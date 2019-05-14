2019-05-14T14:14:21+03:00
Общество

«Miss Supermodel Universal 2019»: Корону получила 18-летняя ростовчанка София Мизерная

Год назад девушка уже выиграла Чемпионат мира по эстетической гимнастике в Будапеште
Ольга ГОПАЛО
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Стали известны результаты международного конкурса красоты «Miss Supermodel Universal 2019». Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.Стали известны результаты международного конкурса красоты «Miss Supermodel Universal 2019». Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.
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Стали известны результаты международного конкурса красоты, за победу в котором боролись два десятка участниц из разных стран мира. На нем Россию представляла 18-летняя ростовчанка София Мизерная. Именно ей и досталось корона «Miss Supermodel Universal 2019»: по результатам семи испытаний красавица одержала оглушительную победу.

18-летняя ростовчанка прелставляла нашу страну на конкурсе. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

18-летняя ростовчанка прелставляла нашу страну на конкурсе. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

- Конкурс проходил в городе Батуми в Грузии, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» София. - Он состоял из нескольких этапов: представление себя - или визитка в национальном костюме, и сразу же вручение сувениров членам жюри, вип-гостям и остальным участникам. Затем презентация этно-экспозиционного стола - когда каждая делегация от страны накрывает стол с национальными блюдами, презентует его и угощает. Следующим этапом был выход в ретро костюмах 20-х годов прошлого века, а также фотосессия. Затем показ мод в купальниках и дизайнерской одежде.

Год назад девушка уже выиграла Чемпионат мира по эстетической гимнастике в Будапеште. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

Год назад девушка уже выиграла Чемпионат мира по эстетической гимнастике в Будапеште. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

Но и на этом испытания не закончились: были еще два раунда - дефиле в вечерних платьях и в национальных костюмах. Каждый выход оценивался, а по результатам выставлялись баллы.

- Хочу сказать огромное спасибо моих родителям, которые уже профессионально разбираются в конкурсах красоты, всегда помогают мне и поддерживают. А также большое спасибо моему модельному агентству «Имидж-Элит», они дают советы, направляют и очень помогают, - сказала сразу после победы обладательница международной короны.

Конкурс проходил в городе Батуми в Грузии. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

Конкурс проходил в городе Батуми в Грузии. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

Известно, что самая красивая «Супермодель Вселенной» учится на втором курсе в Донском педагогическом колледже по специальности "Физическая культура". Она профессионально занималась художественной и эстетической гимнастикой. И, в частности, в составе сборной России выиграли с командой Чемпионат мира по эстетической гимнастике в 2018 году в Будапеште.

- Сейчас всю себя посвящаю модельному бизнесу и конкурсам красоты, - продолжает София. - Я живу этим, мне это безумно нравится и хочу продолжать этим заниматься.

По результатам семи испытаний красавица одержала оглушительную победу. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

По результатам семи испытаний красавица одержала оглушительную победу. Фото: страница Вконтакте Софии Мизерной.

Кстати, любимого блюда у девушки нет, но она обожает различные салаты и нередко экспериментирует, добавляя любимые ингредиенты.

- Как и все девушки я максимально стараюсь поддерживать свою красоту, - признается победительница. - Но на удивление - на диетах я никогда не сидела. Я контролирую себя в приемах пищи, и стараюсь правильно питаться, ведь красота требует жертв. Помимо этого я поддерживаю свою форму, не сижу на месте, веду активный образ жизни и наслаждаюсь каждым моментом.

Самая красивая «Супермодель вселенной» учится на втором курсе в Донском педагогическом колледже. Фото: страница вконтакте Софии Мизерной.

Самая красивая «Супермодель вселенной» учится на втором курсе в Донском педагогическом колледже. Фото: страница вконтакте Софии Мизерной.

ТТХ

Объем груди - 88 см,

Объем талии - 60 см,

Объем бедер - 88 см.

Рост - 174 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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