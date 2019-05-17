Осаго онлайн: трудности оформления и как с ними справиться

При оформлении автострахования все большее число россиян выбирает вариант осаго онлайн. Только за январь 2019 года электронных полисов в России было продано более 1,3 миллиона, что составило 56% от общего числа. Но, несмотря на значительную распространенность этой системы, автовладельцы при оформлении до сих пор сталкиваются с различными трудностями.

Во-первых, существует ряд ситуаций, при которых электронный полис оформить не получится. В основном, они связаны с тем, что все данные об автомобилях и их владельцах обязательно вносятся в специальную базу Российского Союза Автостраховщиков.

Е-полис оформить невозможно, если:

1). Вы совсем недавно приобрели автомобиль. По новому авто из салона в базе вообще не будет никаких данных. А б/у машина будет записана в данных РСА за старым хозяином.

2). У вас поменялись документы – водительское удостоверение, паспорт, ПТС, госномера на машине и т.п.

3). В предыдущем году не проводилось одновременное страхование автомобиля и его собственника.

4) Сведения о диагностическом осмотре не внесены в базу ЕАИСТО, либо имеются ошибки в записях.

Во всех других случаях можно оформить именно электронный полис ОСАГО. Для этого нужно выбрать страховую организацию, зарегистрироваться на ее сайте, выбрать тарифный план, внести все необходимые данные о владельце и автомобиле. После этого должен произойти расчет стоимости страховки. А затем нужно будет заполнить данные о страхователе, технические характеристики автомобиля, срок действия текущего полиса.

На следующем этапе данные сравниваются с информацией в базе РСА. В это время часто происходят различные ошибки.

Осаго онлайн: трудности оформления и как с ними справитьсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

При оформлении возникают следующие проблемы:

- Вы внесли некорректную информацию. В этом случае нужно внимательно проверить все данные. Если все введено верно, возможно, будет достаточно обновить страницу.

- Стоит сверить написание параметров машины в ПТС и в свидетельстве о регистрации с реальными данными, они могут отличаться.

- Ошибки в заполнении могли допустить сотрудники страховщика при оформлении полиса в прошлый раз. В этом случае нужно сделать сканы всех документов и направить их через личный кабинет страховщику, чтобы тот внес изменения в базу.

- Могут быть перепутаны номера ПТС и СТС. Попробуйте записать их наоборот.

- По срокам водительского стажа, если он начался до 2001 года, нередко в базе указывается дата 31.12.2000.

- Технические проблемы на сайте страховщика. Если справиться с ними не удается в течение длительного времени, скорее всего, страховую компанию при выборе полиса придется поменять.

- Не правильно рассчитана стоимость страховки. Если вы думаете, что был применен неверный КБМ, нужно обратиться в страховую компанию с заявлением об изменении коэффициента. Это также можно сделать онлайн.

- После заполнения данных запрос перенаправляется на сайт РСА, а оттуда в другую страховую. Такая ситуация может возникнуть, если у водителя слишком маленький стаж или машина старше 7 лет. Таким образом, сами компании пытаются отсеять автовладельцев с высоким риском убыточности. Но такая ситуация возникает и при личном оформлении. Специалист может просто сказать, что закончились бланки.

Законодательство в области страхования постоянно дополняется и усовершенствуется. В Государственной Думе РФ на рассмотрении находится законопроект, который внесет в сферу ОСАГО масштабные изменения. Планируется, что с 2020 года не нужно будет иметь при себе распечатку электронного полиса, в удаленном режиме также можно будет оформить европротокол, разрешат перестраховать риски по ОСАГО. Возможно, эти изменения позволят легче справляться с трудностями и при оформлении электронных полисов.

Всем удачной дороги!