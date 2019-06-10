Как выбрать детскую мебель: готовимся к учебному году заранее

Закончился учебный год, дети уезжают в лагерь на море или к бабушкам в деревню. Родители также планируют свой отпуск или, наоборот, готовятся к долгожданному ремонту. Особенно актуальным квартирное переустройство становится, если осенью ребенок идет в школу в первый раз. А в конце лета наступает горячая пора для покупки детской мебели. И в этот момент родители обязательно столкнутся с высокими ценами на столы, шкафы и различные аксессуары. Так как же правильно подготовиться к учебному году?

Как выбрать мебель для детской комнаты

Перед покупкой мебели в детскую комнату нужно учесть множество факторов – функциональность, практичность, безопасность, цветовую гамму, а также предполагаемый режим дня, интересы и потребности ребенка. Мебель в комнате должна обеспечивать комфортный отдых и сон, стимулировать интерес к учебе, она должна создавать пространство, в котором весело расти и развиваться.

Материалы и фурнитура

Требования к безопасности мебели – самые основные. Материалы, из которых она изготавливается, должны быть натуральными и гипоаллергенными. Самыми безопасными считаются МДФ и массив дерева. Другими необходимыми свойствами предметов мебели являются прочность и надежность конструкций, удобство фурнитуры. Любой ребенок всегда активен и склонен постоянно «испытывать» столы и шкафы со всех сторон. Поэтому стоит отдать приоритет наиболее долговечной мебели с надежными креплениями. При этом в ней должно быть как можно металлических деталей, а пластик и стекло стоит исключить совсем.

Одна из важнейших зон такой комнаты – рабочее место ученика или учебный уголок. Поэтому обязательно нужно позаботиться об удобном стуле и столе. Главное требование к ним – это эргономичность. Стоит выбирать изделия с регулируемой высотой. В этом случае ее можно легко адаптировать к росту ребенка, чтобы он не сутулился.

Детская "Кантри". Фото предоставлено мебельной компанией Ангстрем

При росте школьника в 121-127 см рекомендуемая высота стола — 52 см, для подростка ростом до 142 см – 58 см.

Для полноценного отдыха ребенка важно качество кровати и, особенно, матраса. Он должен быть достаточно плотным. А еще лучше подобрать специальный ортопедический матрас. Кровать же обязательно должна иметь надежные крепления.

Полностью оборудованным должно быть и место для хранения книг и учебных материалов. Все необходимое должно быть под рукой у ребенка. Также пригодятся дополнительные стеллажи и полки, небольшая доска, на которой ученик будет вешать стикеры или расписание уроков.

Важен не только набор мебели, но и ее расстановка в комнате. Нельзя допустить, чтобы она располагалась хаотично. Психологи говорят о том, что именно упорядоченное пространство позволяет ребенку охотнее и легче осваивать учебную программу.

И, конечно, при выборе мебели стоит учесть мнение ребенка, чтобы ему было приятно жить в своей комнате.

Когда покупать детскую мебель

Самый большой покупательский спрос на детскую мебель приходится на конец лета – начало осени, когда большинство людей заканчивает ремонт в квартире. Из-за этого цены на мебель несколько вырастают. Выгоднее всего покупать детскую мебель зимой или весной. В начале лета магазины также дают множество акций и скидок.

Детская "Кеноша". Фото предоставлено мебельной компанией Ангстрем

Так, мебельная компания «Ангстрем» предоставляет в июне скидку в размере 25% на коллекции детской мебели «Кантри» и «Кеноша». Мебель «Ангстрем» полностью отвечает всем критериям безопасности. Конструкции тщательно продуманы, а каждая ручка имеет специальную прорезиненную поверхность, защищающую от ударов. Цветовая гамма гарнитуров подбиралась совместно с детским психологом, чтобы мебель способствовала концентрации на учебном процессе и развитию творческих способностей.

При этом покупатели могут заказать индивидуальный проект, выбрать цвет и любое наполнение гарнитура.

Детская "Кеноша". Фото предоставлено мебельной компанией Ангстрем

Фирменный салон "Ангстрем"

Ростов-на-Дону, ТД "Мебельград" ул. Малиновского, д. 23 А. 3 этаж.

8 (863) 201-77-05; 8-960-470-89-95 , 8 (863) 310-01-51

Пн - Вск: 10:00-21:00 Страница магазина

Фирменный салон "Ангстрем"

Ростов-на-Дону, ТЦ «Форум» пр. Космонавтов, д. 6/13. 2 этаж.

8 (863) 231-07-09; 8-960-470-86-90 , 8 (863) 310-01-51

Пн-Вск: 10:00-20:00 Страница магазина

Фирменный салон "Ангстрем"

Ростов-на-Дону, ТЦ «Интерио» пр-т. Королева, д. 1. 2 этаж (напротив лифта).

8 (863) 218-29-88; 8-960-470-89-34 , 8 (863) 310-01-51

Пн-Вск: 10:00-21:00 Страница магазина

Фирменный салон "Ангстрем"

Ростов-на-Дону, ТЦ «Мебель Молл» ул. Пойменная, 1Ж. 3 этаж (справа от лифта)

8 (863) 205-40-41; 8-960-470-89-51 , 8 (863) 310-01-51

Пн.-Вск.: 10:00-20:00 Страница магазина

Фирменный салон "Ангстрем"

Ростов-на-Дону, ТЦ «Рио» пр-т. М. Нагибина, д. 17. Цокольный этаж (напротив траволатора).

8 (863) 203-67-29; 8-960-470-89-91 , 8 (863) 310-01-51

Пн-Вск: 10:00 -21:00 Страница магазина

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