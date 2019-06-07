В День защиты детей по всей России прошел большой Родительский тест. Он собрал свыше тысячи участников. В Ростове-на-Дону центральным местом проведения тестирования стал Южный федеральный университет, который и выступил одним из инициаторов его проведения. Участников приветствовали заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, руководитель Всероссийской организации «Воспитатели России» Лариса Тутова и директор Академии психологии и педагогики Владимир Кирик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/713208" frameborder="0"></iframe> II Всероссийский родительский тест в ЮФУ.

- Идея проведения Родительского теста родилась здесь, в Южном федеральном университете, - отметила Лариса Тутова. - Благодарю за это руководство и лично Владимира Александровича Кирика. Проект успешно реализуется уже второй год, по количеству участников мы видим, насколько он востребован. Наша общая задача - сделать так, чтобы дети получили достойное образование, воспитание и чувствовали себя в современном мире уверенно. А родители не забывали, что именно они являются главными архитекторами личности ребенка.

ЮФУ: результаты Родительского тестирования используют при подготовке федеральных программ и научных методик 00:00 00:00

Если в прошлом году Родительское тестирование прошло в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгограде, то в нынешнем география расширилась в два раза - выразили желание провести подобный тест ведущие вузы Крыма, Краснодарского края и даже Сибири.

Центральным местом проведения Родительского тестирования стал Южный федеральный университетФото: Ирина ПОТЕРЯ

Сам тест (кстати, он анонимный) подготовлен по аналогии с единым государственным экзаменом, только он не по школьным предметам, а по профессиональному ориентированию детей. Вопросы предполагают самые разные варианты ответа, родитель может предложить свое решение (чем, к слову, многие воспользовались во время акции). И никаких оценок - «пятерок», «троек» или «двоек», ведь цель анкетирования совершенно иная. Результаты будут использованы при подготовке федеральной программы по просвещению родителей, в качестве консультации для правительств России, субъектов федерации, и, безусловно, в научных целях, для совершенствовании методик и технологий.

«НА СЛЕДУЮЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПОЙДУ С ДОЧКОЙ!»

Как признались сами участники, некоторые вопросы заставили задуматься о том, как они используют знания в психологии и педагогики при воспитании детей, насколько знакомы с современной системой образования.

- У меня двое детей, - рассказала ростовчанка Светлана, которая одной из первых ответила на вопросы. - Старшей 11 лет, поэтому, как я считаю, надо начинать думать о выборе профессии. Надеюсь, что в следующем году придем всей семьей, включая папу. Это грамотно и правильно, когда родители принимают участие в выборе профессии своих детей.

Учитель биологии школы №96 Карина Блинова пришла на тестирование, чтобы проверить свои знания в педагогики и воспитании.

Карина Блинова одна из первых прошла тестФото: Ирина ПОТЕРЯ

- Хотя мой ребенок еще маленький, но я точно знаю, что секциям, кружкам, дополнительному образованию для своего ребенка однозначно скажу: «Да!», - сказала Карина.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ ПОДУМАТЬ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ РЕБЕНКА

Кстати, прошлый тест показал, что 60% родителей начинают думать о трудоустройстве и профессиональном выборе ребенка только когда он перешел в 10-11 класс. А современные научные исследования говорят, что, наверное, правильнее ориентировать ребенка в начальных классах, если даже на этапе детского сада.

Родительский тест теперь станет традиционнымФото: Ирина ПОТЕРЯ

- Важно, чтобы родители задумались о будущем ребенка, о профессиональной ориентации, ведь неслучайно тест проводится именно 1 июня, в День защиты детей, - говорит Евгений Муханов, проректор по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству. - Родители должны понимать, что будущее ребенка складывается не в вузе, а когда ребенок еще проходит обучение в школе, если не раньше.

В своем выступлении Евгений Муханов подчеркнул, что родители должны заранее задуматься об профессиональном ориентировании ребенкаФото: Ирина ПОТЕРЯ

Как отмечают организаторы, интерес к Родительскому тесту растет.

- Мы надеемся, что в следующем году к нам присоединится большее количество участников и вырастет география акции, - подчеркнул руководитель проекта «Образовательный кластер Южного федерального округа» Владимир Кирик.

Тесты были разработаны экспертами ЮФУФото: Ирина ПОТЕРЯ

На правах рекламы