В Ростовской области пенсионер пойдет под суд за убийство 40-летней давности

Под Вологдой оперативники угрозыска задержали уроженца Ростовской области, подозреваемого в убийстве, совершенном еще 40 лет назад в Новошахтинске.

Для 63-летнего пенсионера, успевшего за эти годы обзавестись семьей, визит сыщиков к нему домой стал настоящим шоком.

- Все произошло в далеком 1979-м, когда 23 июля того года троица местных сорвиголов из Новошахтинска решили выкрасть коней в одном из колхозов, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. - Они, как потом выяснилось, и раньше промышляли этим, продавая похищенных скакунов, а также различные сельхозпринадлежности частникам, но обходилось все обычно по-тихому, без кровопролития.

Однако в тот раз вышло иначе. Незваных гостей засек дед-сторож, охранявший колхозное добро, закричал, поднял шум и побежал с заряженным дробью ружьишком прогонять недобрых молодцев. А у Владимира К. в руках некстати оказался нож, которым он собирался перерезать веревки, удерживавшие лошадей в стойле: пожилой охранник попытался схватить его (приятели к тому времени уже бросились наутек) — и к своему несчастью узнал 23-летнего парня, ведь там, в этом небольшом поселке все друг друга знали.

Тот, уже не задумываясь о последствиях, всадил в старика нож, а потом добил. Тот скончался на месте.

Подельников, к слову, поймали почти сразу, и они свои сроки давным-давно отсидели, а вот Владимир скрылся — подался на север страны. Его, конечно, объявили во всесоюзный розыск, но так и не нашли.

Он побегал с десяток лет, меняя адреса и города, а потом осел под Вологдой — в одной из деревень Вытегорского района, в тридцати километрах от Онежского озера. Справил каким-то образом себе левые документы на вымышленное имя (вроде как заявил, что потерял), и зажил себе спокойно, стараясь на вспоминать о прошлом.

Обзавелся семьей, у него родились дети, которые родили к настоящему времени уже и несколько внуков. Закон он больше не нарушал, ни в какие передряги не лез, да вот незадача — старые грехи всплыли совершенно неожиданно.

- Старый приятель, которому он по пьянке проболтался о своем преступлении — под честное слово, разумеется, однажды, когда они вдрызг разругались, шепнул участковому, что так, мол, и так, убийца у нас тут под боком живет, нелегально, - рассказал «КП» источник. - А тот не поленился — сообщил в угро. Те, в свою очередь, передали информацию в Ростовскую область, там подняли данные — и правда, все сошлось. Когда к нему пришли (в задержании участвовали и местные сыскари, и откомандированные оперативники из Управления угрозыска ГУ МВД по Ростовской области), Владимир, которому сейчас уже исполнилось 63 года, сначала стал отрицать все, утверждая, что его с кем-то спутали, но ему сказали, что есть еще люди, которые помнят его по жизни на малой родине, они опознают. И тогда он сдался. Написал явку с повинной.

- Он доставлен в Новошахтинск и уже допрошен следователем управления Следственного комитета России по Ростовской области, - сообщили «Комсомольской правде» в УМВД по Вологодской области. - Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

В региональном Следкоме отметили, что в настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкциями статьи 102 старого Уголовного Кодекса предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь — впрочем, в современной России высшая мера отменена.

ВОПРОС РЕБРОМ

Может ли убийца избежать тюрьмы из-за сроков давности преступления?

Впрочем, срок давности по особо тяжким преступлениям составляет в РФ пятнадцать лет, и если в течение этого времени приговор не был приведен в исполнение, то фигуранта теоретически могут освободить от ответственности.

- Это касается только тех случаев, когда приговор был вынесен - даже заочно, - пояснил "КП" юрист Александр Сидоренко. - Был ли приговор по этому делу, если его подельники были осуждены, а он все эти годы находился в розыске? Здесь нужно разбираться. В срок давности не включается время, в течение которого человек избегал наказания. И еще момент: только суд, рассматривая вопрос о применении такого послабления в случае особо тяжких преступлений, совершенных против личности. Так что, мне кажется, будет новый обвинительный приговор.