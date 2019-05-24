Круче ли гимнастка Донскова балерины Волочковой? 10 лучших шпагатов олимпийской чемпионки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова из Каменска-Шахтинского Ростовской области по числу шпагатов на своей странице в Инстаграм, уже составила достойную конкуренцию балерине Анастасии Волочковой.

uliana12 Я в Италии

Что ни фото - отменная растяжка. По такому случаю Ульяна даже предложила своим подписчикам целый хэштек #шпагатунц, у которого свыше трех тысяч последователей по всему миру.

uliana12 Ну что?) Угадаем, где это ?)

- Это было лет 14 назад, - как-то вспомнила Ульяна историю из своей жизни, которой поделилась с подписчиками. - Утро. Хореография. Примерно 2005 год. Я и моя подруга Диана стоим рядом у станка. Мы ооочень дружили, чудили и творили. И вот в один прекрасный день сильно поругались. Не помню уже из-за чего, но злились друг на друга прилично.

uliana12 Ну что мои лапочки, до окончания конкурса #Шпагатунц на интересный костюм осталось 2 ДНЯ !

А дальше поделилась, как спортсмены могут выплескивать агрессию.

- Весь урок хореографии мы дергали друг друга и поддевали фразами, - продолжает Ульяна. Дошли до Grand Battement (резкие махи ногой вверх, - прим. автр.) и тут началось... Мы лупили друг друга вот этими вот ногами специально со всей силы. В одну сторону одна лупит другой под зад и по руке, повернулись в другую сторону - другая. Естественно, данная сцена не осталась без внимания. Итог: нас выгнали из зала.

uliana12 Если бы шорты были синие

Но, надо сказать, Донскову это не остановило, а только закалило. И уже в 2012 году она стала Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике по групповому многоборью.

uliana12 Рубрика: мои наблюдения.

После этого красавица на время сменила гимнастику на танцы - приняв участие в ТВ-проекте «Танцы со звездами», а после - вышла замуж за красавца-маркетолога. О радостном событии гимнастка тоже сообщила поклонникам через соцсети, опубликовав фото с мужем у дверей Кутузовского загса в Москве. Подписала его коротко: «Скажу просто....I'm happy!!!».

uliana12 Старый Новый Год!

Многие пожелали им счастья и красивых детишек. Пожелания начали исполняться: почти четыре года назад Ульяна родила первенца.

uliana12 Истории #Шпагатунц

Однако судя по снимкам, которые она выкладывает в Сеть, гимнастка очень быстро вернулась в форму, в том числе и спортивную. И подтверждение этому ее шпагаты, которые она делает в тех местах, где бывает - в фотостудии, на фоне московских красот, итальянских и донских пейзажей.

uliana12 Чей #Шпагатунц лучше ?))) Если б не штаны, он бы точно мне составил конкуренцию )))

А недавно Донскова поместила ролик, в котором изящно продемонстрировала очередной шпагат. Однако под гул восхищения от прохожих, Ульяна вдруг начала просить о помощи: «Помогите, не могу разогнуться!».

uliana12 Уходим, уходим, уходим, Наступят времена почище.

В таком виде ее и отнесли за ближайший угол. Шуточный ролик набрал в интернете уже почти 50 тысяч просмотров.