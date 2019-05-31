В Ростовской области выпускников перед сдачей ЕГЭ водят молиться в церковь

В городе Шахты Ростовской области (второй по численности жителей населенный пункт региона) в помощь старшеклассникам, которым в этом году предстоит сдавать Единый государственный экзамен, призвали высшие силы: перед ЕГЭ их напутствуют в церкви.

Причем — не где-нибудь, а в Покровском кафедральном соборе, где их благословляет лично настоятель этого храма иерей Александр Теличкин. В очередной раз событие произошло в преддверии сдачи экзаменов по географии, литературе и математике — в день памяти святых просветителей славян Кирилла и Мефодия.

- Молодые люди стоят перед порогом взрослой жизни и первые серьезные испытания у них впереди, - рассказал отец Александр. - На молитву пришли выпускники, преподаватели школ и родители. Кстати, многие ребята сами изъявили желание прийти в храм и получить благословение.

Школьники и сами рады оторваться от бесконечной зубрежки и побывать в церкви. Фото: предоставлено Шахтинской епархией.

Священник (он же, к слову, возглавляет епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и силовыми структурами) сначала обратился к молодым людям со словами поддержки и наставления, а потом благословил каждого выпускника и окропил святой водой.

- Вот, может, кто-то и не поверит, но даже как-то полегче стало, - признался «Комсомольской правде» один из ребят. - Для нас же эти экзамены — это просто непрерывный поток информации, зубрежки, формулы там разные, задачи... Так и свихнуться можно! А в храме словно бы время - раз, и остановилось. Не надо спешить, лететь. Короче, получилось в кои-то веки просто выдохнуть.

Одиннадцатиклассники верят, что благословение поможет им сдать госэкзамен. Фото: предоставлено Шахтинской епархией.

Кстати, он заметил, что некоторые его одноклассники сначала совершенно не хотели идти в церковь, потому что пришлось отрываться от учебы, родители проявили характер, уговорили-потащили, и потом, говорит, ничего — все остались довольны.

В местном департаменте образования, между тем, такой подход к делу одобряют: посещения школьниками храма проводится уже второй год подряд, и никто не разочарован.