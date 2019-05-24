«Дело о 21 млн рублей»: в Ростове-на-Дону задержали замначальника управления налоговой службы

В Ростове-на-Дону задержали заместителя начальника управления налоговой службы донского региона, которую подозревают в превышении должностных полномочий. Операция проходила накануне, 23 мая, в служебном кабинете Ирины Александровой, здесь же прошли обыски. Официально никаких комментариев пока не поступало, но СМИ сообщают, что речь идет о коррупции.

- Она отменила решение об отказе в возмещении НДС одному обществу с ограниченной ответственностью, речь шла об 21 млн рублей, - пояснил источник в правоохранительных органах.

На данный момент Ирина Александрова находится в изоляторе, в ближайшее время ей должны избрать меру пресечения (тут два варианта - домашний арест или СИЗО).

Задержание замначальника налоговойФото: соцсети

Известно, что 45-летняя Ирина Александрова работает в налоговых органах больше 20 лет. Она имеет ученую степень - кандидат экономических наук, а также награждена знаками «Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам» и «Почетный работник ФНС России». Коллеги объясняет ее неплохую карьеру не только личными качествами, но и тем, что она дочь предыдущего руководителя УФНС России по Ростовской области.

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