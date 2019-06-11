Баста погасил коммунальный долг ростовского спортклуба, из-за которого могли выселить детей и тренера

Баста погасил коммунальный долг клуба «Антей», где детей бесплатно тренирует легендарный 77-летний боксер Рафаэль Акопян. Именно из-за долга в 210 тысяч рублей могли закрыть секцию. Во всяком случае управляющая компания, которая обслуживает дом, где находится помещение клуба, подала исковое заявление в суд.

О сложной ситуации, когда секцию, в которой выросло несколько поколений, могут закрыть, а помещение отобрать, стало известно благодаря медиапродюсеру Сергею Пименову. В социальных сетях он подробно рассказал о конфликте и возможных последствиях. Несколько дней назад один из постов ростовчанина репостнул другой известный уроженец донской столицы - Баста, после чего об этом узнал весь город, если не страна.

Клуб поддержали десятки неравнодушных людей, которые сплотились вокруг тренера. Одни оказывают юридическую помощь, другие - моральную и финансовую.

Страница Сергея Пименова

- Декларированная сумма долга от УК на данный момент 210 000 . Эту сумму на счет АНТЕЯ перевел ростовчанин Василий Вакуленко, известный вам, как Баста | Ноггано и N1NT3NDO, - написал накануне Сергей Пименов. - Деньги завтра (11 июня - автр) будут на счете АНТЕЯ и далее они будут принимать решение, как оплачивать долги. Мы с суммой долга от УК не согласны, будем оспаривать и обязательно ее снизим. Каждый из вас может также помочь легендарному тренеру Рафаэлю Арменаковичу Акопяну, также известному как, Железный Раф переведя любую сумму на специальный счёт. Впереди долгая борьба за правду — суды, оплата будущих коммунальных расходов, адвокаты, покупка нового оборудования для бесплатных тренировок детей, ремонт помещения и прочее.

Напомним, тридцать лет назад мастер спорта, четырехкратный чемпион Вооруженных Сил СССР, двухкратный финалист чемпионата ВС СССР Рафаэль Акопян создал многопрофильный клуб «Антей», сегодня он функционирует, как «Ростовская городская общественная организация «Семейно-патриотический центр «Антей». Здесь он бесплатно тренирует детей, финансовую помощь ему оказывали различные спонсоры, но последние два года 77-летний Рафаэль Акопян пытался выжить фактически за собственные средства.