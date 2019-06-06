«Баба Люба, давай!»: 60-летняя маляр-штукатур из Батайска пришла в школу моделей, чтобы стать звездой

В 60 лет прийти учиться в модельную школу? А почему бы и нет! Особенно, если твоя мечта стать звездой. Вероятно, именно так и решила 60-летняя батайчанка Любовь Кривцова, которая буквально атаковала руководство модельной школы с просьбами взять ее на учебу. Бабушку девяти внуков даже не испугало то, что трехмесячный курс обойдется в 25 тысяч рублей. В итоге, своим напором она не только сломила сопротивление видавших виды акул моделинга, но и взяла второе место на городском конкурсе красоты среди замужних дам «Прима Дона-2019».

«НАДОЕЛА МАЛЯРКА»

- Ничего, если я с вами за работай поговорю, а то на потолке вишу - штукатурю, - начала разговор Любовь Кривцова. - Хотите честно? Я действительно мечтаю стать звездой. Надоела мне эта малярка, хочу зарабатывать на красоте. Тем более, что сцена мне снится с детства. Я давно хотела выйти и станцевать так, чтобы все ахнули. Правда, для этого пока, конечно, еще работать и работать.

Каждый день красавицы-малярши расписан по часам. Сначала работа, по вечером, трижды в неделю, танцы в местном ДК в клубе кому за тридцать. В репертуаре индийские, арабские танцы и, конечно же, вальс. Остальные дни - модельная школа. Пожалуй, именно она пока и отнимает большую часть сил пенсионерки.

- Да, девочки там все молоденькие, - говорит Любовь, - но меня это совершенно не смущает. Во-первых, я каждой из них могу фору дать, если не в красоте, то в усердии точно. Я танцую лучше них, не пропускаю ни одного занятия. На подиуме, когда километры мотаем, хожу на высоченных каблуках наравне с 18-летними. И там, где они пытаются отлынивать, я первая руку тяну: мне-то все интересно и учеба, и конкурсы красоты.

С другими конкрсантками на церемонии награждения. Фото: "Имидж-Центр".

«МЕЧТАЮ ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦУ»

К слову, конкурс «Прима Дона» был для Любови Петровны первый в жизни.

- Я, конечно, очень волновалась, - продолжает она. - Но как только вышла на сцену, весь мандраж улетучился. А знаете почему? Потому что моя цель- всегда идти вперед и ни при каких обстоятельствах не сворачивать обратно. Короче, прошагала как надо, на вопросы жюри ответила и даже танец станцевала - была Остапом Бендером из «12 стульев». Дали второе место, зато есть к чему стремиться.

Кстати, зрительский зал взорвался овациями. Правда, среди гостей не было самых близких людей - мужа, трех детей и внуков пенсионерки. А последних у нее аж девять!

- Я сама по себе, захотела, значит, буду, и никто мне в этом не помешает, - бодро отчеканивает возрастная модель. - Я все равно стану звездой. Я мечтаю отправиться за границу на всероссийский финал и там взять свое законное первое место. Уверена, у меня получится!

Пенсионерка не пропускает ни одного занятия в модельной школе. Фото: "Имидж-Центр".

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТСТВА

«Некая безграмотность даже умиляет»

- Все, действительно, так и есть, - улыбается руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура, которая дала путевку в жизнь таким красоткам как Полина Диброва, Татьяна Котова, Виктория Лопырева. - Победительницы «Прима Дона-2019», занявшие призовые места, имеют право участвовать в конкурсе «Miss Universal-2019», который будет проходить осенью за границей. Конечно, перед этим Любу надо еще хорошенько поднатаскать. Признаться честно, когда она пришла к нам в модельную школу, первый раз нас немного смутило, что каблуки она называла «калбуки», а про свою профессию в анкете написала «стукатур». Но мы не стали сильно упорствовать. Надо сказать, что ее эта некая безграмотность даже умиляет, и удивляет желание учиться и быть первой в том, чем она занимается. А такие конкурсы как раз дают возможности для нового этапа раскрытия.

Тем более, что есть и различные возрастные соревнования, например, такие как «Прима Дона», где предусмотрен возраст участниц до 80 лет. А то, что она пока не стала первой, так в этом нет ничего удивительного. Даже молодые девочки с идеальными фигурами побеждают не с первого раза. Ей, конечно, еще надо потрудиться над собой. Пока Любе надо работать и с неумелыми движениями, и некой закрепощенностью, и с лицом. Но я уверена: от счастья, желания трудиться над собой морщины сами обязательно разгладятся. Тем более, что динамика уже есть. И я уверена: результат будет еще лучше. Ждать осталось недолго!

ТТХ

Любови Кривцовой

Объем груди — 80 см.

Объем талии — 72 см.

Объем бедер — 90 см.

Рост 164 см.

Вес 55 см.