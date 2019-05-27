Список необходимых вещей для каждого водителя
По закону каждый автомобилист при выезде на дорогу должен иметь в машине огнетушитель, аптечку, аварийный знак и светоотражающий жилет. Но есть еще множество вещей, которые способны помочь в дороге и в различных затруднительных ситуациях.
С собой рекомендуется брать:
- Очки от солнца и для вождения в сумерках.
- Запасной прикуриватель и провода к нему.
- Набор инструментов, которые можно использовать для небольшого ремонта (торцевые головки, пассатижи, гаечные ключи и т.п.).
- Буксировочный трос.
- Домкрат, балонный ключ, запаску.
- Автомобильный компрессор или механический насос.
- Рабочие перчатки.
- Универсальный нож.
- Адаптеры для подключения электрических приборов.
Для зимы также будут актуальны щетка, скребок и компактная лопатка для очистки снега, незамерзающая жидкость и цепи на колеса, а также теплые перчатки и обувь. А в летнее время обязательно нужно брать с собой специальные шторки для защиты от солнца.
Список необходимых вещей для каждого водителяФото: Олег РУКАВИЦЫН
В дальней дороге пригодятся:
- Набор предохранителей и лампы для фар.
- Холодная сварка.
- Дополнительные емкости с моторным маслом, антифризом (дистиллированной водой), бензином.
- Фонарик, нож, изолента.
- Топорик.
- Сменная одежда, питьевая вода, конфеты (или другой сладкий перекус).
- Туалетная бумага и влажные салфетки.
- Небольшой термос для горячих напитков и кружки.
- Подушка для шеи.
- Запасные батарейки.
Для современного автомобилиста также практически незаменимы навигатор и видеорегистратор.
ИСТОЧНИК KP.RU