2019-06-01T19:31:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону зверски убили экс-помощника депутата КПРФ

Михаил Бакланов несколько месяцев не дожил до своего 38-летия
ГОШЕВ Игорь
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В ночь на 1 июня в одной из ростовских многоэтажек развернулась кровавая драма.В ночь на 1 июня в одной из ростовских многоэтажек развернулась кровавая драма.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на 1 июня в одной из ростовских многоэтажек развернулась кровавая драма. Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, вызов в экстренные службы региона поступил около пяти утра в район Берберовки, - одного из старейших районов города. Как оказалось, в одной из квартир Пролетарского района застрелили человека.

Позже выяснилось, что погибший - помощник депутата КПРФ Законодательного собрания Ростовской области. Михаил Бакланов не дожил до своего 38-летия всего несколько месяцев.

Руководитель фракции позже подтвердил журналистам, что погибший помогал ему в прошлом созыве. В политике Михаил Андреевич почти два десятка лет. Уже в 24 года он был председателем областной организации «Союз коммунистической молодежи», а еще членом Молодежного парламента при Заксобрании региона. Из открытых источников известно, что он несколько раз баллотировался в депутаты, являлся замруководителя коммерческой фирмы.

По одной из версий, ЧП произошло во время застолья. Что послужило причиной конфликта, теперь предстоит выяснить следователям. В региональном следственном комитете СМИ сообщили, что предполагаемый убийца задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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