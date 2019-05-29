2019-05-29T10:40:50+03:00
Авто

SKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйв

«КП» протестировала возможности флагмана чешского автомобильного бренда
Иван БОГОЛЮБОВ
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ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйвŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйвФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Есть такие марки машин, которым автолюбители незаслуженно уделяют мало внимания. Приняв решение о покупке авто, водители зачастую гонятся за разрекламированными брендами и могут пропустить неподдельные качество и стиль, которые имеются прямо у них под носом. Одна из таких моделей, о которой непременно нужно знать, если вам нужен транспорт бизнес-класса — это седан ŠKODA SUPERB. «Комсомолка» провела тест-драйв данного автомобиля и узнала, в чем же его преимущество перед конкурентами.

SKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйв.«КП» протестировала возможности флагмана чешского автомобильного брендаИлья БОГОМОЛОВ

- Это отличный автомобиль как для семьи, так и для бизнес-решений, - говорит менеджер отдела продаж автосалона «Эскадра» Игорь Барбашов. - Обладает самым большим салоном в своем классе. Линейка двигателей — на любой вкус: от 1,4 до 2-литровых моторов (разгон до 100 км/ч - 8,6 и 5,8 секунды соответственно), с передним либо полным приводом. У него самая большая колесная база в своем классе — 2841 мм. Это дает непревзойденный комфорт как на заднем ряду, так и за рулем. Сам автомобиль очень широкий и имеет, пожалуй, самый вместительный багажник в своем классе, в который можно положить все, вплоть до холодильника.

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйв Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйвФото: Илья БОГОМОЛОВ

Данную модель можно смело характеризовать, как высокотехнологичную. Она обладает хорошей управляемостью и дарит ощущение комфорта: скорость практически не чувствуется в салоне, а водитель и пассажиры буквально со всех сторон окружены простыми и удобными решениями, превращающими поездку в удовольствие.

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйв Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйвФото: Илья БОГОМОЛОВ

- Качество сборки высочайшее. Если пластик - то только первичный пластик, если кожа - то лучшая кожа, если ткань — то швы везде идеальные, - продолжает Игорь. - Плюс множестве удобных решений в виде держателей, крючков, скребков. Все под рукой, никуда не надо тянуться. Усевшись за руль, человек любых комплекции и роста не будет чувствовать себя дискомфортно. Ну и, конечно, приятные тактильные ощущения. Вы просто потрогайте!

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйв Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйвФото: Илья БОГОМОЛОВ

Помимо отличного пластика ŠKODA SUPERB может похвастаться и качеством металла. Средняя толщина стали — 0,8 мм, двусторонняя оцинковка. Имеется полный комплект подушек безопасности, к ним можно опционально добавить подушку для коленей водителя. Модель оснащена ассистентами «слепых зон», удержания полосы, выезда с парковки задним ходом, слежения за дистанцией и другими помощниками.

Автолюбителей, идущих в ногу со временем, несомненно порадуют беспроводная зарядка для гаджетов, сенсорные экраны в 8 дюймов и подключение смартфона к информационно-развлекательной системе.

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйв Фото: Илья БОГОМОЛОВ

ŠKODA SUPERB в Ростове-на-Дону: преимущества, характеристики, тест-драйвФото: Илья БОГОМОЛОВ

Также стоит отметить, что это экономичный и экологичный автомобиль. Для примера, у него есть система обогрева салона остаточным теплом от двигателя, так что даже после глушения мотора пассажиры могут продолжать греться. По вашему желанию автомобиль может быть оснащен системой DCC, которая автоматически калибрует амортизаторы под конкретные дорожные условия, бесключевым доступом, электроприводом крышки багажника, пленочным подогревом лобового стекла и другими опциями.

Внешний облик ŠKODA SUPERB также не оставляет равнодушным. Широкая защитная решетка радиатора, очерченный капот, мощные колесные арки, короткая крыша с вытянутым задним стеклом и высокая линия торнадо создают спортивный, «купеобразный» силуэт, притягивающий взгляды.

- Автомобиль может подарить вам как драйверские эмоции, если вы любитель скорости и острых ощущений за рулем, так и комфортную поездку с семьей на море. Лично я люблю такие большие тяжелые машины. В силу возраста уже предпочитаю более размеренную езду, и, скажу честно, я купил бы себе эту модель, потому что в ней есть все, чего я жду от машины, - резюмировал Игорь Барбашов.

После ознакомления с моделью мы выехали на левый берег Дона — к стадиону «Ростов-Арена», где менеджер автосалона продемонстрировал возможности автомобиля. Модель действительно подтвердила все сказанные слова о ее управляемости и комфорте. Разгон, торможение, повороты — машина отлично слушается водителя, а пассажиры не замечают никаких неудобств во время этих маневров. Камера заднего вида превращает парковку в сложных условиях в легкую задачу. Эргономичность автомобиля и возможности настроить его «под себя» полностью отвечают уровню бизнес-класса, при этом сочетание «цена-качество» выгодно отличают его от аналогов других марок.

Убедитесь в этом сами! Записаться на тест-драйв ŠKODA SUPERB можно в автосалоне «Эскадра» (Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 237) на сайте eskadra-auto.ru или по телефону: (863) 306-75-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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