2019-05-18T10:01:52+03:00
Общество

В Таганроге потушили крупный пожар в здании бывшего хлебозавода

Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров [фото, видео]
Ольга ГОПАЛО
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Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.Фото: Комсомольская правда
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В ночь на субботу, 18 мая, в городе Таганроге произошел крупный пожар. Как сообщил газете «Комсомольская правда-Ростов» очевидец произошедшего, которому удалось заснять все на фото и снять видео, горело здание бывшего хлебозавода. Примерная площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.

Стало известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 00:23. Звонившие сообщили, что горит склад по адресу улица Бульварная, 12. Огнеборцы сразу же выехали на место ЧП.

Здание находится в черте города. Фото: Яндекс.Карты.

Здание находится в черте города. Фото: Яндекс.Карты.

- Пожар произошел на площади порядка тысячи квадратных метров, - рассказали официальную информацию в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области - Пожару почти сразу же был присвоен второй ранг опасности. Для ликвидации возгорания привлекались 45 человек огнеборцев и 14 спецмашин. Уже через час пожар удалось локализовать, а еще через полчаса полностью ликвидировать.

В Таганроге произошел крупный пожар на складе.

В ведомстве добавили, что пострадавших и погибших нет.

В настоящее время специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания. По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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