2019-05-29T14:14:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону блогера подозревают в вымогательстве денег у полицейских и директора автошколы

Гаспар Авакян свою вину не признает
Ольга КУПОРОВА
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Гаспар свою вину не признает. Фото: личная страница ВКГаспар свою вину не признает. Фото: личная страница ВК
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Известный блогер из Ростова-на-Дону Гаспар Авакян стал фигурантом уголовного дела. Согласно официальному сообщению, он подозревается в трех эпизодах вымогательства.

- По версии следствия, 2018-2019 годах подозреваемый совершил вымогательство денежных средство у директора актошколы и двух сотрудников полиции под угрозой распространения в отношении них компрометирующих сведений широкому круг лиц, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Сам Гаспар Авакян свою вину не признает, до задержания он активно рассказывал о ходе проверок в отношении него на своем канале, где 92 тысячи подписчиков.

Напомним, Гаспар Авакян стал известен после серии видео о грубых нарушениях правил дорожного движения со стороны полиции, после чего он стал проводить контрольные закупки просроченного товара, выявлять факты продажи наркотических средств без рецептов в аптеках.

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Гаспар вышел на связь @avakiangaspar едим к следователю
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По словам его друзей, блогера "подставили", предложив участвовать в операции по выявлению нечестных на руку людей, а в итоге его самого обвинили в вымогательстве. Адвокаты Гаспара Авакяна не комментируют ситуацию в связи с тем, что с них взяли подписку о неразглашении.

Еду в следственный комитет..

ИСТОЧНИК KP.RU

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