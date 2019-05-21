Ростовский двойник Джонни Деппа снялся в мистическом фильме-экшне

Ростовского двойника Джонни Деппа позвали в кино. Надо сказать, что сходство 44-летнего Александра Падукова с голливудским актером не сможет рассмотреть только ленивый. Хотя только официальных двойников у главного пирата Голливуда 13!

deppdvoynik У настоящих профи что не кадр, то шедевр!

При этом сам ростовчанин никогда не прибегал ни к каким хирургическим операциям. И уверяет: схожесть у него с заграничным актером природное. Правда, за два десятка лет он от нее уже порядком устал.

Россиянин никогда не прибегал ни к каким хирургическим операциям. Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

Так, слава пришла к Александру лет двадцать назад - сразу после выхода на большие экраны «Пиратов Карибского моря». Параллели с Джеком Воробьем первыми провели прохожие на улице: они постоянно просили сфотографироваться.

- Ни в парк с ребенком, ни в магазин стало невозможно выйти ни тогда, ни сейчас, - разводит руками Александр.

Схожесть с Джеком Воробьем первыми разглядели прохожие на улице. Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

Но идти против шанса, который преподнесла ему судьба, не стал. И решил воспользоваться ситуацией: даже снялся в ролике крупной парфюмерной компании в образе Джонни. Многие, кстати, до сих пор уверены, что в кадре - сам голливудский актер.

Сейчас Александр работает певцом в одном из ресторанов. А там, что не выход на сцену — очередная фотосессия с поклонницами - правда, уже не разберешь его или мачо-Деппа.

Слава пришла к Александру лет двадцать назад - сразу после выхода на большие экраны «Пиратов Карибского моря». Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

О своем вынужденном образе Александр шутит:

- Когда мне все окончательно надоест, я просто выйду на улицы с плакатом: «Чтобы не быть похожим на Деппа, собираю деньги на пластическую операцию», - говорит он, уверенный «каких-то денег собрать все же удастся».

Ростовского двойника Джонни Деппа позвали в кино. Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

Ну а пока - если не Голливуд, то российское телевидение уже обратило на него свои камеры.

- Свершилось! Теперь я актер кино, - смеется он в разговоре с корреспондентом газеты «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону». - Я даже не знаю название. Но точно, что это мистический фильм-сериал для одного из ТВ-каналов. Снимается в стиле экшн. Он про мага, который предвидит будущее. Я играю не сложно догадаться кого. По задумке сценаристов, главный герой бегает по крышам, находит меня, стреляет... а дальше все увидите сами.

Сходство Александра Падукова с голливудским актером не сможет рассмотреть только ленивый.Фото: страница Александра Падукова в Facebooke.

Александр говорит, что всего один съемочный день было 55 дублей, а что из этого появится на экранах, он увидит уже вместе со зрителями.