много (полагают, что придут около 80 тысяч человек), постарайтесь не брать с собой объемные сумки, рюкзаки, пакеты, лучше ограничиться запасом воды, необходимым на время шествия, и личными документами.

Маршрут "Бессмертного полка" прежний - от площади Карла Маркса по улице Советской, на Театральную площадь, далее по Большой Садовой до проспекта Соколова.

Коллаж: Кирилл Боярчук.

Коллаж: Кирилл Боярчук.

Если хотите рассказать о своем фронтовике в нашей трансляции - выложите его фотографию в Instagram с историей о нем и хештэгом #Ростов. Постараемся его не пропустить. Не забудьте просто делиться хорошими фотографиями с шествия в социальных сетях.

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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