Штормовые предупреждения ростовчане получают в смс-сообщениях регулярно. Но продолжают парковать свои автомобили в неподходящих для этого местах. А деревья все так же падают. 14 мая на ул. Пушкинской тяжелый ствол погнул крышу припаркованного авто. А 26 мая большая ветка разбила заднее стекло иномарки и воткнулась в пассажирское сидение. Никто не пострадал, но машинам был причинен значительный ущерб.

Что делать, если на ваш автомобиль упало дерево?

1) Если из-за непогоды на автомобиль упало дерево, рекламный щит или другая громоздкая конструкция, не пытайтесь их как-либо отодвинуть или убрать.

2) Вызывайте на место участкового и представителя ТСЖ (или той компании, за которой закреплена дворовая территория). Если инцидент случился на парковке ресторана или супермаркета, ищите руководителя заведения. Осмотр повреждений должен производиться в их присутствии.

3) Прибывший участковый должен составить акт осмотра места происшествия с указанием причины, по которой дерево упало, и описанием обнаруженных повреждений. Ни в коем случае не подписывайте документ, в котором будет указано, что вы не имеете никаких претензий.

4) Если дерево или конструкция упали не в результате погодных условий, а по халатности обслуживающих служб, нужно узнать данные организации, на балансе которой находится дом, рядом с которым произошел неприятный инцидент.

5) Обратитесь в экспертную организацию, чтобы вам посчитали размер ущерба и стоимость предстоящего ремонта.

6) Не будет лишним найти свидетелей происшествия и взять у них контакты. Эти люди смогут подтвердить, что владелец припарковал свою машину в безопасном месте. Также можно запросить в гидрометеорологической службе города справку с подтверждением факта урагана.

Ветер, гроза и большое дерево, упавшее на ваш автомобиль. Что делать? Кто возместит ущерб от непогоды, и что для этого нужно сделатьФото: Евгения ГУСЕВА

Как получить возмещение ущерба?

1) Процедура возмещения ущерба будет достаточно простой, если у вас есть страховой полис КАСКО. Перечитайте внимательно договор с компанией, особенно пункты о страховых случаях и обстоятельствах, при которых организация берет на себя необходимые обязательства. Если падение дерева указано в договоре, страховая обязана оплатить ремонт автомобиля.

2) В тех случаях, когда ущерб причинен в результате неблагоприятных погодных условий или инцидент случился за пределами населенного пункта, получить возмещение можно будет только по полису КАСКО.

3) При этом на компенсацию не может рассчитывать водитель, который не позаботился о безопасности и припарковал машину в месте, не предназначенном для движения или стоянки транспорта – далеко за пределами дороги, на тротуаре, обочине проселочной дороги и т.п.

4) Если же страховой договор вы не заключали, возмещение ущерба можно требовать с управляющей компании, занимающейся обслуживанием придомовой территории. Претензию коммунальщикам нужно направлять в письменном виде и с отметкой о получении.

И коммунальная организация, и страховая компания могут в возмещении ущерба отказать. Не бойтесь обращаться в суд. При подготовке искового заявления прилагайте все необходимые документы – акт осмотра места происшествия, оценку ущерба и т.д.

Не нарушайте правила ПДД и паркуйте автомобиль только в положенных местах, а при получении оповещения об ожидающемся ураганном ветре – вдалеке от старых деревьев.