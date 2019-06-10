«У меня хотят отнять детей»: после жалобы соседей чиновники забирают у супругов-инвалидов сыновей

- У меня хотят забрать детей, - плача в трубку позвонила в редакцию 30-летняя мать из небольшого поселка Ростовской области.

Женщина уверяет, причина всего - настоящие соседские войны, разменной монетой в которых могут стать ее маленькие сыновья трех и шести лет.

«ПОЛОВИНУ ДОМА КУПИЛИ ЗА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»

Лидия и ее супруг - инвалиды второй группы. У нее - больное сердце. У мужа тоже серьезные проблемы со здоровьем.

Но вместо того, чтобы просто получать пенсию по инвалидности, муж и жена подрабатывают, как могут, - в огороде, на ферме, занимаются малярными работами.

Женщина верена: все споры из-за этого дома. Фото: архив семьи.

ЭТО ЛЮБОВЬ

Когда Лида и Максим увидели друг друга, они поняли - это любовь! Встречались недолго, а когда поженились, пару приютила свекровь.

В Неклиновском районе родился старший сын, потом, через три года, - младший. Со свекровью жили душа в душу.

- Но мне все эти годы хотелось быть поближе к своей маме, поэтому, как только появился материнский капитал, вместе с мужем решили купить домик в другом районе – в Мартыновском, и переехать туда, - говорит Лидия. - Тем более, что поселок гораздо больше, чем тот, в котором мы жили. Тут и для детей возможности больше, да и работы для нас с мужем тоже. Работящие и непьющие люди нарасхват. К тому же, пока мы оба на работе, с детьми сидит моя мама, так что и за них душа спокойна.

Молодая мать уверяет, что у детей есть игрушки и все необходимое. Фото: архив семьи.

СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ

Кто бы знал, что переезд молодой семьи может обернуться большими неприятностями.

- Мы купили половину дома за материнский капитал. Заплатили 480 тысяч рублей, - продолжает Лидия Викторовна, - из них 20 тысяч я взяла в кредит, чтобы продавцу выплатить полную сумму. Но, оказалось, что глаз на этот же дом вроде как положили и наши соседи - во второй половине живут бабушка, дедушка и молодая семья с двумя детьми. Я только позже узнала, что они хотели купить эти полдома у предыдущего хозяина, чтобы и расселиться как-то, и огороды были рядом, и двор общий. Но предлагали сделать это за бесценок. В итоге, хозяин продал нам дом за большую сумму, чем ту, что могли предложить соседи.

Женщина уверяет, что содержит дом в чистоте.

«ДЕТЕЙ УДАЛОСЬ ВЫЗВОЛИТЬ ИЗ ДЕТДОМА С БОЕМ»

- Не прошло и нескольких месяцев после новоселья, как к нам наведались сотрудники органов опеки, - продолжает собеседница. - Не предъявив никаких документов, не объяснив причину своего визита, они зашли в дом и стали изучать все, что есть внутри. И только позже я узнала, что, оказывается, им пришла кляуза от соседа том, что наши дети ходят грязные, голодные, живут в жутких условиях и ими никто не занимается. Да, мы живем бедненько, но у нас чисто, я стираю регулярно, кушать всегда есть что. У деток есть книги, игрушки, мы читаем им сказки и занимаемся, как умеем.

Лидия говорит, что несколько раз все пыталась объяснить чиновникам - показывала и рассказывала:

- Я говорила, что у младшего есть отставание в развитии - он родился восьмимесячным, долгое время находился в кювезе для новорожденных и потому его не пустят в обычный садик. А у старшего - врожденная патология ноги и ему рекомендовано в будущем домашнее обучение. Но мне сразу сказали, как отрезали: «Школа на дому здесь стоит денег, час - 300 рублей!». Я, честно, не знала, что образование у нас платное. Да, и по правде сказать, мне вообще казалось, что их мало волновало, что я говорила.

По словам женщины, чиновники уже пробовали забрать детей силой. Одного отвезли в социальный центр, а младшего закрыли в больничной палате. Но с боем и криком матери удалось вызволить их оттуда в тот же день. Тогда чиновники подали на семью в суд.

Вот такие фото, сделанные у них дома, прислала мама мальчиков в редакцию. Фото: архив семьи.

ВОПРОСОВ В ИСТОРИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Женщина рассказывает, что даже в зале судебного заседания ей и рта не дали раскрыть.

- Они сделали запрос и узнали, что мы с мужем были на учете в неврологическом интернате, а здесь на таком не стоим, - говорит Лидия. - Как говорится, нашли предлог, чтобы отнять детей. Теперь через суд они обязали нас пройти экспертизу, которая должна подтвердить, насколько мы вменяемы и можем отвечать за своих детей.

Лидия с мужем готовы на все испытания только для того, чтобы их дети росли у них на глазах. А еще они говорят, что вопросов в их истории больше, чем ответов: почему за столько лет их родительства у таких же специалистов органов опеки, но другого района, вопросов к ним не было? Почему вместо того, чтобы помочь с той же консультацией врачей, школой или детским садом, проще забрать сыновей в детский дом? И, неужели, из-за покосившегося старенького флигеля можно разрушить жизнь целой семьи?

Муж и жена подрабатывают, как могут, чтобы вырастить своих детей. Фото: архив семьи.

ОФИЦИАЛЬНО

Родителей хотят ограничить в правах

- Семья состоит на учете в муниципальном банке данных семей, оказавшихся в социально-опасном положении с декабря 2017 года, - рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в Министерстве образования Ростовской области. - На протяжении всего времени с ними велась профилактическая работа со стороны всех органов системы профилактики. Специалисты по опеке и попечительству отела образования неоднократно посещали данную семью, давали рекомендации по наведению порядка в домовладении, медицинском обследовании детей, родителями рекомендации проигнорированы.

Несовершеннолетние имеют заболевания психоневрологического характера, а также заболевания, препятствующие самостоятельному передвижению. В семье детям не прививаются санитарно-гигиенические навыки. В домовладении - антисанитария, постельное белье грязное или отсутствует, дети грязные, одеты неопрятно. Но запасы продуктов имеются.

Кроме того, до настоящего времени родителями не приняты меры по оформлению инвалидности детям, что лишает их права на дополнительную медицинскую поддержку государства. Родители неоднократно оставляют детей одних, без присмотра. Из-за чего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Основания для немедленного отбирания детей органом опеки и попечительства отсутствуют. В целях защиты прав несовершеннолетних подано исковое заявление в суд об ограничении в родительских правах родителей. После вынесения решения суда службами профилактики будут решаться вопросы по работе с семьей или дальнейшего жизнеустройства детей.