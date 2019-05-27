Что делать, если в бак залили некачественный бензин

Несмотря на регулярные проверки, некачественный бензин предлагает своим покупателям достаточно большое число АЗС. Особенно часто он встречается на заправках маленьких сетей. Топливо разбавляется водой, в него добавляются присадки и различные контрафактные составы, что способно повлиять на состояние автомобиля самым негативным образом. Как же распознать обман и что делать, если последствия уже наступили?

Как правило, октановое число в таком топливе доводится до нужных показателей искусственным способом. Применяются различные присадки, что довольно опасно, поскольку рассчитать октановое число у конечного продукта практически невозможно. А это может привести к детонации топлива. Довольно часто бензин разбавляют водой. Зимой это может привести к замерзанию топливного фильтра. За счет присадок в горючее попадают ароматические углеводороды, которые плохо действуют на пластик и повышают токсичность продуктов сгорания топлива. Добавление спирта повышает расход бензина во время эксплуатации.

Признаки некачественного топлива

- Плохой запуск двигателя. Разбавленное горючее плохо горит и может спровоцировать поломку системы зажигания.

- Износ свечей. В процессе использования плохого топлива они портятся и покрываются нагаром красного цвета.

- Засоряются топливный насос и фильтр. Автомобиль в этом случае может совсем не завестись.

- Детонация внутри мотора - двигатель начинает «стучать».

- Черный выхлоп. Это самый яркий признак некачественного топлива, который указывает на неполное сгорание бензина.

- Снижение тяги двигателя. Автомобиль становится «вялым». Если при смене бензина ситуация исправится, значит, речь идет именно о бракованном бензине.

- Высокий расход топлива.

- Прерывистое движение машины. Это может проявляться при разгоне, если топливо загрязнено химическими веществами и водой.

- Отключается датчик, указывающий на уровень кислорода в составе выхлопных газов.

Что делать, если в бак залили некачественный бензинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что делать, если в баке некачественный бензин

Если вы недавно заправились и почти сразу заметили какие-либо признаки из вышеперечисленных, стоит сразу избавиться от залитого топлива. Вместо него нужно влить запасной бензин. Если есть возможность, нужно промыть топливную систему, пересмотреть состояние свечей, прочистить форсунки. Если это не помогает и при запуске мотор детонирует, стоит вызвать эвакуатор или на буксире доехать до ближайшего СТО.

Как вернуть деньги

При выявлении серьезных симптомов владельцу нужно прекратить движение, вызвать эвакуатор и доставить автомобиль на официальное, сертифицированное СТО. Специалисты сервиса должны опломбировать двигательный отсек и бензобак, а также составить все необходимые акты и дать заключение о причине поломки. Также необходимо обратиться в транспортную инспекцию, которая может провести исследование топлива. Для возмещения ущерба со всем необходимым пакетом документов и составленной претензией нужно будет обратиться в администрацию АЗС, а если требования не будут удовлетворены - в суд.

Перед заправкой изучайте рейтинги АЗС, которые регулярно публикуются в СМИ, читайте отзывы автовладельцев. Всем хорошей дороги!