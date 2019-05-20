В мэрии Ростова-на-Дону бороться с коррупцией направили гламурную Instagram-блогершу

Мэрия Ростова-на-Дону наглядным образом продемонстрировала: это все враки, что кадровые решения — скукотища, от которой только и можно, что зевать, рискуя свернуть себе челюсть.

Ничего подобного! Они, чиновничьи назначения, способны вызывать бурю эмоций!

Так, как это, например, случилось, когда руководить отделом развития муниципальной службой и противодействия коррупции направили 26-летнюю Екатерину Герасимову — недавнюю студентку (выпускницу Академии госслужбы), спортсменку (популярный спортивный стиль Pole Dance) и просто красавицу (вообще бесспорно — взгляните на фото). Правда, случился небольшой казус, который не предусмотрели сразу те, кто утверждал ее в этой, вне всякого сомнения, ответственной и перспективной должности.

Девушка занимается на пилоне... Фото: instagram.com/ekaterina603

Милая девушка (ну язык никак, черт возьми, не поворачивается назвать ее чиновницей!) оказалась активным пользователем соцсетей и успешно и даже, в некотором смысле, ярко ведет свою страницу в Instagram, имея четыре тысячи подписчиков и представляя собой ту уважаемую когорту людей, которых именуют «Инстаблогерами». И там у нее - ишь ты, какое все интересное! - и фото на шесте вверх ногами, и за рулем Porsche, и курорты (не Краснодарского края, разумеется, а Испании, Италии, Франции, Эмиратов), и шопинг, и прочие радости успешной и насыщенной на события жизни.

...Вовсе не отвергает хорошие автомобили... Фото: instagram.com/ekaterina603

- Это что такое? - возмутились иные въедливые граждане. - И это ей доверили бороться с коррупцией? Да откуда она вообще взялась?!

А зря, между прочим.

Екатерина вообще-то — окончила хороший вуз, а до назначения трудилась помощницей замглавы администрации города организационно-кадровым вопросам Дмитрия Мамелко (правда, он сам уже уволился по собственному желанию вслед за шефом — сити-менеджером Виталием Кушнаревым).

...И вообще - умеет радоваться жизни. Фото: instagram.com/ekaterina603

Что касается фото, которые кому-то, быть может, и покажутся пикантными, это — занятия спортом на пилоне и йога.

- Я занимаюсь pole dance, перед каждой тренировкой на пилоне тренер дает упражнения на все группы мышц: приседаем, «планку» делаем, отжимаемся и т. д., - рассказывала своим подписчикам сама девушка. - Дополнительно ничем не занимаюсь.

А красота — природная, говорят знающие Екатерину Герасимову люди: она еще в 2011-м, будучи одиннадцатиклассницей, стала «Мисс города» в родных Шахтах (второй по величине город Ростовской области), получив в награду вместе с короной путевку в Испанию — и, отдохнув там, поступила в Академию государственной службы в Ростове-на-Дону.

В свое время, восемь лет назад, будучи 11-классницей, Екатерина стала "Мисс Шахты". Фото: shakhty.su

Официально в мэрии назначение предпочитают не комментировать: да, мол, говорят, есть сотрудница с такими именем и фамилией, а лазать по соцсетям муниципальных служащих — дело неблагодарное, да и не нужное.

Впрочем, посмотреть на фотографии красавицы у широкой общественности в ее Инстаграмме теперь и не получится: она закрыла свой профиль для посторонних глаз.

Ее наградили за этот титул короной первой городской красавицы и подарили путевку в Испанию. Фото: shahty.ru

- На самом деле, решение принималось не нынешним руководством города, а еще когда ее непосредственный шеф занимал свой пост и курировал управление, в которое она поступила работать, - рассказал «КП» собственный источник в администрации Ростова-на-Дону. - И формально все в порядке, никаких нареканий к Герасимовой за это время не было. Кодекс этики она тоже, по большому счету, ничем не нарушила. Что будет дальше — посмотрим.

Но теперь полюбоваться фотографиями чиновницы могут только четыре тысячи ее преданных подписчиков, для остальных соглядатаев аккаунт закрыт. Фото: instagram.com/ekaterina603

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Сначала дайте человеку поработать, а потом — судите!»

- Ну вот набросились все! Сейчас выходят колкие статьи о назначении нового руководителя отдела по муниципальной службе и борьбе с коррупцией: и какие-то фото нарыли, и зачем-то вид спорта прицепили, и гламурный вид жизни и все прочее, - прокомментировал для «КП» ситуацию депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов. - Журналисты, как это часто бывает, все передернули. Ну занимается человек на пилоне (шесте, иначе говоря), и что такого? А вы сами-то попробуйте так! Знаете, какие усилия нужно сделать для этого? Дорогие машины? Опять же — ну и что? Ну посидела девушка за рулем дорогой иномарки, а почему нет? Это что — достойно осуждения? Что за обвинения в этой «шикарной жизни»! Просто живет себе человек так, как ему нравится. Я видел ее прежде, когда она работала помощницей замглавы администрации — приличная девушка. Меня вот тоже когда-то обвиняли в гламурности, в том, что я яхтенным спортом занимаюсь — пока не начал показывать результаты в своей депутатской работе, все время наезжали. А теперь перестали. Так что, дорогие мои критики, может быть, вы дождетесь, пока человек покажет свои профессиональные навыки, а уж после этого будете критиковать?