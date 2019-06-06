"Бензин плохой залили": В Ростове-на-Дону мужчина протаранил магазин на заправке, а потом решил поджечь авто

В социальных сетях обсуждают видео инцидента, который произошел на одной из автозаправок на площади Страны Советов в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как легковушка отечественного производства протаранила магазин на заправке причем со второго раза. От удара стеклянная дверь разлетелась вдребезги, под раздачу попала и витрина, на которой стояли снеки и бутылки.

- У мужчины произошел конфликт с сотрудниками заправки, не справившись со своими эмоциями, он вначале протаранил магазин, а потом и вовсе решил облить бензином и сжечь автомобиль прямо на заправке, - сообщил автор видеоролика. - Но сделать это ему помешали работники. Причина конфликта неизвестна.

В Главном Управлении МВД России по региону сообщили, что вызов на автозаправку действительно поступил. И в настоящее время по факту инцидента проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства. А пока свои догадки строят Интернет-пользователи.

Пользоватли шутят, что мужчине могли залить некачественный бензин.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда вместо 50 литров зальют 20, и ты так же сделаешь. Потому что они будут говорить, что все хорошо, - написал один.

- Похоже на первый митинг против роста цен на бензин, - пошутил другой.

- Бензин плохой залили, - предположил третий. - Мол, проще сжечь, чем ремонтировать.

- Такое авто на любом бензине ездит, - сообщил знаток. - А водителя в учреждение: голову полечить.

Но их пыл остудил еще один ростовчанин:

- Не зная из-за чего на самом деле все произошло - строят свои догадки! - пишет он. - Это вероятно протест, против голодающих детей Африки!

Были и такие комментарии: «Все страшнее выходить на улицу».

Некоторые сочувствуют мужчине, мол, теперь ему придется не только оплачивать повреждения, но могут еще и уголовное дело возбудить.

К слову, видео уже посмотрели больше 11 тысяч человек.