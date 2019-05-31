«Сетующий на кризис и любитель спиртосодержащей жидкости»: Ростовские приставы составили портрет должника по алиментам

В Ростове-на-Дону судебные приставы составили портрет должника по алиментам. Для этого сотрудники ведомства перелопатили ни одну тысячу отцов, которые задолжали своим детям и даже поделили их на три категории.

Оказалось, что чаще всего таковыми являются мужчины в возрасте от 25 до 47 лет. А вот делятся они на несколько категорий. Первая, это, так называемый «типичный алиментщик» - по сути, неплатежеспособный отец, сетующий на кризис и любитель спиртосодержащей жидкости.

Вторая категория - «квиточники», то есть те, кто все-таки платит, и даже регулярно.

Ну, и наконец, особый подтип - «принципиальный алиментщик»: и тут уже ничего объяснять не надо.

Чаще всего должниками являются мужчины в возрасте от 25 до 47 лет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Правда, оказалось, что детям не платят алименты не только отцы, но и матери. И, как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, в этом году женщин-алиментщиц стало пусть немногим, но больше, чем в 2018-м.

- В основном, это либо малолетние мамы, еще не умеющие обустроить свою жизнь и не имеющие постоянного дохода, - говорят в Управлении, - либо женщины, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие спиртное или наркотики. Такие, как правило, лишены родительских прав.

Кстати, наиболее злостно уклоняющиеся алиментщики живут в таких городах, как Шахты, Таганрог и Азов, далее по списку - Новочеркасск, Волгодонск, Сальск, Каменск-Шахтинский и Гуково. Если говорить о Ростове-на-Дону, то в лидерах по числу не желающих платить по счетам - жители Ворошиловского и Первомайского районов донской столицы.

Наиболее злостно уклоняющиеся алиментщики живут в городе Шахты.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как правило, у должников по алиментам есть официальный источник дохода. Но есть и те, кто получает зарплату в конвертах. В таких случаях для принудительного взыскания приставы могут наложить арест на его имущество, лишить водительских прав и ограничить выезд за границу.

Кроме того, алиментщиков могут привлечь не только к административной ответственности - и, например, по решению суда заставить мести улицы или поработать на благо общества как-то по другому, но и к уголовной - то есть посадить на год.

КОНКРЕТНО

По каким статьям могут привлечь должника

ст 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», Кодекс об административных правонарушениях РФ;

ст 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», Уголовный кодекс РФ.