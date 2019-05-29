В Ростове-на-Дону блогера подозревают в вымогательстве денег у полицейских и директора автошколы

Известный блогер из Ростова-на-Дону Гаспар Авакян стал фигурантом уголовного дела. Согласно официальному сообщению, он подозревается в трех эпизодах вымогательства.

- По версии следствия, 2018-2019 годах подозреваемый совершил вымогательство денежных средство у директора актошколы и двух сотрудников полиции под угрозой распространения в отношении них компрометирующих сведений широкому круг лиц, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Сам Гаспар Авакян свою вину не признает, до задержания он активно рассказывал о ходе проверок в отношении него на своем канале, где 92 тысячи подписчиков.

Напомним, Гаспар Авакян стал известен после серии видео о грубых нарушениях правил дорожного движения со стороны полиции, после чего он стал проводить контрольные закупки просроченного товара, выявлять факты продажи наркотических средств без рецептов в аптеках.

advokat_nadein Гаспар вышел на связь @avakiangaspar едим к следователю

По словам его друзей, блогера "подставили", предложив участвовать в операции по выявлению нечестных на руку людей, а в итоге его самого обвинили в вымогательстве. Адвокаты Гаспара Авакяна не комментируют ситуацию в связи с тем, что с них взяли подписку о неразглашении.