Нахулиганил: Самый красивый мужчина Ростова-на-Дону учится в магистратуре и играет на гитаре

В Ростове-на-Дону прошел конкурс красоты среди мужчин. За это звание боролись около десятка красавцев. При этом, чтобы получить ленту победителя и, соответственно, титул самого красивого мужчины донской столицы «Мистер Ростов» молодым людям пришлось хорошенько потрудиться.

У парня есть свой фан-клуб. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

В частности, их ожидали сразу несколько конкурсных испытаний. В их числе - «Визитка», где каждый участник мог и должен был представить себя в выгодном свете. Кроме того, им предстояло пройти по подиуму в вечернем и спортивном костюмах. А еще станцевать танго. Для этого парням несколько недель пришлось учиться этому искусству. Ну, и наконец, изюминка вечера - творческий номер.

Песня под гитару растопила сердца членов жюри. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

После того, как на сцену вышел белокурый красавчик с гитарой и спел песню «Девушка по городу» группы Ю-ПИТЕР сомнений у жюри не осталось.

Самый красивый мужчина Ростова. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Известно, что 186-сантиметровый красавец Марк Герусов учится в магистратуре одного из донских вузов на экономиста. Ему 22 года. Он увлекается шахматами, гитарой, спортом, бильярдом и даже классической литературой. Знает английский язык.

Участники должны были станцевать танго. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Его жизненное кредо: «Меньше говори, больше делай».

Марк выгодно вылелялся на фоне остальных участников. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

Как рассказала руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура, до этого конкурса перспективный парень уже становился «Лучшей моделью Юга России», а также участвовал в шоу «Хулиганы» одного из ТВ-каналов. Уже в сентябре парня ждет всероссийский финал конкурса красоты «Мистер Россия», где он будет представлять наш город.

186-сантиметровый красавец Марк Герусов учится в магистратуре. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

И, кстати, у Марка есть даже свой фан-клуб в Интернете.