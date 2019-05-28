Михаил Емельянов: «Сама процедура конкурса по выбору нового сити-менеджера Ростова-на-Дону кажется мне нелепой»

Центральной темой нашей очередной беседы в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) с известным российским политиком Михаилом Емельяновым - депутатом Госдумы от донского региона, где он является первым зампредом фракции «Справедливая Россия», стал предстоящий конкурс на замещение должности главы администрации Ростова-на-Дону, который состоится только в октябре. Мы попросили его дать оценку этому событию, а также, конечно, не удержались от просьбы прокомментировать некоторые важные моменты федерального и международного уровня.

Итак, публикуем сегодня самые интересные ответы Михаила Емельянова на наши вопросы...

...О ТОМ, ПОЧЕМУ НОВОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА НАЗНАЧАТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

- Мне непонятно, зачем так долго нужно определяться с кандидатурой нового сити-менеджера? Чтобы подобрать «нескороспелого» управленца и не затмить этой процедурой 270-летний юбилей города? Но знаете — при нынешней процедуре, сколько бы времени не давали, эффективного градоначальника мы не получим. Дважды по такому принципу мы избирали сити-менеджера, и эти люди зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны: неудач и проколов было большое, чем успеха. И город деградировал. Партия «Справедливая Россия» и, в частности, наше региональное отделение, выступила в инициативой вернуть прямые выборы глав администраций городов, прежде всего — Ростова-на-Дону. ...Почему только в октябре (определяет имя нового градоначальника. - прим. авт.)? Мне, кажется, во-первых, сама отставка (Виталия Кушнарева, прежнего сити-менеджера. - прим. авт.) была неожиданной — это раз, затем — областной власти сейчас есть, чем заниматься, у них и так работы выше крыши, и им попросту некогда заниматься в данный момент подбором сити-менеджера. Но нам, «Справедливой России», с этой стороны лучше — мы выдвинули своего кандидата, Сергея Косинова, депутата ЗС РО, который возглавляет в донском парламенте партийную фракцию, очень опытного человека, имеющего опыт госслужбы. Но понимаем, что в этой бюрократической схеме будет сложнее победить, но — покажем свою программу, команду. Продемонстрируем ростовчанам, что есть люди, способные управлять Ростовом-на-Дону эффективно — так, чтобы в городе зимой чистились дороги, чтобы люди не ждали общественный транспорт на остановках в мороз или под дождем по полчаса, чтобы город украшался к праздникам и так далее. Хотя, кстати, мы не можем официально выдвигать своего кандидата именно от партии «Справедливая Россия», у нас есть право только рекомендовать его, что тоже неправильно, в общем-то.

...О СРАВНЕНИИ ВЫБОРОВ МЭРА И КОНКУРСА НА ПОСТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА

- Любые затраты (речь о затратах на проведение выборов. - прим. авт.) нужно соизмерять с последующими прибылями и убытками. Прямые выборы дают, на мой взгляд, больший эффект и они окупят те не очень большие деньги из бюджета, которые необходимы для их организации. Речь идет, на самом деле, о сумме в несколько миллионов рублей. На что нужно тратить? На подготовку избирательных участков? Так они и так готовы, ничего проблемного здесь я не вижу. ...Мы исходим из того, что ростовчане и сами достаточно зрелые, чтобы избрать себе градоначальника самостоятельно. Они не станут делать себе что-то во вред, у них есть, я уверен, здравый смысл, который позволит не поставить на руководство любимым городом кого попало. По крайней мере, если дважды, еще раз напомню, эта процедура себя не оправдала, так давайте вернемся к той, что оправдывала: Михаил Чернышев, который занимал пост мэра долгое время, прошел очень трудный период вместе с городом — и город не упал. Все-таки когда есть прямые выборы, говорю это как человек, который сам не раз проходил через эту процедуру, то абсолютный дурак и некомпетентный человек избраться не сможет. А вот когда идут бюрократические процедуры, вроде «комиссии отца Дионисия», тогда результаты могут быть не очень хорошими для горожан.

...О САМОМ КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

- То, что сам конкурс, с учетом внесенный гордумой поправок, стал прозрачнее, - хорошо, разумеется. Но — общественность и горожане не просто должны знать об этом, они должны сами решать, чтобы их голос был услышан. В этом-то и есть наше принципиальное отличие от того, что предлагает партия власти. Есть, впрочем, идея вести онлайн-трансляцию заседаний конкурсной комиссии — наверное, мы ее используем. Однако все равно это не заменит сущности. ...Процедура мне кажется несколько нелепой — не понимаю, почему кандидаты на такой серьезный пост главы администрации города-миллионника должны, как школьники 8-го или 9-го класса на экзамене, проходить какой-то тест (30 вопросов), собеседование... По идее, сами критерии отбора претендентов, с учетом опыта в госслужбе, на руководящих постах и так далее, уже само собой предполагает, что человек должен быть знаком со всем этим. А тесты — я сам, как бывший преподаватель, скажу вам так: тесты вообще ничего не показывают, и не дают оценку подлинным знаниям. Оценивать ведь нужно не знания каких-то законов, а то, умеет ли он вообще управлять. Программа кандидатов? Тоже спорный вопрос. Самое главное, кто будет их оценивать, эти программы. Эксперты подбираются властью, поэтому, думаю, результат предрешен.

...О ДОВЕРИИ К ВЫБОРАМ И ПРОТЕСТНОМ ГОЛОСОВАНИИ

- Да, снижение доверия к выборам у населения, к сожалению, не миф: выборы сильно дискредитированы многочисленными нарушениями, фальсификациями, только это, все-таки, другая проблема. Когда у народа нет права выбора в принципе — это еще хуже. Мы говорим ведь о демократии, нельзя лишать. Кроме того, не забывайте, что прямые выборы высвечивают все хорошие и плохие стороны кандидатов.

Да, есть такое понятие как протестное голосование. И в Ростовской области такое было. И это оказался плохой опыт, ставший хорошей прививкой от повторения подобных ошибок. Но я вновь и вновь повторю: в Ростове-на-Дону, уверен, такое невозможно — люди понимают, что с избранным ими человеком придется жить несколько лет, и показывать фигу власти — в данном случае, не самое лучшее решение.

...ОБ «ИДЕАЛЬНОМ» ГРАДОНАЧАЛЬНИКЕ

- Прежде всего, это должен быть ростовчанин (или, как минимум, житель Ростовской области), который знает и любит этот город, у которого здесь есть друзья и соратники и который собирается здесь жить и потом, после того, как он уйдет через какое-то время со своего поста — так, чтобы он ходил по его улицам и видел, что он сделал, а что нет, и чтобы ему не было стыдно за это. И, разумеется, у него должна быть дееспособная, сильная команда. А когда мне говорят, мол, не из кого набирать таких людей, я, мягко говоря, сильно удивляюсь: это в Ростове-то, не из кого выбирать, где такой огромный человеческий ресурс?! Ну что за глупости! Просто, выражаясь футбольным языком, у плохого тренера всегда «короткая скамейка запасных», вот и все. Что касается нашего кандидата, Сергея Косинова, то — заверяю всех совершенно точно: у него уже есть, подобрана такая команда, и совсем скоро мы ее представим.

...О ВОЗВРАТЕ РОССИИ В ПАСЕ

- Считаю этот тренд не очень хорошим. Идут закулисные переговоры, решение официально еще не объявлено. Но вопрос в том, что наша правящая элита никак не может расстаться с западоцентризмом — для них, словно бы, солнце входит на Западе. Когда мы выходили из Парламентской ассамблеи совета Европы, я говорил об этом ранее, многие там испугались этого, потому что тем самым терялись рычаги контроля над Россией — во-первых, там есть целых 80 конвенций, которые мы должны соблюдать, но далеко не все они в нашу пользу, во-вторых, судебное производство под их контролем, Страсбургский суд, и в-третьих, западная ментальность, которую нам изящно навязывают. Мы вышли оттуда, а сейчас дрейфуем обратно. Но я не понимаю, как это сделать! Либо нам придется утереться и признать, что нас правильно оттуда выгнали, либо — европейцы должны сказать, что они ошиблись. А плюсов участия в ПАСЕ я лично не вижу.

...О ТОМ, НУЖНО ЛИ РОССИИ ТРАТИТЬ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ИЛИ КОПИТЬ ДАЛЬШЕ

- Эти деньги способны работать. Самое лучшее их вложение — в экономику: в инфраструктуру, в модернизацию промышленности. У нас ведь 80 процентов фондов не модернизированы! Естественно, нужно развивать собственные технологии и покупать те, что мы не можем сами у себя воспроизводить. А если будем вкладывать в экономику — начнем получать возврат в бюджет в виде налогов. Но выводить на Запад, сжимать эту денежную массу, работая на чужую экономику — нельзя. Чтобы бы понятно, о каких суммах идет речь, то поясню: если бы Россия хотя бы один год не перечисляла деньги в зарубежные фонды, мы могли отказаться от пенсионной реформы и не повышать пенсионный возраст.

...О НОВОМ КУРСЕ УКРАИНЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСКИМ

- Зеленский — такая же марионетка США, каковым был и Порошенко. Новый глава украинского государства находится под жестким контролем Штатов, это очевидно. Но пока эти рычаги еще не перенастроены с одного на другого: не поставлены нужные люди на ключевые места, не отработаны механизмы коммуникации и так далее. Поэтому сейчас Зеленский иногда говорит ровным счетом то, что приходит ему в голову. Но потом его поправляют — и он исправляется. Сам он, может быть, где-то в глубине сознания понимает, что диалог с Россией нужен, но он мечется. Ведь за него голосовали практически все — и националисты, и центристы, и все прочие. И он хочет по-прежнему всем нравиться. А это не получается: одни ждут войны на Донбассе, например, другие — мира там. Но Зеленский — он шоумен, который, как и прежде, хочет быть любимцем публики, ходить по улицам и пожимать всем руки. Но будет ведь большое разочарование.