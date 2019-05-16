Ночь музеев 2019 Ростов-на-Дону: куда сходить, программа мероприятий. В ночь на 19 мая по всей стране стартует всероссийская акция «Ночь музеев». Она пройдет уже в тринадцатый раз. Это единственное время в году, когда культурные учреждения работают в вечернее и ночное время. Ростовчан ждут картинные галереи, музеи и арт-пространства, которые уже готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Выясняем, какую программу приготовили они для жителей Ростова-на-Дону и области.

КОНКРЕТНО

Где и куда сходить*

РОСТОВ-НА-ДОНУ

«Ростовский областной музей краеведения»

18 мая

17:00 Пешеходная экскурсия по исторической части Ростова с посещением особняка Ф. Солодова (ул. Большая Садовая, 79 – пер. Газетный, 47)

18:00 - Музыкальный вечер на Газетном, 47 «То флейта слышится, то будто фортепиано». Вечер ансамблевой музыки. После завершения концерта посетители смогут услышать звуки старинной шарманки.

По адресу ул. Большая Садовая, 79 гостей ждут:

18:00 - Русские традиции чаепития. Чай из самовара для всех желающих во дворике музея

18:00 - 20:00 - Кофе по старинным казачьим рецептам.

18:30 - История одного экспоната из фондов музея. Мадам де Монбазон.

19:00 - 22:00 На звезды и под микроскопом в «Четыре глаза» во дворике музея

19:00 - Цирковые выступления, песни и танцы народов мира и многое другое для всех желающих во дворике музея

20:00 — 20:30 - Волшебные звуки волынки.

20:30 – 21:00 - Артур HARDY Айдинян. Выступление известного ростовского артиста во дворике музея.

21:00 - Аромат Лили Марлен. Проект «Человек изобретающий».

«Ростовский областной музей изобразительных искусств»

18 мая

«Художественный театр на Чехова» (пр. Чехова, 60)

«Открытая сцена» (летний дворик «Детская художественная галерея»)

18:00 - Тематический арт-конкурс «Декорации к спектаклю»

18:30 - Мастер-класс «Гримерная мастерская» (нанесение театрального грима)

18:30 - Мастер-класс «Все дело в шляпе» (примерка головных уборов – кокошников, шляп…)

19:30 - Спектакль «Муха-Цокотуха» (Ростовский колледж культуры)

20:20 - Мастер-класс «Рождение театрального образа» (создание театральной маски)

«Большая сцена» (Серый зал)

18:00 - Торжественное открытие выставки «Закулисье» (году театра из фондов РОМИИ посвящается)

19:00 - Встреча с арт-деятелем.

19:45-24:00 Экскурсии по выставке.

«Малая сцена» (Экспозиция «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.»

19:00 - Квест-игра «Саломея»

20:00-24600 Экскурсии по экспозиции

«Камерная сцена» (Актовый зал)

с 18:30 Киномарафон

Фильмы: Возвращение. Лев Бакст («Занавес»), Возвращение имен: Наталья Гончарова и Лев Бакст, История одного шедевра. Лев Бакст. Портрет С.П. Дягилева с няней.

20:00 Театральная постановка «С ностальгией о прошлом».

19:00 Встреча с главным хранителем и художниками реставраторами

«Экспериментальная сцена» (Экспозиция «Загадочный Восток»)

20:00 Тематическая лекция «Традиционный театр Востока: Китай, Япония»

18.00 открыт «Театральный буфет» (Летний дворик)

«Музыкальный театр на Пушкинской» (ул. Пушкинская, 115)

(время начала мероприятий уточняется)

- Экспозиция «Русское искусство 17 – начало 20 вв.»

- Музыкальная композиция «Мелодии весны»

- Выставка «Этот день мы приближали, как могли»

- Музыкальная композиция «Синий платочек»

- «Театральный вестибюль» (работает фотозона)

Музей «Россия — моя История»

18 мая в 16:00 - зажигательной концерт джаз-оркестра Кима Назаретова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Программа мероприятия «Элементы еврейской жизни» в Ростовской Солдатской синагоге» в рамках «Ночи музеев» 18-19 мая 2019 г.

22.00 - Встреча гостей мероприятия

22.15, 23.15, 00.15 - Интерактивные экскурсии по зданию Ростовской Солдатской синагоги (пер. Газетный, 18) - объекту культурного наследия регионального значения

22.30, 23.30, 00.30 - Исторические экскурсы «Элементы еврейской жизни», «Культурное наследие еврейского народа: круг жизни» (с использованием экспонатов экспозиции музея синагоги)

22.45, 23.45, 00.45 - Мастер-класс по еврейской каллиграфии «Как писали свитки Торы»

23.00, 00.00 - Кулинарные мастер-классы по традиционной еврейской кухне (плетение субботних хал, изготовление мацы ручным способом)

22.30 – 00.00 - Интеллектуальные игры для молодежной аудитории

22.30-00.30 - «Еврейский кинозал» - нон-стоп видеосюжетов по истории евреев на Дону

Мзеи уже готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы.Фото: Станислав ШАХОВ

АКСАЙ

«Аксайский военно-исторический музей»

- Интерактивное мероприятие «Ночь в музее: о чем молчат на обычной экскурсии». Таинственная оживила героев легенд, так широко распространенных и на слуху, и в Интернете. Пройдет и ряд мероприятий, посвященных Легендам старого Аксая, в ходе которых посетителям проводится театрализованная экскурсия с обобщенным названием «О чем молчат на обычной экскурсии», будут работать мастер-классы, проводится старинные подвижные игры, квесты, представлен показ фильмов об Аксае.

Время проведения:

11 мая 19:00 - 23:00 - музейный комплекс «Военно-исторический комплекс» ( ул. Мухина балка, 1).

18 мая 19:00-23:00 - Музейный комплекс «Таможенная застава» (ул. Грушевская, 8).

25 мая 19:00-23:00 - музейный комплекс «Почтовая станция», ( ул. Буденновский сп. 3).

АЗОВ

«Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»

- Совместный проект музея и театра-студии «Кул-шоу» интерактивная театрализованная программа «Мифы Древней Эллады» (исторический квест по экспозиции музея)

Время проведения: 18 мая с 18.00 до 22.00.

СТАНИЦА СТАРОЧЕРКАССКАЯ

«Старочеркасский музей-заповедник»

- Спектакль-экскурсия «Приглашают казаки: не стесняйся - заходи!»

- Театрализованная экскурсия по залам второго этажа Атаманского дворца. Посетители смогут принять участие в интерактивном спектакле: перевоплотиться в казачьих героев и стать участником фольклорного коллектива.

Этнографическая программа «От старины до современности»

- На базе выставки «Интерьер казачьей кухни» посетители узнают о традициях чаепития и кофепития на Дону. Познакомятся с забытыми предметами церемонии чаепития. Поучаствуют в мастер-классе по приготовлению ароматного травяного донского чая.

Время проведения: 18 мая с 18:00 до 20:00

ТАНАИС

«Археологический музей-заповедник «Танаис»

Цикл интерактивных программ Музея детства и Студии живой истории по предварительным заявкам:

– «Глиняная азбука» (гончарное дело);

– «Войлок у древних кочевников» (валяние войлока);

– «Непостижимая загадка куклы» (изготовление кукол из природных материалов);

– «В театре Диониса» (античный театр)

– «Занимательная археология» (основы археологических знаний);

– «Город из песка» (моделирование античной крепости из кинетического песка);

– «В мастерской Арахны» - (ткачество);

– «Волшебный свисток» (древние музыкальные инструменты)

Время проведения: 17-19 мая с 09:00 до 16:00

ТАГАНРОГ

«Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник»

Выставка под открытым небом «Музейный квартал – 2019»

- В мероприятии, ежегодно проводимом на базе Таганрогского музея-заповедника, примут участие муниципальные, частные. учебные и ведомственные музеи города. Они представят свои экспозиции, интерактивные игры и мастер-классы. Выставка пройдет под лозунгом – «Музеи как центры культуры: будущее, традиции».

Пушкинская набережная г. Таганрога

«Сумерки в стиле арт» - театрализованная экскурсия.

Время проведения: 18 мая с 10:00 до 20:00

Литературный музее А.П. Чехова

ул. Октябрьская 9.

- Посетители Литературного музея А.П. Чехова узнают о судьбах художников - таганрожцев: Д.Синоди- Попова, С. Блонской, О. Бувалко. Большой интерес представляют работы выдающихся театральных художников - В. Левенталя, С. Янович, Н. Ливады.

В необычной экскурсии будут представлены театрализованные сценки по сюжетам картин И. Репина и Н. Чехова, прозвучат стихи и романсы.

Время проведения: 18 мая 2019 с 20:00 – 21:00

«Таганрогский художественный музей»

18 мая с 10.00 до 20.00 «Калейдоскоп элементов»

10.00 – 20.00 – «Молодое лицо авангарда» - выставочный проект студентов кафедры дизайна Академии архитектуры.

10.00 – 20.00 – «Наденьте маски, господа!» - фотозона на свежем воздухе.

10.00 – 20.00 – «Студия творческих идей» - мастер-классы для юных гостей.

10.00 – 20.00 «Маска, я тебя знаю!» - тематическая викторина.

10.00, 15.00 и 19.00 – «Мраморная вуаль Мадонны» - экскурсии по скульптурному дворику.

10.00, 15.00 и 19.00 – «В музее оживут шедевры…» -театрализованные экскурсии.

12.00, 16.00 и 18.00 – «Музейное закулисье» - уникальная экскурсия в фондохранилище.

11.30 и 16.00 – «Козлик-золотые рожки» - кукольный спектакль для детей об истории дымковской игрушки.

12.00 и 16.00 – «Времен связующая нить» - экскурсии по экспозиции музея.

12.30 – «В нем жизнь и сказка» - лекция о русском народном мужском костюме на примере предметов искусства из фондов музея.

13.00 – «Путешествие по эпохам» - тематическая экскурсия об истории театрального искусства.

14.00 – «Блестящий век русского музыкального театра» - художественно-музыкальное мероприятие.

17.00 – «Серебряного века силуэт. Валентин Серов» - лекция о театральном периоде творчества великого мастера.

18.00 – «Легенды «чеховского» театра» - тематическая лекция об истории театра и художниках, работавших в нем.

18.30 – «Ноги сами идут в пляс» - выступление ансамбля народного танца «Винтаж».

НОВОЧЕРКАССК

«Новочеркасский музей истории донского казачества»

«Встреча с раритетом» Уникальные предметы экспозиции, их история, бытование.11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

- Тематическая экскурсия «Памятные подарки прошедших эпох. Коллекция Императорских подарков и реликвий Войска Донского» из собрания музея.12:00, 14:00, 16:00

- Мастер-класс «Объемный натюрморт». Картина своими руками. Нетрадиционные техники рисования.14:00, 15:30

- Мастер-класс «Сказки в красках»14:00, 15:30

- Квест «Ожившие тайны дворца»12:00, 14:00, 17:00

- «Донские атаманы: ретроспектива». Экскурсия по Галерее портретов донских атаманов 15:00

- «Все цвета радуги»Мастер-класс использованием нетрадиционной техники рисования особыми красками на воде «Эбру»12:00, 14:00

- «Нераскрытые тайны запасников: загадки экспонатов». Одна из завес музея будет приоткрыта для желающих.15:00, 17:00, 19:00

- «Прекрасный мир хрупкого фарфора»Посещение экспозиции открытого хранения предметов декоративно-прикладного искусства14:00, 16:00, 18:00

- «Развлечение и досуг XIX века». Интерактивная экскурсия по жилым апартаментам дворца16:00, 18:00

- «Дачные забавы XIX века». Чаепитие в дворцовом саду16:00, 18:00

- Интерактивная театрализованная экскурсия в образах. «Ожившие истории из прошлого»18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

- Мастер-класс с художником в стенах музея«Портрет на память» 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

- Театр авангардной моды «Кринолин» Дизайнерские коллекции одежды и театрализованное шоу-показ.18:00

- Ночная прогулка по залам дворца «В гостях у загадочной Дамы». В таинственном мерцании свечей оживут призраки прошлого. 21:00; 22:00

БАТАЙСК

«Городской музей истории г. Батайска»

- Торжественное вручение памятного бюста музею Батайска заслуженным художником России Исаковым С.М.

Праздничный концерт «Батайский театр. Да неужели ?!»

- Дискотека для молодежи Батайска

Время проведения:18 мая с 17:00 до 22:00

Ростовчан ждут картинные галереи, музеи и арт-пространства.Фото: Алексей ФОКИН

ВОЛГОДОНСК

«Волгодонский эколого-исторический музей»

Что: Юбилейная программа с видео-презентацией «50 лет за одну ночь» (к 50-летию Волгодонского эколого-исторического музея), вручение благодарственных писем победителям рейтинга посещаемости музея среди образовательных учреждений г. Волгодонска за 2018-19 учебный год. С выступлениями детских фольклорных и танцевальных коллективов.

- Познавательное интерактивное мероприятие «В гостях у народной игрушки» (игрушки-обереги, игрушки для мальчиков и девочек, обрядовые игрушки).

- Мастер-класс по изготовлению игрушек из ниток, а также по прядению и ткачеству от народных умельцев

- Экскурсии по выставке из фондов музея «Донская народная архитектура»

- Мастер-класс художника-прикладника – резьба по дереву.

- Экскурсии по выставке из фондов музея «Народная икона».

- Для детской аудитории- квест-экскурсия «Чудо в перьях» (о птицах донского края).

- Для разновозрастной ауди-тории - увлекательные квесты:

- «Тайна за семью печатями»(об истории китайского, европейского, русского фарфора),

- «По следам донских казаков»,

- «Пройдём дорогами войны»;

- «Исчезнувшие владыки степей»,

- «Волго-Дон – время первых!».

- Интерактивная площадка для взрослых и детей «Территория творчества: рисовать может каждый».

Время проведения: 18 мая с 18.00 до 23.00

"Волгодонский художественный музей"

18.00- 19.00 - Открытие выставки декоративно - прикладного искусства «Радуга талантов» .

19.00 - Театрализованное интерактивное мероприятие «Народные промыслы России»- /история промыслов, игры./

20.00 - Мастер-класс для детей «Акварелька», художник Нина Коломийцева

20.30 - Мастер-класс по скрапбукингу «Блокнот творческого человека», мастер прикладник Ольга Буца.

21.00 - Мастер-класс по живописи «Настроение», художник Нина Степанова

ВОЛГОДОНСКИЙ РАЙОН

«Музей краеведения Волгодонского района»

«Кипучий самовар-домашний запевало» традиции народного чаепития.

Обзорная экскурсия по музею.

Время проведения:18 мая с 18-00

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

Верхнедонского района «Музей»

16.00 –16.10 -торжественное открытие акции «Ночь в музее 2019»

16.10 -18.10 – фестиваль казачьей песни «Как у нас на Дону» (выступление творческих коллективов Верхнедонского района)

18.10-20.00 – работа выставки декоративно-прикладного искусства «Донские узоры» (все виды вышивки, вязание, резьба по дереву, выжигание, изобразительное искусство, лоскутное шитье, плетение).

18.10-19.30- Выставка-дегустация «Чайная необычайная» (знакомство с историей появления чая в России, с его целебными свойствами, составом химических элементов). Викторина "Что за чудо этот чай!".

18.00-22.00 – работа сувенирной лавки «Казанский монетный двор» и подарочного бюро «Подарок музею».

20.00 – 23.00 – экскурсии по залам музея «По тропе истории».

Время проведения: 18 мая, 16.00-23.00

ГУКОВО

«Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина»

- Открытие выставки новых поступлений «Потомкам дар бесценный».

- Просмотр кинофильмов советского периода о шахтерском труде.

- Брейн-ринг «Угадай экспонат».

- Интерактивная экскурсия по залам «Шахта».

Время проведения: 18 мая с 16:00

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ

«Каменский музей декоративно прикладного и народного творчества»

«Культура с режиме нон-стоп!» -праздник, посвящённый международному Дню музеев, с акцией «Ночь музеев». Для ознакомления широкой аудитории с музейными коллекциями в мероприятиях используется информация по отдельным комплексам экспозиций в сенсорных киосках, фрагментов фильмов по культуре в 3D формате с предоставлением 3D очков.

10:00 до 22:00 - работа выставок музея:

-«Радуга творчества» ( выставка декоративно-прикладного искусства);

-«Лучшие коллекции музея»;

с 18:00 до 21:00 - праздничная программа с мастер-классами и выступлением творческих коллективов города:

18:00−мастер -класс по вязанию крючком− А.Л. Рубцова;

18:00−мастер-класс по изготовлению акварельной открытки −М.А. Деркунский;

19:00− Выступление театральнойстудии «Рампа» под рук. А. А. Гришиной с литературно-музыкальной композицией по поэме А.С. Пушкина «Полтава»: «Ура! Мы ломим, гнутся шведы…»

20:00−Современные песни в исполнении А. Гринёвой.

Время проведения: 18 мая с 18:00 до 22:00

РАЗДОРЫ

«Раздорский этнографический музей-заповедник»

Что: Мы предлагаем посетителям совершить удивительное путешествие в страну «Пионерия». Юные посетители познакомятся с интересными фактами из жизни советской детворы, а взрослые с удовольствием окунутся в мир счастливого детства. Участников программы ждет познавательная презентация, викторина, сбор Совета дружины с выносом знамени под звуки горна и барабанов. Финалом этого мероприятия является Пионерский костер с традиционной «картошечкой в мундире» под звонкиепионерские песни.

САЛЬСК

«Сальский музей имени народного художника В.К. Нечитайло»

17.00-18.00 – Концерт творческих коллективов Городвского Дворца культуры

18.00-19.00 – «Арт-позитив» - выставка творческих работ учащихся Детской художественной школы г. Сальска

Концерт муниципального камерного ансамбля под руководством А.Н. Кукарека

19.00-20.00 - Театр в музее – выступление театральной труппы городского Дворца культуры

Мастер-классы «Иллюзия в искусстве»

20.00-21.00 – Встреча с художником в экспозиции выставки «Россия – Родина моя»

21.00-22.00 – экскурсионное обслуживание по постоянным экспозициям, проведение викторин.

Время проведения: 18 мая с 17.00 до 22.00

БЕЛАЯ КАЛИТВА

«Белокалитвинский историко-краеведческий музей»

Театральная миниатюра :диалог Мельпомены и Талии (18 мая в 19:00);

История донских театров: презентация (18 мая в 19:15);

Жизнь и судьба Фаины Раневской: презентация (18 мая в 19:30);

Конкурс театральных баек: участвуют посетители (18 мая в 20:00);

Театральная викторина: участвуют посетители (18 мая в 20:15);

Мини спектакль "Про царя Гороха": подготовлен работниками музея совместно с работниками библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (18 мая в 20:30);

Экскурсии по музею: обзорные экскурсии по экспозициям музея

Время проведения: с 21:00 по 23:00

СТАНИЦА БОКОВСКАЯ

«Краеведческий музей»

«Творческая мастерская народного Боковского казачьего хора». Творческая мастерская предполагает форму литературно-музыкальной композиции, рассказывающей о 40-летней деятельности хора, фотовыставку и выставки работ участников коллектива, мастер-классы по разучиванию и исполнению общеизвестных песен в сопровождении народных инструментов: ложки, трещётки, бубен, свистульки.

В процессе мероприятия будет проводится конкурс на лучшее исполнение народных частушек. В конце мероприятия всем участникам хора и особо активным посетителям будут вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Время проведения: 17 мая

ДОНЕЦК

«Донецкий историко-краеведческий музей»

17 мая

- Арт-вечер

- «Мастерская рукоделия» (мастер-класс «Рукам работа — сердцу радость»)

- Квест «За семью печатями» (для детей школьного возраста)

18 мая

- Концерт ансамбля «Станичники»

- Экскурсии «Прикоснись к тайнам прошлого»

ЗЕРНОГРАД

«Зерноградский историко – краеведческий музей»

18 мая - 17.00-18.30

Конференция «Триумф науки» (к 150 летию научного подвига Д. И. Менделеева - открытию великого закона (Химической таблицы).

- «Д. И. Менделеев – один из величайших гениев мира» - электронная презентация;

-Встреча с ученым г. Зернограда – доктором наук, Лауреатом правительственной премии в области биотехнологии Костылевым П. И.

18.30-19.30 - Виртуальное путешествие в музей-архив Д.И. Менделеваи по менделеевским местам.

19.30-21.00 - Музыкально-поэтическая гостиная «Химия чувств» будет посвящена великому из чувств – любви. Прозвучат стихи известных и самодеятельных авторов, песни и романсы о любви.

ЗИМОВНИКИ

«Зимовниковский краеведческий музей»

16 мая с 17:00 работают:

- Выставка народных умельцев «Золотые руки наших мастеров» (представлены работы мастеров Зимовниковского района)

- Выставка «На пути к открытию таблицы химических элементов» (в рамках 150-летия периодической системы химических элементов Менделеева Д.И.)

- Лаборатория «Волшебные эксперименты» (демонстрация химических экспериментов)

- «Своими руками творим чудеса» (мастер-классы в технике декупаж, квиллинг, изготовление аппликаций)

- Мастер-класс «Экологическая лаборатория» (Изготовление и декорация свечей)

- Интерактивная игра «Истории застывшие мгновения» (в рамках 95-летия Зимовниковского района)

- Фотозона «На пути к успеху» (фото в рамках Года театра)

- Мастер-класс «Импровизация» (изготовление театральной бутафории)

- Экскурсия по выставке «Работа мастера хвалит»

КАШАРЫ

Кашарский Музей истории и краеведения

- Открытие выставки «Письма Гориновых» из фондов Муниципального бюджетного учреждения культуры Боковского района «Краеведческий музей».

- «Мероприятие «Театральные приключения»

- Театрализованное представление «Весь мир – театр» ( детский самодеятельный театр «Колокольчик» руководитель Н.И. Скоробогатько). -Театральные миниатюры М. Жванецкого, Л. Медведева и других авторов в исполнении юных артистов «Колокольчик».

- Акция «Селфи с театральными персонажами».

МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное казенное учреждение «Мартыновский районный краеведческий музей им. В.В.Карпенко»

- Выставка «Тканевая летопись»; Тематическая экскурсия «Сказ о русском рушнике»; Фото-зона «В русском стиле»; Мастер-класс «Расписные узоры»

Время проведения: 18 мая с 18.00 до 22.00

«Районный краеведческий музей»

- «Театр в эпоху Петра I» - Театрализованное представление «Элементы одной эпохи» расскажет посетителям о преобразованиях, который Великий Император привнес в образование и культуру нашей страны. Яркие персонажи театрализованного представления перенесут зрителя в эпоху Петровских перемен, а далее все желающие посетят мастер-класс в стенах музея. Преподаватель по бальным танцам покажет основные элементы вальса и проведет с посетителями импровизированный царский бал. Завершится вечер лекцией-беседой о театральном искусстве времен Петра Великого.

МИЛЛЕРОВО

«Миллеровский краеведческий музей»

- Открытие фотовыставки «Мир глазами фотографа»

- Встреча с учащимися школ, студентами ДСХТ , приглашенными и авторами фоторабот, представленных на выставке.

- Предоставление информации об истории возникновения и развития фотографии.

- Демонстрация коллекции фотоаппаратов, фотоувеличителей 1950-80 гг.

- По экспозициям залов музея - знакомство с экспонатами коллекции «Фотографии»

Время проведения:18 мая 18.00-21.00

МОРОЗОВСК

«Морозовский краеведческий музей»

- Выставка работ юных художников Морозовского района «Красок ярких слово…»

- Авторская презентация работ (выступление авторов работ с рассказом об истории создания рисунка, о выборе темы, о технике работы).

- «Рисунок в окопе». Главным хранителем фондов будет представлен предмет основного фонда – портрет Героя Советского Союза, морозовчанина, Семенченко В.А., сделанный в окопе в феврале 1943 года.

- Выступление руководителя творческого объединения художников «Колорит» Матвиенко А.М.

- Мастер-класс проводят молодые художники для начинающих художников и всех желающих.

Время проведения: 17 мая в 17.00

НОВОШАХТИНСК

«Новошахтинский историко-краеведческий музей»

- «Души своей неповторимый отпечаток художник оставляет на холсте» - мероприятие посвящено 100-ю со дня рождения М.Д.Маякова. Экскурсия. Рассказ о творческом и жизненном пути замечательного художника, педагога, ветерана войны и труда, жителя нашего города. 17.05.2019г. 11.00 до19.00час.

- «Город ,в котором я живу!»Тематическая экскурсия по залу «Трудовой Славы», посвященная 80-ю города Новошахтинска.

Время проведения: 17 мая с 11:00 до 19:00.

В ночь на 19 мая по всей стране стартует всероссийская акция «Ночь музеев».Фото: Олег ЗОЛОТО

СТАНИЦА ОБЛИВСКАЯ

Обливский краеведческий музей

- Литературная гостинная для самых маленьких

- Мастер-класс «Самая дорогая фотография» изготавление паспарту на военное фото

- Мастер-класс «Обливский арбуз-самый яркий карапуз» изготовление макета бахчевого поля из соленого теста

- Мастер класс по изготавлению «Кукла –травница»

- Экскурсия «Освобождение Обливского района»

- Мастер-класс «Традиции и обычаи донского чаепития»

СЕЛО ПЕСЧАНОКОПСКОЕ

«Историко-краеведческий музей Песчанокопского района»

- «Музей о музее» к 35-летию создания историко-краеведческого музея Песчанокопского района.На мероприятие приглашаются: учредители музея, люди, стоявшие у истоков музея, руководители общественных организаций, поисковики, краеведы, офицеры России, воины-интернационалисты, пограничники России, спонсоры, постоянные посетители музея, творческий коллектив Дворца культуры.

В процессе встречи будут использованы фото и видео материалы о музее, снятые в разное время.

Время проведения: 18 мая с 18.00 до 21.00

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

«Дом-музей С.М.Буденного»

- Концертная программа «Ночь музеев 2019», мультимедийная программа «80 лет истории», выставка «Музей: прошлое и настоящее», квест-приключение «Музейный детектив», интерактивная площадка «Я люблю музей», интерактивная программа «Встреча у самовара»

Время проведения: 17, 18, 19 мая с 16 до 22 часов

СЕМИКАРАКОРСК

«Семикаракорский историко-краеведческий музей» (структурное подразделение мемориальный Дом-музей В.А. Закруткина).

- Ночь в музее «Майскими короткими ночами…»

-Инсценировка «Случайный вальс»

- Литературно-музыкальная композиция «Смотри, как звезды в вышине светло горят тебе и мне»

- Музыкально-литературная композиция «Звездный мост, уходящий в будущее».

Время проведения: 18 мая в 19:00

ЦИМЛЯНСК

«Цимлянский районный краеведческий музей»

- Временная передвижная выставка «Такие разные зонты», посвященная Году народного творчества;

- Временная передвижная выставка «Маленькие секреты большой кулинарии» из фондов «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»

- Мастер-класс «Барельефная роспись», посвященная Году народного творчества

- Составление общей картины «Цветочное закулисье», посвященное Году театра в России

Время проведения:18 мая с 17:00 до 22:00

ЧЕРТКОВО

«Чертковский историко-краеведческий музей»

- Выставка детского рисунка «Победный май»

Время проведения: 18 мая с 18.00 до 22.00

ШАХТЫ

«Шахтинский краеведческий музей»

- Театрализованная площадка «Волшебство театральной сцены».

- Театрализованные постановки с участием шахтинского клуба «Постижения» по мотивам известных литературных произведений. Проведение краткого курса обучения актерскому мастерству.

- Зал «Мещанский интерьер конца XIX – начала XX века»

Время проведения: 18 мая с 16:00 до 19:00

Галерея краеведческого музея

- Фотозоны «Весь мир-театр!»

- Создание более 4-х зон для создания красивых и ярких фотографий в рамках Всероссийской акции.

Время проведения: 18 мая с 16:00 до 19:00

Зал «Декоративно-прикладного искусства»

- Мастер-класс «В духе шахтинской весны»

- Проведение мастер-класса, совместно с ТО «Город мастеров» по изготовление предметов декоративно-прикладного искусства.

Зал «Декоративно-прикладного искусства»

- Выставка работ шахтинских мастеров ДПИ «Шедевры народных умельцев»

- Выставочная площадка ТО «Город мастеров» с экспозициями мастеров декоративно-прикладного искусства.

Время проведения: 18 мая с 16:00 до 19:00

Зал «Декоративно-прикладного искусства»

- Кинозал «Театр с экрана»

- Показ фильма о истории театрального искусства, а также попурри известнейших театральных постановок.

Время проведения: 18 мая с 16:00 до 19:00

Зал «Донская природа»

- Выставка «История шахтинского театра»

- Выставка из фондов краеведческого музея, рассказывающая о зарождении и развитии театрального искусства на территории города, афиши театральных спектаклей разных эпох, театральные костюмы и реквизит.

Время проведения:18 мая с 16:00 до 19:00

Зал «Донская природа»

- Театрализованная экскурсия в историю города Шахты «История под призмой театральной сцены»

- Экскурсия по залу «История города: прошлое и настоящее», сопровождаемая театрализованными фрагментами, инсценировками.

Время проведения: 18 мая с 16:00 до 19:00

Зал «История города: прошлое и настоящее»

- Лотерея «Счастливый билет»

- Проведение розыгрыша пригласительных билетов в учреждения культуры города Шахты.

Время проведения:18 мая с 18:00 до 19:00

Галерея краеведческого музея

- Театральный буфет «Особый перекус»

- Площадка для перекуса посетителей, стилизованная под буфет в театре.

Время проведения: 18 мая с 16:00 до 19:00

*По данным Министерства культуры РО.