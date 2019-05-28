Ростовский ансамбль, «уволивший» министра Аджарии: «Грузия сама нас пригласила на шествие в свой День независимости с флагами РФ»

Скромный детский хореографический ансамбль «Забава» из небольшого городка Сальск (58 тысяч человек, 180 км от Ростова-на-Дону) на юго-востоке Ростовской области, даже представить себе не мог, что его участие в международном фольклорном фестивале юных талантов «Золотой Дельфин», приуроченном ко Дню независимости Грузии и проходившем на берегу Черного моря в Батуми, обернется громким политическим скандалом.

И, тем не менее, это произошло. Причем совершенно вне связи с каким бы то ни было искусством.

По главной улице Батуми двинулись один за другим делегации из приглашенных на фестиваль (десять стран). Фото: скриншот с видео

МИНИСТРА ОТРАВИЛИ В ОТСТАВКУ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ШЕСТВИЯ

Все случилось 26 мая, когда, собственно, Грузия и отмечает свой национальный праздник. Дело в том, что обычно в этот день в Батуми торжества открываются парадным шествием творческих коллективов — участников «Золотого Дельфина», которые, к слову, накануне уже провели свои выступления в двухдневном конкурсе, проходившем в государственном музыкальном центре столицы Аджарии. Так было и в этот раз.

По главной улице Батуми двинулись один за другим делегации из приглашенных на фестиваль (десять стран). Все — в национальных костюмах. Все — со своими государственными флагами.

Вот - Израиль, Беларусь, Индия, Латвия, Эстония, Литва, Словакия, а между ними, перед Болгарией, Украиной и замыкающей задорное шествие (это же дети, с криками, смехом и весельем) Грузией, — Россия, радостные девчонки (от 7 до 13 лет) в русском народном облачении, с гербом Ростова-на-Дону и — Бог ты мой! - с российскими триколорами!

И еще не успел этот галдящий на разных языках парад дойти до конечной точки, грянул гром: телеканалы выдали в эфир свои новостные сюжеты, местные националисты злобно принялись постить провокационные скрины — и иные грузинские политики, увидев флаги РФ на улицах грузинского города, да еще и в День независимости, схватились за головы и покрепче затянули галстуки.

Спустя час глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе принял волевое, надо полагать, решение — отправить в отставку министра образования, культуры и спорта Ингу Шамилашвили, чье ведомство курирует проведение «Золотого Дельфина».

- Наши предки боролись за этот день, однако мы и сегодня продолжаем борьбу за свободу, - заявил Рижвадзе. - А что касается сегодняшнего шествия - ответственность отчасти лежит на министерстве образования Аджарии, поэтому министр Шамилишвили снята с занимаемой должности.

Та пыталась отбиться, комментируя решение шефа журналистам, — мол, «фестиваль не имеет никакого отношения к политике, а коллектив (российский) вообще исполняет... украинские песни, и на самом деле никто не размахивает российским флагом».

Но было уже поздно: Инге Шамилишвили, конечно, припомнили, что в прошлом году этот самый фестиваль вообще проходил на русском языке, и именно на нем же она тогда выступала с приветственной речью к гостям — за что, собственно, получила нагоняй от главы аджарского кабмина, который теперь решил, видимо, сыграть на опережение и попросту уволил ее совсем.

Инга Шамилашвили. Фото: factcheck.ge, официальный сайт министерства образования Аджарии.

В РЕГЛАМЕНТЕ ФЕСТИВАЛЯ ПРОПИСАНО: ДЕЛЕГАЦИИ УЧАСТВУЮТ В ШЕСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ФЛАГАМИ

Чуть позже стали появляться «уточнения» из Грузии — якобы, ансамбль из Сальска (поначалу СМИ сообщали, что он из Ростова-на-Дону, поскольку его участницы несли на шествии герб столицы Южного федерального округа) вообще приехал в составе украинской делегации, и флагов РФ там быть, соответственно, никак не должно было.

«Комсомольская правда» выяснила: это — ложь, которой попросту пытаются оправдаться, придавая хорошей, в целом-то, идее проведения детского международного творческого форума политический окрас.

- Ансамбль «Забава» существует в Сальске уже не первый год, девчонки успешно выступают на различных концертах районного и областного уровня, а руководитель коллектива, Наталья Мотина, и родители ее воспитанниц, конечно, мечтали попробовать свои силы в более крупных фестивалях, - рассказала «КП» знакомая Мотиной. - И тут кто-то нашел в Интернете анонс этого «Золотого дельфина», и все обрадовались: во-первых, международный статус, во-вторых, Черное море, курорт, а в-третьих, конец учебного года все-таки — шикарный подарок для юных участниц «Забавы».

Единственный момент — участие платное. Примерно, как выяснила «КП», по 20 тысяч рублей с человека. А набралось 14 желающих поехать детей плюс восемь взрослых (сама руководительница ансамбля, ее помощница и мама одной из девочек, а также шестеро сопровождающих родителей).

Наталья Мотина попробовала было сунуться с просьбой отправить делегацию в Батуми за счет Сальской школы искусства, в составе которой и существует «Забава», но директор учреждения Алла Кукарека ответила отказом - посчитала эту поездку за казенные деньги нецелесообразной.

-Тогда на родительском собрании решили: едем за свой счет, - продолжает наша собеседница. - Отправили заявку, получили ответ-приглашение - за подписью министра культуры Инги Шамилишвили.

А к письму был приложен регламент проведения фестиваля, с которым «Комсомолке» удалось ознакомиться. Так вот - там черным по белому указано, цитируем:

«Все группы ОБЯЗАНЫ (выделено «КП» - прим. авт.) иметь национальный флаг страны, которую они представляют и 5-6 сувениров для протокольных встреч с официальными лицами и организаторами фестиваля».

Так что все разговоры о «случайности» появления триколоров на улицах Батуми — это, что называется, в пользу бедных.

Рруководитель коллектива Наталья Мотина. Фото: страница Вконтакте Натальи Мотиной.

«ЗАБАВА» ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ

А ансамбль «Забава», между тем, выступил на фестивале очень успешно: занял второе место среди всех коллективов-участников, плюс одна из звездочек коллектива, Эмилия Мишечко, завоевала первое место в сольном песенном конкурсе. И да, вот еще какой момент: главный приз она получила за исполнение песен «Ванюшка мой» и «Ой, вставала я ранёшенько», и кто скажет, что это не русские народные песни?..

- Нас здорово приняли в Батуми - и местные жители, и гости из других национальных делегаций относились к нам все эти несколько дней, которые мы провели там, очень по-доброму, - рассказала сама Наталья Мотина (она пока еще в Грузии вместо со своими воспитанницами, связь с близкими поддерживает через мессенджеры). - Никаких конфликтов, косых взглядов. И после этой истории все нормально. Мы специально приехали из России, чтобы поздравить [Грузию] с Днем независимости. Россия не оккупант, мы дружим со всеми соседями — и с Грузией, и с Украиной. Мы представляем нашу культуру и не лезем в политику.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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По информации «КП», скандальной ситуацией, после сообщений в СМИ, заинтересовались сначала местные власти, «идентифицировавшие» ансамбль «Забава» на ТВ-кадрах, а потом объяснений потребовали в Минкультуры Ростовской области.

- Конечно, в Ростове-на-Дону недовольны тем, что коллектив оказался замешан в этой истории и прозвучал в таком свете на всю страну, - отметил источник «Комсомольской правды». - Правда, ансамбль ездил за свой счет, в частном порядке, Мотина брала отпуск без содержания на восемь дней, но все равно ей придется давать комментарии по этому поводу.

Между тем, позиция властей, стоит заметить, крайне сомнительная: во-первых, действительно, ансамбль поехал сам, по своему желанию, во-вторых, имеется официальное приглашение из Грузии с четким регламентом, и, наконец, в-третьих, было бы глупо, согласитесь, идти в шествии в окружении других национальных коллективов, развевающих свои государственные стяги, без нашего российского флага, нет?