В огороде частного дома под Ростовом-на-Дону выкопали труп «братка» из 90-х

Страшную находку сделали жители частного дома в Батайске на улице Пугачева, которая находится в восточной окраине этого города-спутника Ростова-на-Дону: на своем собственном участке они выкопали... труп — причем, по всей видимости, с криминальным прошлым.

- Хозяева дома купили дом несколько лет назад — вполне крепкое, но небольшое здание, построенное лет десять-пятнадцать назад, а недавно решили строить новый коттедж на месте огорода и начали рыть котлован, - рассказал «Комсомольской правде» источник в силовых структурах региона. - И наткнулись на такой вот «сюрприз».

Люди, отойдя от первого шока (не каждый день, слава богу, приходится натыкаться на скелеты и кости), поначалу решили, что обнаружили останки времен Великой Отечественной: в этих местах подступах к Ростову как раз шли ожесточенные бои.

- Но потом пригляделись - мама дорогая, какая там война! - рассказывали позже приехавшим по вызову полицейским супруги. - Поверх скелета осталась истлевшая одежда, по виду очень похожая на спортивные адидасовские костюмы, которые носили в конце 80-х — начале 90-х братки из различных ОПГ. Вот тут вообще стало страшно!

Прибывшие на место происшествия в составе следственно-оперативной группы эксперты, прикинув на первый взгляд «возраст» трупа, предположили, что тело действительно пролежало в земле от 25 до 35 лет. Иначе говоря, время захоронения совпадает с периодом «лихих девяностых».

- По предварительным данным, смерть наступила в результате асфикции — удушения, причем, возможно, у покойного (ему было приблизительно лет 20-30) были сломаны шейные позвонки, - рассказал наш источник. - Кроме того, специалисты не исключили, что у него есть и другие физические повреждения, но точно сказать, были ли они причинены до смерти или уже после, пока никак нельзя. Назначены экспертизы, это очень кропотливый и не быстрый процесс, он может растянуться на несколько месяцев, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» (в том случае, если подтвердится насильственный характер смерти) или не делать этого (если установят, что все-таки нет явных доказательств тому).

Однако, скорее всего и с очень большой долей вероятности, полагает он, это криминальный труп - «привет» из тех времен, когда процветал рэкет, и молодые ребята, облачившись в спортивные костюмы, выбивали деньги с коммерсантов и яростно бились в бандитских разборках, после которых те из них, кому не повезло, пополняли аллеи на Северном кладбище Ростова-на-Дону, вернувшего тогда себе имя «Ростова-Папы».

Именно в те годы шла битва на выживание между различными группировками, сражавшимися за сферы влияния: кладбищенская ОПГ, а также «боксерская» и «борцовская», банда Уяса; похищения и заказные убийства — все это происходило тогда, в 90-х. А до того, как Батайск начал активно разрастаться уже в начале «нулевых», на этом месте, где откопали труп, был пустырь — глухое место и никакого жилья на несколько сотен метров вокруг.

- Не исключено, что в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь «братком», которого конкуренты из другого преступного сообщества похитили и вывезли за город, чтобы выбить из него какую-то нужную информацию, а потом убили и избавились от трупа, - полагает собеседник «КП» из силовых структур. - С одной стороны, не заморачивались с этим, а просто закопали его в яму. С другой — не стали просто выбрасывать на обочине, а значит, не хотели, чтобы труп нашли. Поэтому после того, как экспертиза даст более-менее точный возраст покойного и время захоронения, начнется работа по установлению его личности, для чего придется проверить массу данных о пропавших без вести в ту пору, а их, как не трудно догадаться, очень много. Плюс не будем забывать, что в Ростов тогда, в поисках удачи, пачками приезжали парни из провинции и вообще со всей России. Так что «будем посмотреть», как говорил известный киноперсонаж.