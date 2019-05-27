Список необходимых вещей для каждого водителя

По закону каждый автомобилист при выезде на дорогу должен иметь в машине огнетушитель, аптечку, аварийный знак и светоотражающий жилет. Но есть еще множество вещей, которые способны помочь в дороге и в различных затруднительных ситуациях.

С собой рекомендуется брать:

- Очки от солнца и для вождения в сумерках.

- Запасной прикуриватель и провода к нему.

- Набор инструментов, которые можно использовать для небольшого ремонта (торцевые головки, пассатижи, гаечные ключи и т.п.).

- Буксировочный трос.

- Домкрат, балонный ключ, запаску.

- Автомобильный компрессор или механический насос.

- Рабочие перчатки.

- Универсальный нож.

- Адаптеры для подключения электрических приборов.

Для зимы также будут актуальны щетка, скребок и компактная лопатка для очистки снега, незамерзающая жидкость и цепи на колеса, а также теплые перчатки и обувь. А в летнее время обязательно нужно брать с собой специальные шторки для защиты от солнца.

Список необходимых вещей для каждого водителяФото: Олег РУКАВИЦЫН

В дальней дороге пригодятся:

- Набор предохранителей и лампы для фар.

- Холодная сварка.

- Дополнительные емкости с моторным маслом, антифризом (дистиллированной водой), бензином.

- Фонарик, нож, изолента.

- Топорик.

- Сменная одежда, питьевая вода, конфеты (или другой сладкий перекус).

- Туалетная бумага и влажные салфетки.

- Небольшой термос для горячих напитков и кружки.

- Подушка для шеи.

- Запасные батарейки.

Для современного автомобилиста также практически незаменимы навигатор и видеорегистратор.