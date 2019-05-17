«Оборона Таганрога 1855 года» 17-19 мая 2019: программа мероприятий, что посмотреть. Ближайшие дни в городе Таганроге будет проходить IV Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года». По прогнозам организаторов, он соберет более 40 тысяч (!) зрителей. Это будет уже четвертый ежегодный исторический фестиваль.

Основные события развернутся в субботу, 18 мая. Впервые здесь прозвучат волынки, а конная группа Всевеликого войска Донского, участвующая в реконструкции сражения англо-французских военных с защитниками Таганрога – казаками и ополченцами, будет одета в максимально историчные костюмы времен Крымской войны. Выясняем, чем еще там удивят гостей.

КОНКРЕТНО

Какая программа мероприятий ждет гостей

Пятница, 17 мая

До 18.30 - Мастер-класс по историческим танцам. Главная сцена (Пушкинская набережная).

До 21.00 - Историческая реконструкция военного быта 1855 года. Демонстрация строевых приемов эпохи Крымской войны. Работа фотозоны, фудкортов, продажа сувенирной продукции. Выставка картин о Крымской войне. МАУК «ТМК» (пер. Полуротный, 16)

18.00-21.00 - Концертная программа. Вечер в военном лагере 1855 года. МАУК «ТМК» (пер. Полуротный, 16).

19.00 –21.00 - Показ фильмов о Крымской войне и о фестивале «Оборона Таганрога 1855 года». Танцевальная веранда Парка им. Горького.

В программе предусмотрено и фото на память. Фото: ГОПАЛО Ольга

Суббота, 18 мая

9.00-12.00 - Экскурсии в музее истории и культуры Приазовья при Свято-Никольском храме. Осмотр «Туманного» колокола и ядер, оставшихся после англо-французской бомбардировки 1855 года в стенах Свято-Никольского храма. Свято-Никольский храм (ул. Шевченко, 28)

10:00 – 21:00 - Работа творческих театрализованных площадок, посвященных истории Таганрога: «Античная», «Путь Петра Великого», «Екатерининская», «Казачья», «Крымская война». Пушкинская набережная.

10:00 – 21:00 Работа Музейного квартала. Фотосессии с участниками реконструкции и артистами. Пушкинская набережная.

10.00 - 18.00 «Крымская война на Азовском море: май – сентябрь 1855 года» (из фондов отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А. П. Чехова . ЦГПБ им. А.П. Чехова (ул. Греческая, 105).

10.00 –18.00 «Назад в историю. Крымская война» - тематическая выставка. Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56).

10.00 – 18.00 Выставка, посвященная Крымской войне, МАУК «ТМК» (пер. Полуротный, 16)

10.00 – 18.00 Выставка «Многоуважаемый Павел Федорович...Посвящение П.Ф. Иорданову. Дочь и правнук» Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»( ул.Фрунзе, 80)

10.00 –12.30 Концерт творческих коллективов города. Подведение итогов конкурса исторических костюмов. Исторический променад на набережной. Главная сцена. (Пушкинская набережная)

10.00 –21.00 «Старинный южный город» - праздничная ярмарка, работа творческих площадок, мастер-классы. Пушкинская набережная.

10.30-11.00 Молебен. Возложение цветов к памятнику защитникам города Таганрога 1855 года. Открытие военных событий фестиваля звоном «Туманного колокола». Свято-Никольский храм (ул. Шевченко 28).

11.30 Театрализованное прибытие Петра I. Открытие торжественного шествия по Пушкинской набережной группой барабанщиков Шахтинского кадетского корпуса. Пушкинская набережная, 1, у Петровских пушек.

11.00-11.30 Переезд участников военной реконструкции к месту проведения реконструкции. Петровские казармы - яхт-клуб; Петровские казармы – Пушкинская набережная.

12.30-13.30 Реконструкция боя англо-французского десанта и защитников Таганрога. Пушкинская набережная (место проведения реконструкции).

13.30-14.00 Фотосессия с участниками реконструкции. Пушкинская набережная (место проведения реконструкции).

14.00-14.15 Торжественное шествие участников реконструкции от места высадки десанта к Главной сцене. Пушкинская набережная.

14.15-14.30 Торжественное вручение царской грамоты у Главной сцены и церемония возложения цветов, посвященная защитникам Таганрога 1855 года к памятнику 300-летия города Таганрога. Пушкинская набережная.

13:30 Старт гонки на ялах и шлюпах от места высадки англо-французского десанта до яхт- клуба. Пушкинская набережная (место проведения реконструкции).

15.00 Старт регаты «Золотое кольцо Боспорского царства»

15.00-15.30 Показательные выступления по джигитовке конной группы Всевеликого войска Донского, Пушкинская набережная (место проведения реконструкции).

15.00-19.00 Автобусные обзорные экскурсии по городу по местам Крымской войны. Сбор у Солнечных часов (ул. Греческая).

15.00 –21.00 Праздничный концерт, посвященный защитникам Таганрога в годы Крымской войны. Главная сцена (Пушкинская набережная).

16.00-17.00 Концерт малого симфонического оркестра под управлением Александра Гуревича. У подножия Каменной лестницы (площадка исторического бала).

17.00- 22.00 Исторический Бал Победителей. У подножия Каменной Лестницы (площадка исторического бала).

19.00-20.30 Показ фильмов о Крымской войне и о фестивале «Оборона Таганрога 1855 года». Танцевальная веранда Парка им. Горького, Петровские казармы.

21.00 Исторический фейерверк. Пушкинская набережная.

НАША СПРАВКА

Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» - является единственной в России исторической реконструкцией не только сухопутного, но и морского сражения. Реконструирует наиболее яркий эпизод Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов в Приазовье - оборону города Таганрога.

В то время в городе были сосредоточены склады со снабжением, провиант поставлялся русским войскам в места основных боев, но сам город-порт уже не являлся военной крепостью, был абсолютно мирным и даже не имел артиллерии. Англо-французские войска планировали, подойдя на боевых кораблях с Азовского моря, завладеть Таганрогом и перекрыть поставки продовольствия в русскую армию. Но неожиданно встретили сопротивление местных жителей, которые отказались сдать город и организовали ополчение. Героическая защита силами народной милиции, казаков, ополченцев продолжалась все лето, враг отступил. Крымскую войну Россия проиграла, но Таганрог вошел в историю как город-победитель, оставшийся непокоренным в Крымской войне. Цель фестиваля - «оживить» героические события, наглядно показав подвиг предков.