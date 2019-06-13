Депутаты Госдумы проверили качество капитальных ремонтов

Кто владеет информацией, тот …быстрее принимает решение

Один из самых частых вопросов по капремонту, которые задают жильцы многоквартирных домов, - что можно сделать, чтобы провести необходимые работы раньше срока, установленного региональной программой? Это на выездном совещании, а именно так можно назвать формат встречи на Башкирской, признали и депутаты. Действительно, дом поставлен на капремонт, скажем, в 2025 году, а кровля прохудилась уже сегодня. Или, как в случае с домом №4, лифты давно отработали свой срок. Девятиэтажка, кстати, 1986 года рождения. Для человека не возраст, а для жилого дома - как посмотреть.

Возможно, вы будете удивлены, но в России существует пока только один банк, который помогает жильцам многоквартирных домов реализовать свое право - капитально отремонтировать жилье тогда, когда это действительно необходимо. И этот банк находится в Ростове-на-Дону. «Центр-инвест» успешно кредитует капремонты уже десять лет. На 1 июня 2019 года банк выдал 139 кредитов ТСЖ для ремонта на общую сумму 213 миллионов рублей. Воспользовались такими кредитами не только дончане, но и клиенты банка из Волгоградской области, Краснодарского края, Москвы и Нижнего Новгорода. Председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков на встрече с депутатами Госдумы заметил: цифры могли бы быть и внушительнее, если бы информированность населения была выше.

- А как жильцы этого конкретного дома узнали о такой возможности? - интересуется депутат ГД РФ от Ростовской области Михаил Чернышев.

- Нам подсказал такое решение председатель Ростовской ассоциации товариществ собственников жилья Сергей Александрович Атаманенко, - отвечает местный председатель ТСЖ. - Встретились, рассказали ему о нашей ситуации, он и посоветовал обратиться в банк.

Депутаты Госдумы проверили качество капитальных ремонтовФото: Илья БОГОМОЛОВ

- Это хорошо, что вы так тесно общаетесь с Ассоциацией, - вступил в разговор коллега Михаила Чернышева Виктор Водолацкий. - А если бы не подсказали?

Председатель ТСЖ разводит руками - еще одно подтверждение тому, что информирование по возможностям кредитования капремонта должно быть поставлено по-другому. Депутаты, переговорив между собой, решают: в своих округах в регионе активнее доносить жильцам МКД такую информацию. И тиражировать опыт регионального банка во все регионы страны, ведь при таком подходе понятно, что финансовый механизм кредитования капремонтов поможет решить проблемы старого жилого фонда.

Цифра в тему: «В этом году в Ростовской области планируется капитально отремонтировать более 1 200 многоквартирных домов. Заменить 262 лифта в 100 домах».

Решают собственники

«Наш дом тут самый лучший и красивый», - говорит журналистам жительница дома №4 по Башкирской Марина. Спорить нет нужды. Тем более, когда заходим внутрь. В новых лифтах и депутатов Госдумы прокатить не стыдно. В подъезде порядок, цветы. А ведь люди просто захотели жить лучше не через пять-семь лет, а уже сегодня. Схема проста и прозрачна, уверяют представители банка «Центр-инвест». Необходимо определить, какие работы по капитальному ремонту дома планируется провести, оценить их стоимость и определить источники финансирования. В случае нехватки средств, прийти в банк, узнать, какие документы нужны для получения кредита, но самое главное - это решение общего собрания собственников конкретного дома.

В случае с девятиэтажкой на улице Башкирской 100% собственников квартир проголосовали за кредит. В 2017 году взяли чуть более двух миллионов рублей на пять лет. В течение двух лет жильцы также вносят средства на капремонт, и они идут на погашение. То есть заемщики дополнительно никаких расходов не несут.

В июне, не без гордости говорит председатель ТСЖ, практически уже закрывают кредит. Важный момент: целевые кредиты выдаются банком по фиксированной ставке 11% годовых. Но с учетом государственной субсидии (которая равна ключевой ставке ЦБ РФ и составляет на текущий момент 7,75 %) стоимость кредита для жильцов составляет всего 3,25 % годовых.

- Такая программа направлена и на повышение энергоэффективности конкретного дома, - говорит заместитель министра ЖКХ региона Валерий Былков. - На установку систем учета, утепление и ремонт стен и кровли, ремонт трубопроводов, установку энергосберегающих окон, ремонт систем освещения, установку лифтового оборудования…

- Всего того, что делает нашу жизнь комфортнее, - продолжает Василий Высоков. - А когда представители дома пришли к нам в банк, чтобы узнать подробности, я попросил наших сотрудников самим сюда приехать. И всем жильцам подробно рассказать, что к чему. Уверен, что это правильно. Вопросов у собственников не осталось, и мы понимаем, кого кредитуем, - неравнодушных людей, которые хотят жить лучше. «Нам есть, над чем работать»

Первый дом, который посетили депутаты Государственной думы РФ от Ростовской области по адресу ул. Башкирская, 4 был отремонтирован на основе модели кредитованияФото: Илья БОГОМОЛОВ

Депутаты опыт такого кредитования капремонтов признали положительным. Но в то же время отметили, что готовы внести свои предложения по изменению федерального законодательства. Например, Виктор Дерябкин, общаясь с прессой, обратил внимание на то, что сегодня, по его мнению, назрела необходимость расширить число банков-операторов счетов региональных фондов капитальных ремонтов МКД, основываясь не на размерах их капитала, а на рейтингах агентств, включенных в реестр Банка России. И региональные банки, такие как «Центр-инвест», вполне могли бы быть в этом списке.

Михаил Чернышев заметил, что тщательно проработать на федеральном уровне нужно было бы и вопрос ответственности неплательщиков за капремонт. Сегодня ситуацией, когда почти весь дом исправно платит взносы, а несколько квартир это делать отказываются, никого не удивишь. У добросовестных плательщиков возникает вопрос: почему я должен платить за себя и за того парня? Убеждения и разговоры не всегда в таких случаях эффективный инструмент.

- Нам есть, над чем работать, - сказал депутат ГД РФ Юрий Кобзев. - Безусловно, опыт «Центр-инвеста» заслуживает распространения. Я со своей стороны буду заниматься этим и в Ростове-на-Дону, и в Таганроге.

Тут же на выездном совещании депутаты приняли решение о том, что в ближайшее время такой опыт кредитования капремонтов нужно внедрить для жителей многоквартирных домов Азова, Аксая и Батайска.

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