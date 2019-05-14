«Ни стыда ни совести»: В Ростове-на-Дону водители автобусов дважды захлопнули двери перед ветераном

В социальных сетях сотни комментариев собрал гневный пост одной из жительниц Ростова-на-Дону, которая написала - как бесцеремонно водители общественного транспорта обошлись с ее дедом-ветераном. По ее словам, инцидент случился накануне, 13 мая, около 11:30.

- Я очень зла на то, что творят некоторые работники общественного транспорта, - описала ситуацию Арина Пахомова, приложив фото своего дедушки с медалями на лацканах пиджака. - Мой 88-летний дедушка идя из магазина, решил сесть на остановке площадь Дружинников, дабы проехать одну остановку и не идти лишние километры. Он - труженик тыла, пережил войну, ветеран труда, казалось бы, недавно было 9 Мая, все вспоминали и праздновали Победу, высказывали свое уважение и даже были на параде, но, видимо, в остальные дни старики не имеют никакого почета.

Со слов дедушки, он подошел к сначала к автобусу № 26, причем так, что водитель видел его - прямо к двери. Ветеран уже достал карточку льготника и тут перед его лицом закрылась дверь, а автобус уехал. Ситуация повторилась и со вторым, стоявшим там автобусом № 16. Лишь с третьей попытки на автобусе № 34 ему удалось сесть, хотя тот тоже закрылся, но отреагировал на стук.

- Я негодую! Неужели нет никакого уважения?! - пишет горожанка. - И это не в первый раз. В прошлом году тоже такое было ни раз, но ни я, ни он не заостряли внимания. Недавно же прошло 9 мая! Казалось бы... как-то грустно, что у водителей ни стыда ни совести.

Пост собрал больше 900 лайков и сотни комментариев. Большинство согласны с тем, что такая ситуация - сплошь и рядом.

- Много раз видел подобную ситуацию, - написал один из ростовчан. - Покатайтесь месяц на одном и том же маршруте с разными водителями... Я просто в шоке. Многие ругаются и говорят: «Вы, пенсионеры, сидите дома, куда прете?» И всю дорогу бедные льготники вынуждены слушать это. Но что с этим делать не понятно. Например, на том маршруте, на котором я имею счастье кататься месяц, пять или шесть машин. Водителей не хватает. Толку жаловаться? Это бесполезно: им ничего не будет. Работать будет просто некому.

Но некоторые ставят под сомнение такое поведение водителей:

- Чушь! Карта льготника гарантирует оплату проезда, которая так же идет в зачет зарплаты водителя. Никогда он не закроет дверь.

В городском Департаменте транспорта говорят, что в случаях некорректного поведения водителей, эффективнее жаловаться не в Интернете, а на их горячую линию. Тогда водителя могут наказать рублем, а компанию - если нарушения будут повторяться, лишить лицензии.

Газете "Комсомольская правда-Ростов" рассказали, что по факту произошедшего уже проводится проверка, после которой и будет дан официальный комментарий.

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- Сейчас обращения касаются, в основном, поведения водителей. К сожалению, осталась проблема, когда водители хамят при предоставлении пассажирам льготного проезда. Недавно одна гражданка была у меня на личном приеме, я вызывал непосредственно нахамившего водителя. Он долго не хотел извиняться, несмотря на то, что и его руководитель, и директор департамента принесли свои извинения, но позднее признал свою вину. Пассажирка осталась удовлетворена и поблагодарила нас. (подробности)

АЛЛО!

Телефон горячей линии Департамента транспорта Ростова-на-Дону: 8 (863) 253-16-22.

Другие телефоны Департамента: 8 (863) 251-95-01, 223-63-51, 223-63-54.