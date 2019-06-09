На набережной Ростова-на-Дону произошел крупный пожар в ресторане Portland

В южной столице — новое ЧП. Около пять часов вечера загорелся пивной ресторан Portland на набережной Дона — одно из крупнейших в своем роде заведений в регионе.

- Это четырехэтажное здание, очаг возгорания — на кровле, - сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области. - В 17.35 пожару был присвоен второй ранг сложности. К шести вечера удалось локализовать пламя на площади в 300 кв. метров, на месте происшествия работали около тридцати человек личного состава, десять единиц техники.

Источник пламени находился на крыше здания. Фото: ГУ МЧС по РО.

Однако процесс тушения осложнялся тем, что эпицентр пожара находился со стороны реки — соответственно, у огнеборцев просто физически не удавалось подобраться со своими машинами ближе.

Для тушения пришлось задействовать специальный катер МЧС. Фото: ГУ МЧС по РО.

Поэтому пришлось задействовать специальный катер МЧС, с помощью которого и удалось к 18.20 справиться с огнем.

К половине седьмого вечера пожар был потушен. Фото: ГУ МЧС по РО.

Добавим, что в момент возгорания в помещениях "Портленда" находились люди - пришлось эвакуировать более сорока человек.Ресторан Portland, который был открыт пять лет назад, считается одним из самых больших в Ростовской области, площадь его помещений составляет около 3,5 тысячи квадратных метров, а зал поделен на тринадцать тематических зон. Как сообщалось ранее, стоимость проекта торгово-развлекательного комплекса составляла более 450 млн рублей в ценах 2014 года.

Что именно послужило причиной пожара, пока не сообщается. Источники сообщают, что рассматриваются несколько версий - от поджога и нарушения правил безопасности до замыкания электропроводки.