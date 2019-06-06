Полицейские, убившие пенсионерку в Элисте, сами участвовали в ее розыске, когда она была объявлена «без вести пропавшей»

Настоящий жуткий триллер произошел в столице Калмыкии: трое полицейских подозреваются в убийстве местной пенсионерки, 65-летней Лилии Годиной.

Все произошло еще 30 мая. Как стало известно «КП», тем вечером местный участковый, призванный следить за порядком в 6-м микрорайоне Элисты (это окраина города, там находится квартира супругов Годиных), повздорил с Годиной: что именно между ними произошло, точно не известно, но закончилось все тем, что он набросился на нее и принялся душить — да так, что женщина задохнулась.

- Проверяется информация о том, что она обещала ему и его коллегам платить «дань» с их семейного бизнеса, небольшого магазина по продаже посуды, а потом отказалась, - рассказал «КП» источник в силовых структурах. - Вполне вероятно, именно это обстоятельство и послужило причиной агрессии «околоточного».

Поняв, что он натворил, полисмен позвонил друзьям-участковым из своего отдела и попросил приехать на место.

- Поскольку смертельная разборка происходила в безлюдном месте, посовещавшись (сейчас двое дают показания), они решили спрятаться тело: погрузили труп Годиной в машину и вывезли ее в степь, за шестьдесят километров от Элисты, и засунули его в бетонированную трубу вблизи поселка Кегульта, - отметил собеседник «КП».

Вечером супруг, не дождавшись жены дома, бросился ее искать — обзвонил друзей, знакомых, но все было бесполезно. Выяснилось только, что в последний раз ее видели в паре километров от дома, возле продуктового магазина в 8-м микрорайоне.

Потом он написал заявление в полицию.

Ориентировки на розыск Лилии Годиной, которую объявили без вести пропавшей, тут же разослали по всем постам и нарядам, к поискам женщины подключились волонтеры. И, что примечательно, те сами участковые, которые принимали участие в ее убийстве, а потом прятали тело несчастной, тоже подключились к розыскным мероприятиям.

Обыкновенный цинизм: участковые, принимавшие участие в злодействе, сами искали свою жертву, которую объявили в розыск после исчезновения.Фото: СОЦСЕТИ

- Разумеется, параллельно отрабатывалась версия, что Година исчезла не просто так: ее супруг рассказал, через своих знакомых, оперативникам службы собственной безопасности республиканского МВД о наездах со стороны участковых, - говорит источник. - В итоге проверили билинги этих сотрудников, появились косвенные доказательства. Тем более, что один, главный подозреваемый, неожиданно отпросился на работе и перестал появляться дома. Пропал, короче. А поскольку дело принимало уже очень серьезный оборот, было отправлено спецсообщение в центральный аппарат МВД, откуда вскоре прибыла группа уже главного управления СБ МВД России.

Следственный комитет 5 июня возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/713252" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео задержания «оборотней в погонах».

Брать двоих оставшихся решили, разумеется, одновременно — с силовым прикрытием бойцов спецназа. И на первом же допросе оба буквально сразу «потекли»: сообщили, где спрятали тело убитой женщины, наперебой начали рассказывать, как все было, сваливая вину на коллегу-убийцу.

Но тот подался в бега. Он объявлен в федеральный розыск, однако пока его местонахождение установить не удалось.

О том, как вычислили «оборотней в погонах» "КП" рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк:

«В дежурную часть по городу Элисте поступило заявление от местного жителя, о том, что его 65 -летняя родственница ушла из дома, и с тех пор неизвестно ее место нахождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и собственной безопасности МВД России по Республике Калмыкия возле автодороги было обнаружено тело пропавшей женщины со следами насильственной смерти.

Также оперативной группой была получена информация о возможной причастности к совершению тяжкого преступления в отношении потерпевшей троих участковых уполномоченных Управления МВД России по городу Элисте. В настоящее время двое из них задержаны и доставлены в следственные органы, приняты меры к задержанию третьего. По решению руководства МВД России в регионе работают представители Главного управления собственной безопасности МВД России, которые оказывают практическую помощь коллегам в Калмыкии. Задержанные уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того по итогам служебной проверки лишились своих должностей ряд руководителей республиканского МВД, еще трое привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».