2019-06-08T11:16:15+03:00
Общество

«Пьяная и без прав»: В Ростовской области водитель «семерки» отправила на тот свет мать и десятилетнего ребенка

Пассажиры не были пристегнуты, когда легковушка перегнулась
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Машина съехала с дороги и перевернулась. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.Машина съехала с дороги и перевернулась. Фото: ГУ МВД России по Ростовской области.
Изменить размер текста:

Накануне, 7 июня, страшное дорожное происшествие, которое унесло жизни двух человек, произошло около семи вечера в Ростовской области на трассе между городом Семикаракорском и поселком Красноармейский. Там «семерка» перевернулась в кювет.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, 26-летняя женщина-водитель за рулем отечественного автопрома, по предварительным данным, не обеспечила безопасную скорость движения, машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии, погибли десятилетний ребенок и его 39-летняя мать. Женщина сидела на переднем сидении, а ее сын - на заднем. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Травмы, которые получили пассажиры, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам, оставалось констатировать лишь их смерть.

Сама же дама-водитель и еще одна женщина-пассажир не пострадали. Как позже выяснили полицейские, женщина еще учиться в автошколе и водительского удостоверения у нее нет.

Вдобавок, от дамочки сильно разило спиртным. Медицинское освидетельствование подтвердило: в крови у дончанки был найден алкоголь. Однако сама она клялась, что выпила уже после аварии.

Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. Фото: ГОПАЛО Ольга

Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. Фото: ГОПАЛО Ольга

Кроме того, на машине вперемешку была установлена зимняя летняя резина, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

В донском главке добавили, что в отношении водителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», максимальное наказание, предусмотренное законодательством составляет от четырех до двенадцати лет лишения свободы. Все зависит от того, какое решение примет суд.

Также в отношении нее были составлены три административных протокола «Нарушение «правил» перевозки людей», «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», что в сумме составляет 18,5 тысячи рублей.

По факту аварии проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу лекарства
В городе Шахты при пожаре в девятиэтаже пострадала женщина
В Ростове-на-Дону на ряде улиц запретят остановку и стоянку автомобилей
Полицейские, сбежавшие из Ростова на Украину, стали фигурантами дела о разглашении гостайны
В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним ребенком
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обманул предпринимателя на 600 тысяч рублей
«Удачи тебе, ангел белокурый!»: Поклонники самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой неоднозначно восприняли ее выход из декрета
«Нереальное фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фотоотчет со своей пробежки
«Могла бы сразу без футболки сфоткаться»: Поклонники обсуждают фото звезды Playboy Марии Лиман на фоне лондонского автобуса
«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по детскому отдыху
В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов
Сериал «Смотритель маяка», снятый под Ростовом-на-Дону, покажут в День России
Бывшему главному архитектору Мартыновского района вынесли приговор
Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?
В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов
План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ
В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер
В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе
В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей