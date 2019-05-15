Откровения фитнес-тренера: минимальные нагрузки, развод на денежки, романы с клиентками

Весной в фитнес-клубах не протолкнешься. К постоянным клиентам добавляются те, кто хочет срочно похудеть до начала пляжного сезона. И тут на каждого желающего скинуть пару-тройку килограммов, находится свой тренер, который сделает все, чтобы вы купили у него индивидуальные занятия. А вот результат красивый и подтянутый инструктор обещать не станет – все в ваших руках и в вашей силе воли. Мы поговорили с персональным тренером одного из фитнес-центров Ростова-на-Дону - он рассказал, как пускают пыль в глаза тем, кто готов часами тягать гантели ради лайков в социальных сетях.

ИЗ УПРАВЛЕНЦА ПЕРСОНАЛОМ - В ИНСТРУКТОРЫ

Мне 29 лет, работаю в сфере фитнеса уже пять лет. Как-то все началось после института. Специальность у меня «управление персоналом», но это настолько далеко. Как диплом получил, сам не знаю. А деньги-то зарабатывать надо, вот и пошел в бассейн обычным тренером. Там скучно стало - сидишь весь день на стульчике, смотришь, как бы кто не утонул, да пенсионерок заставляешь шапочки на голову надеть. Из физической активности - только бутылки к кулеру таскаешь. Потом пошёл заниматься в тренажерный зал, понравилось - стал постоянно там крутиться. Дома еще ситуация сложная была - с женой разводился, не хотел лишний раз на ругань нарываться. Ну я все свободное время убивал в зале. В какой-то момент предложили работать тренером, согласился.

Сейчас у меня клиентки - преимущественно девушки, есть несколько парней, их готовлю к выступлениям на разных соревнованиях по бодибилдингу.

Для того, чтобы эффект от занятий был продолжительным, заниматься нужно регулярноФото: Михаил ФРОЛОВ

«Я - САМ СЕБЕ РЕКЛАМА»

Как набираю клиенток? Да они сами хотят у меня тренироваться. Знаю несколько приемов, которые работают. Например, всегда иду в зал в дорогой спортивной форме. Никаких растянутых треников и бесформенных футболок. Шорты или лосины в обтяжку, майка по типу алкоголичка - без рукавов. Я же сам себе реклама, а правильная одежда подчёркивает и бицепс, и трицепс и грудь. Опять же выделяюсь на фоне остальных.

Ещё одно правило - вежливость и участие. Вот девушка пришла, свежак, ещё ее из моих коллег никто не обработал. Подойдёшь, посоветуешь какой вес брать лучше, на какие упражнения делать упор - и все, через час она уже просит твой номер телефона и умоляет взять на индивидуалку. Тут я ещё себе цену набиваю, мол, все места заняты, времени, удобного для вас нет. Они сами соглашаются на хоровод - то есть, вечером у меня занимается не одна девочка с пяти до шести, а три или четыре. По идее, так быть не должно – персональное занятие и стоит дороже потому, что я все внимание должен посвящать одному человеку. Но от меня зависит, как сделать так, чтобы всех все устраивало и мне было удобно.

Например, вы не собираетесь заниматься с инструктором, скачали программу в Интернете, делаете упражнение, как вдруг один из тренеров в зале начинает обращать внимание - спину не так держишь, вес не тот выбираешь. Многим это льстит, но чаще - это не забота и не симпатия к вам, а банальное желание заработать. Общительный, коммуникабельный инструктор не останется без клиентов - начинающие спортсмены готовы заплатить больше, лишь бы похудеть или прийти в форму. Но тут ещё одна хитрость - подцепив на покупку абонемента, инструктор будет давать незначительную нагрузку, чтобы результат занятий был виден далеко не сразу. А вы потратите больше денег, оплачивая в очередной раз месяц занятий с персональным тренером. Многие просят написать программу тренировок на месяц и сами по ней занимаются. Тоже вариант, но тут все зависит только от вашего усердия и правильной работы, контролировать и помогать здесь некому.

«МНЕ НУЖЕН СЕКС, Я ЗАПЛАЧУ»

Спортзал - это как большой чат знакомств. Да, есть такие кто приходит гири потаскать, но даже они в перерывах пялятся на попы девушек в обтягивающих лосинах. А эти тоже хороши - чего только не напялят на тренировку. Шорты, которые не отличить от трусов, топики, едва прикрывающие грудь. У нас есть парочка особенно падких на мужиков спортсменок, они так стонут во время подходов, хоть на видео снимай. Ну и парни своего не упустят. Некоторые придут, сядут на тренажёр и уставляются на спортсменок. Говорю одному как-то: «Ты б хоть для приличия на дорожке походил, а он отвечает: «Я тут не за этим».

Летом особенно хочется быть стройнойФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Один раз состоятельная клиентка в возрасте заманила меня в женскую раздевалку, типа помочь с поломанным краном. А сама как давай в душе приставать, откровенно говорит: «Мне нужен секс, я заплачу». Еле отделался без скандала, правда, после этого случая не видел даму в клубе, хотя абонемент у неё на год занятий куплен.

Девчонок много симпатичных, я встречался с несколькими. Жениться больше не хочу, легкие отношения, где никто никому не должен, меня более чем устраивают. А тем более, можно выбрать из ухоженных и заботящихся о своем здоровье.

«БЕСЯТ ВСЕЗНАЙКИ»

Есть клиенты, с которыми занимаюсь через силу. Например, это чересчур пафосные женщины, которым тренировки оплачивает муж. Они считают, что им все всё должны. Или всезнающие - начитаются всяких мнимых гуру в Инстаграм и мозги потом мне поласкают - этот думает одно о таком упражнении, этот другое. Раз такой умный, занимайся одна. Ещё раздражают нытики, вес им тяжёлый, ноги болят, есть хочется. С ними как с детьми малыми, уговори, убеди. Но я же не психолог? Хочешь быть жирной - будь ею. Конечно, в лицо я такого никогда не скажу, это ж моя зарплата, вот и терплю. Люблю послушных и самостоятельных, возле которых не надо стоять и считать подходы к тренажёру.

СТЕРОИДЫ, ОТ КОТОРЫХ ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ

Отдельно расскажу о допинге. Магазинов с питанием для спортсменов сейчас очень много. Но почему-то люди идут туда, набирают упаковки препаратов и не думают консультироваться с врачами. А как же нагрузка на сердце, печень, почки, гормональные опять же последствия. Тут надо с умом подходить. Я сам эту гадость не пью, а клиентам своим кроме протеина – банального белка - ничего не советую

В нашем клубе такого нет, но слышал, что бывает следующая схема работы: в залах формируются группы посетителей, которые исправно ходят в качалку три раза в неделю в одно и тоже время. К таким старичкам часто подключается новенький парень в очень хорошей форме. И в процессе общения рассказывает, как благодаря препаратам можно прийти в форму едва ли не за пару дней. А купить вещества можно прямо в раздевалке, у нового знакомого «случайно» полный рюкзак допинг-средств. Естественно, продаёт он все это с разрешения руководства клуба, часто торговля идёт запрещенными препаратами, иногда продают препараты, от которых выпадают волосы, крошатся зубы, пропадает интерес к девушкам. Но зато мышцы растут как на дрожжах. За реализацию продавец получает свой процент.

Работа над фигуройФото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОТЕРЯЮ ФОРМУ - ПОТЕРЯЮ КЛИЕНТОВ»

Сам я тренировки не пропускаю никогда - в основном занимаюсь в будни в первой половине дня, когда в зале почти пусто. Прорабатываю все группы мышц, делаю кардио. Иначе - потеряю форму, а значит и привлекательность для клиенток. Некоторые коллеги забивают на себя, отращивают пузо - но они и сидят без индивидуалок. А это наш основной доход. Ещё слежу за питанием - никакого фастфуда, пива и прочей мусорной еды. Готовлю с собой контейнеры с гречкой или рисом, обязательно куриные грудки, овощи и фрукты. Такой же рацион советую своим клиентам. Некоторые мне в уши дуют, типа, ничего не ем, но не худею. Ну кому ты это рассказываешь? Я же вижу, как заплыл твой пресс или отекло лицо. Наверняка, жареная картошка была на ужин.

МОРКОВНЫЙ СОК ПО ЦЕНЕ МОДНОГО ФРЕША

Часто при фитнес-клубах работают небольшие полезные бары. Там тоже хорошо навариваются. Продают салаты, легкие перекусы, протеиновые батончики. Но согласитесь, на салате из банальных огурцов и помидоров особо не заработаешь. Вот и приходится включать фантазию. Банальный морковный сок выдают за сверхвитаминный коктейль, и цена соответственно, неоправданно высокая. Я сам предлагаю клиентам – мол, после тренировки зайди в бар, выпей такой-то коктейль – для тебя это будет сплошная польза. Многие слушаются, выручку бару увеличивают, а я получаю лояльность начальства.

СЛУШАЙ В ОБА

5 фраз фитнес-тренера, которые должны вас насторожить

1. «Ты все делаешь не так. Без помощи профессионала результата не будет.»

Услышите такое? Знайте, вас хотят развести на индивидуальные занятия с тренером, которые стоят в два, а то и в три раза дороже.

2. «Давай-ка добавим в твой рацион полезные «вкусняшки».

Под этим названием маскируют покупки из под полы, на которых тренер зарабатывает дополнительно. Не факт, что батончики или любые другие добавки вам нужны.

3. «Сходи после тренировки в кафе, обязательно съешь несколько блюд из меню - так закрепишь результат».

Тоже развод - задача сделать выручку кафе, где под видом супер-полезных блюд продают банальный овощной салат.

4. «У тебя настоящий талант!»

Может, конечно, так и есть, но ещё это может быть попыткой смотивировать вас на подготовку и участие в соревнованиях, а это выливается в кругленькую сумму. Результат мало кого волнует.

5. «Обнови спортивную форму, эта совсем не смотрится на твоём идеальном теле».

Во-первых, вполне возможно что это - лесть, а во-вторых, следом тренер назовёт вам магазин с красивой одеждой, где у него, скорее всего, скидка с каждого нового клиента.