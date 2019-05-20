Донской пожарный спас пенсионерку, заметив дым по дороге в гости

Андрей Чухлебов, начальник пожарной части №32 Гуково, не побоялся войти в пылающий дом без подмоги и специального снаряжения.

- Вечером 13-го числа ехал на личной машине после работы в гости, - рассказал «Комсомолке» сам герой. - Заметил вдали клуб дыма, вариантов никаких не было, ведь я пожарный, за спиной восемь лет службы, ну кто, если не я? Сразу туда. Двор уже заволокло дымом. Обратил внимание на оранжевый оттенок, понял, что горит пластик, значит, времени нет - отравление наступает почти сразу.

Пламя уже перекидывалось на крышу, рядом никого нет, поэтому мужчина решил сперва вытаскивать людей, а потом звать на помощь коллег. Бросился в пристройку - оттуда раздавались крики. Все было в дыму, Андрей ориентировался по стенам и стонам. Буквально через пару секунд он заметил женщину, схватил ее вынес во двор. На воздухе несчастной пенсионерке стало заметно лучше, она начала нормально дышать и говорить.

- В доме никого нет, одна я живу, - сказала спасенная хозяйка, едва придя в себя. - Вот только документы сгорят...

Убедившись, что с ней все в порядке, пожарный начал вызывать медиков и коллег. В это время пенсионерка решила вернуться обратно в дом, чтобы забрать документы.

- Она, конечно, была в шоковом состоянии, иначе случившееся объяснить не могу - поясняет пожарный. - Заметил краем глаза, как она забегает в дом, и бросился за ней. Схватил уже на входе в комнату, где она начала терять сознание.

Дом практически полностью сгорелФото: ГУ МЧС России по РО

Уже через пару минут на место прибыли первые расчеты пожарных. Огонь потушили достаточно быстро, вот только часть дома спасти не успели. Как оказалось, виной всему старая электропроводка, которую замкнуло в районе пристройки - летней кухни. Огонь, начавшийся в доме с деревянными перекрытиями быстро перекинулся на сайдинг, а затем и крышу частного дома.

- Благодаря грамотным и самоотверженным действиям старшего лейтенанта внутренней службы Чухлебова женщина была спасена и получила лишь небольшие ожоги, - говорится в официальном сообщении МЧС России по Ростовской области.

Руководство представило Андрея Чухлебова к награде.