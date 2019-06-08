«Пьяная и без прав»: В Ростовской области водитель «семерки» отправила на тот свет мать и десятилетнего ребенка

Накануне, 7 июня, страшное дорожное происшествие, которое унесло жизни двух человек, произошло около семи вечера в Ростовской области на трассе между городом Семикаракорском и поселком Красноармейский. Там «семерка» перевернулась в кювет.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, 26-летняя женщина-водитель за рулем отечественного автопрома, по предварительным данным, не обеспечила безопасную скорость движения, машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии, погибли десятилетний ребенок и его 39-летняя мать. Женщина сидела на переднем сидении, а ее сын - на заднем. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Травмы, которые получили пассажиры, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам, оставалось констатировать лишь их смерть.

Сама же дама-водитель и еще одна женщина-пассажир не пострадали. Как позже выяснили полицейские, женщина еще учиться в автошколе и водительского удостоверения у нее нет.

Вдобавок, от дамочки сильно разило спиртным. Медицинское освидетельствование подтвердило: в крови у дончанки был найден алкоголь. Однако сама она клялась, что выпила уже после аварии.

Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. Фото: ГОПАЛО Ольга

Кроме того, на машине вперемешку была установлена зимняя летняя резина, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

В донском главке добавили, что в отношении водителя уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», максимальное наказание, предусмотренное законодательством составляет от четырех до двенадцати лет лишения свободы. Все зависит от того, какое решение примет суд.

Также в отношении нее были составлены три административных протокола «Нарушение «правил» перевозки людей», «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», что в сумме составляет 18,5 тысячи рублей.

По факту аварии проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.