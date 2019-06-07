Как сделать поездку в автомобиле более комфортной при помощи различных устройств

Современную жизнь человека сложно представить без различных устройств и гаджетов. Они помогают хранить большой объем информации, следить за параметрами работы техники или своим здоровьем, оплачивать товары и услуги. Много таких полезных устройств создано и для автомобилистов. Разберем самые интересные из них.

Для диагностики автомобиля

Самым полезным можно назвать универсальный модуль для диагностики авто или автосканер. Этот адаптер способен быстро проанализировать текущее состояние автомобиля и показания различных датчиков, в некоторых случаях избавить от дорогостоящего техосмотра. Он сбрасывает ошибки бортового компьютера, помогает предотвратить аварийные ситуации, ведет статистику поездок, дает различные подсказки. Результаты проверок отправляются на мобильный телефон.

Будет полезным это устройство и при покупке автомобиля с пробегом. Оно поможет просканировать все электронные системы продаваемой машины и выявить неполадки. Цены на автосканер находятся в пределах от 600 до 16 000 рублей в зависимости от модели.

Для контроля состояния водителя

Автомобильный ассистент. Это устройство сообщит водителю важную информацию о процессе движения, запомнит место парковки, просигнализирует, если тот задумался и не реагирует на текущую ситуацию. Также гаджет может вызвать помощь и отправить сообщение близким, если случилась авария.

«Антисон» - гаджет против засыпания за рулем, незаменимый «будильник» для водителя, если он едет один. Устройство имеет специальный звуковой датчик, который срабатывает в случае наклона головы ниже определенных значений. Прибор крепится на ухо или руку. Также есть модели, устанавливаемые на панели приборов и следящие за положением глаз человека. Средняя стоимость устройства – 250 рублей.

Как сделать поездку в автомобиле более комфортной при помощи различных устройствФото: Михаил ФРОЛОВ

Смарт-часы. Такие часы распространены среди молодых людей, которые любят бегать, следят за своим здоровьем и ценят удобство. Также они будут полезны и для водителей, поскольку они измеряют артериальное давление, частоту пульса и способны предупредить о предынсультном состоянии.

Для контроля положения автомобиля

Устройство слежения или GPS-маяк. Миниатюрный, автономно работающий гаджет периодически отправляет информацию о текущих координатах автомобиля на компьютер или телефон владельца. Поэтому в случае угона найти автомашину со спрятанным GPS-маяком будет гораздо проще. Средняя цена гаджета – 4500 рублей.

Камера заднего вида. Этот прибор будет полезен тем водителям, которые часто паркуются ночью в незнакомых местах. Он позволит внимательно рассмотреть различные препятствия на месте парковки и уберечь авто от повреждений. Также камера необходима водителям грузового транспорта для большей безопасности движения. Изображение с камеры может выводиться на специальный монитор или экран навигатора.

«Чудо-экран» - устройство, которое также позволяет обозревать «слепые» зоны. Этот монитор крепится прямо на лобовое стекло и демонстрирует изображение с камер, которые располагаются на кузове. Что позволяет видеть окружение машины в любом направлении.

Полезные мелочи

Умные автозарядки. Создано множество самых разных зарядных устройств, которые позволяют в пути заряжать телефоны, фотоаппараты и другую технику, причем несколько устройств одновременно.

Как сделать поездку в автомобиле более комфортной при помощи различных устройствФото: Евгения ГУСЕВА

Смарт-брелок. Это устройство способно облегчить жизнь рассеянным людям, поскольку позволяет найти ключи, если те потерялись. Оно отслеживает координаты нахождения специального брелока и отправляет их на смартфон. На некоторых моделях устанавливается фонарик. Стоимость разная – от 20 до 1300 рублей.

Умные системы будущего

Самым фантастическим можно назвать такое устройство, как автопилот. Он умеет самостоятельно ездить по дорогам, следить за дистанцией, останавливаться на светофорах. Автомобиль переходит на самоуправление в пробках, а также на трассах с высокими скоростями. Системы автопилота включают несколько камер и фронтальный радар. Благодаря этому автомобиль хорошо определяет свое положение на улице, помехи по ходу движения, распознает дорожные знаки и разметку. Проекты по внедрению такого транспорта ведутся в нескольких странах.

Как сделать поездку в автомобиле более комфортной при помощи различных устройствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разрабатываются беспилотные автомобили и в России. Но пока сеть такого транспорта не развита, будьте внимательны на дорогах и следите за безопасностью движения.