Уникальные трюки, фейерверки и фонтаны: в Ростов-на-Дону приехал «Цирк на воде» Шевченко-шоу

В Ростов-на-Дону приехал цирк мирового уровня - Шевченко-шоу. Жители донской столицы, возможно, помнят предыдущие гастроли артистов, когда в течение месяца выступления проходили при полных залах. На этот раз все новое - программа «Цирк на воде», номера, трюки, музыка, костюмы и специализированное оборудование.

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

- Мы не в первый раз в Ростове-на-Дону, но нынешняя программа особенная, юбилейная, ведь нам исполнилось 20 лет, - сказал Андрей Шевченко, руководитель программы Шевченко-шоу, дрессировщик. – Программа, с которой мы приехали, она уникальная, как с точки зрения использования цирковых жанров, так и технологий. Мы привезли 80 тонн оборудования, которое удалось разместить, что было сложно, (улыбаясь) ведь здание Ростовского цирка особенное и, мягко говоря, компактное. Но все уже настроено и все работает.

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

Накануне, 6 июня, в Ростовском цирке прошел генеральный прогон программы, на который пригласили журналистов ведущих СМИ донской столицы. Вместо арены - большой бассейн. Действия развиваются и меняются настолько быстро, что абсолютно не ощущается время. Одновременно представлено несколько зон - вода, земля, воздух. Два с половиной часа, которые длится спектакль, пролетают незаметно. При этом нет сценарной линии, но переход достаточно плавный, вот выступает дрессировщик с питоном, на смену будто с неба спускаются воздушные гимнасты и невероятные стеклянные шары, а через несколько минут из воды поднимаются то ли русалки, то ли нимфы. Яркие краски, свет, вода и огонь создают волшебный мир.

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

Новая программа «Цирк на воде» входит в тройку лучших Росцирка, она не имеет аналогов и без преувеличения является «российским ответом» Дю Солей (Cirque du Soleil).

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

- У нас есть свой цех, где мы разрабатываем свои эксклюзивные конструкции, оборудование, механизмы, которые между собой состыкуются, сокращая до минимума изменения на сцене между выступлениями, сами занимались разработкой электроники для нового фонтанного комплекса со спецэффектами, - приоткрыл тайну секрета шоу Андрей Шевченко. - У нас сплав артистов разных жанров, это бывшие спортсмены, мастера спорта, в том числе международного класса. Ну и животные, какой без них цирк?! Многие с нами уже много лет, это морские львы, питон, есть собачки и голуби. Приходите, мы ждем всех - взрослых и детей, поверьте, нам есть чем всех удивить и порадовать!

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

КСТАТИ

Программа «Цирк на Воде» гастролирует не только по России. Артисты побывали в Испании, Франции, Италии, Турции, Израиле, Омане, Литве, Эмиратах и Китае. Но заграничные гастроли сильно отличаются, потому что не все импресарио имеют возможность пригласить цирк в полном составе. Поэтому в зарубежных гастролях коллектив работал урезанным составом и программой, с меньшим количеством оборудования. Полноценное шоу показывают только в России, именно его увидят ростовчане и гости города!

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

ВНИМАНИЕ!

Ростовский государственный цирк приглашает жителей и гостей на цирковое шоу на воде «Шевченко-шоу» с 8 июня по 7 июля.

Если вы любите смеяться, сопереживать, восхищаться и удивляться, то новый аттракцион цирка на воде – это зрелище для вас. Магический сплав музыки, искрометного цирка, хореографии в воде, сказочного света, ликования фонтанов в шикарном художественном оформлении с первых минут погружают в необыкновенную атмосферу фантастического мира.

Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом.

Адрес: Ростовский государственный цирк (Буденновский, 45). Найти, предварительно заказать и купить билеты можно в кассах (работают с 10:00 до 19:00), телефон: +7 (863) 240-70-93 и на сайте https://www.circus-rostov.ru/

Цена билетов: 800-2000 рублей.

Фото предоставлено организаторами «Цирк на воде»

КОНКРЕТНО

Отзывы зрителей

Анна, Новосибирск - Большое спасибо за потрясающее шоу! Безумно понравилось! Феерично, загадочно, невероятно, просто необыкновенно! Номера обалденные!

Ольга, Кисловодск - Спасибо! Впечатление вернувшегося детства!!! Было здорово. Это лучшее шоу которое я видела!! Все было просто супер....!!

Анастасия, Красноярск - Очень интересная программа. Хоть и не очень люблю цирк, но ваш просто супер. Племяннику особенно понравились клоуны. И вообще номера очень красивые, завораживающие, очень профессионально выполнены. Спасибо за кучу положительных эмоций. Будем ждать вас вновь у нас в Красноярске.

Вера, Астрахань - Настроение во время шоу и после — не передать! Каждый номер уникальный, все очень красиво и изумительно. Все как один организм — артисты, музыка, декорации, свет, костюмы... Вы лучшие!

Марина, Воронеж - Дух захватывает с первой минуты. Это действительно грандиозное шоу! Все было интересно и неповторимо, мы всей семьей сидели, не отрывая глаз. Большое спасибо команде!

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